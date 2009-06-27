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Dizüstü bilgisayarlarda SSD kullanım oranı henüz çok düşük

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayarlarda SSD kullanım oranı henüz çok düşük
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Önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alacağı ön görülen katı hal diskleri (SSD) tüm avantajlarına rağmen henüz kullanım yaygınlı konusunda kaydadeğer bir başarı elde edebilmiş değilmiş. Yayınlanan piyasa araştırmalarının pek çoğunda işaret edildiği üzere ciddi bir pazar potansiyeline sahip olan NAND flash bellek teknolojisini temel alan SSD'ler endüstri devi pek çok firma için yeni bir rekabet alanı yaratmış olsa bile DRAMeXchange tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre SSD'li dizüstü bilgisayar oranı henüz çok zayıf.

Raporun detaylarına göre 2009 yılında satışan dizüstü bilgisayarların sadece %1 ila %1.5'luk kısmında depolama sürücüsü olarak SSD'lere yer verildi. Maliyet odaklı mini-bilgisayar segmentine yani netbook pazarına baktığımızda ise karşımıza çıkan rakamların kısmen daha iyimser olduğunu zira netbook'ların %10'luk kısmında her ne kadar önemli bir kısmı düşük performanslı USB sürücüler olsa bile SSD teknolojisine yer verildi. Peki tüm avantajlarına rağmen SSD teknolojisinin kullanım oranı neden çok düşük ?

Tahmin edilebileceği üzere SSD'ler için şu an en önemli engel maliyetler Maliyetlere bağlı olarak yüksek fiyatla satışa sunulan SSD sürücüler, kapasite anlamında da henüz yüksek depolama alanı / düşük fiyat başarımına sahip sabit disklerin yerini alacak düzeye beklenen oranda ulaşamadığı için henüz kullanım yaygınlığı açısından beklenen sıçrama gerçekleşebilmiş değil. Öte yandan yapılan bir kıyaslama da dikkat çekici zira 64GB'lık SSD kullanan dizüstü bilgisayar maliyetinin 500GB'lık HDD kullanılan ile aynı olduğu belirtiliyor.

Fiyatları düşmeye devam eden ve yeni nesil üretim teknolojileriyle daha da düşecek olan SSD'lerin önümüzdeki yıllarda ortak depolama standardı olması bekleniyor.


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Nemanja BJELICA_8 10 yıl
sadece dizüstü değil masaüstülerde de yaygın değil.
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GurcellOnline 10 yıl
Pahalli bir donanim olmasaydi %30-40 oraninda satilmis olurdu
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