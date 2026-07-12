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    DJI bu kez paraşüt sistemi tanıttı

    DJI AP100 Parachute sistemi oldukça pahalı Matrice 400 Drone modelinin olası düşüşlerde büyük hasarlar almaması için geliştirildi ve gelişmiş özelliklere sahip. 

    DJI AP100 Parachute Tam Boyutta Gör
    Özellikle pahalı Drone modelleri için havadayken kontrol kaybı sonucu düşme vakaları büyük maddi zarara sebep oluyor. Bunu fark eden DJI, yüksek bütçeli drone modelleri için paraşüt sistemleri satmaya başladı.

    DJI AP100 Parachute özellikleri ve fiyatı

    DJI Matrice 400 drone modeli için geliştirilen DJI AP100 Parachute sistemi tabanı ile birlikte 935 gram ağırlığında. IP55 ile su sıçramalarına dayanıklı olan paraşüt 4500 metre yüksekliğe ve 50 derece sıcaklığa kadar çalışma imkânına sahip.

    Bağımsız bir uçuş iptal sistemi barındıran ekipman, bir problem algıladığında motor gücünü kesiyor ve 600 milisaniyeden daha kısa bir sürede paraşütü açıyor. Genelde 30 metre veya daha yüksekte açılan paraşüt düşme hızını 5m/s altına düşürüyor ve cihazın büyük bir zarar görmesini engelliyor. Yere değdiği anda ise sesli ve görsel uyarı gönderiyor.

    DJI AP100 Parachute geliyor Tam Boyutta Gör

    Kendi bağımsız uçuş kontrolcüsü olan paraşüt ayrıca 1 saate kadar idare edebilen bağımsız bir yedek güç sistemine sahip. Özel algoritmalar gereksiz algılamaların önüne geçebiliyor. Drone bataryaları paraşütü çıkarmadan değiştirilebiliyor ve taşıma çantasında da sorun yaratmıyor.

    Uçuş süresini sadece 6 dakika kısaltan paraşüt AB regülasyonlarını karşıladığı için Matrice 400 paketiyle önemli fırsatlar yakalayabilir. AP100 Parachute sistemi 1050$ fiyat etiketine sahip. Matrice 400 ise 10000$ civarında seyrediyor.

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