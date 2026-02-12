DJI’dan taşınabilir enerji hamlesi: Power 1000 V2 ve Power 2000

Evde yedek güç kaynağı arayan ailelerden kamp ve karavan tutkunlarına, sahada çalışan prodüksiyon ekiplerinden içerik üreticilerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesi gözetilerek geliştirilen yeni seri, yüksek çıkış gücü ve hızlı şarj kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Ürünler Türkiye'de de satışa sunulmuş durumda.
Power 2000 ile 3000 W sürekli güç
Power 2000 ayrıca ölçeklenebilir bir yapı da sunuyor. Cihaz, tam dolu durumdayken 10adede kadar ek batarya ile genişletilebiliyor ve bu sayede toplam 22.528 Wh kapasiteye ulaşabiliyor. Bu kapasite seviyesi, ürünü yalnızca açık hava etkinlikleri ve seyahatler için değil, uzun süreli saha çalışmaları ve evlerde elektrik kesintilerine karşı yedek güç senaryoları için de güçlü bir alternatif haline getiriyor. Şarj performansı tarafında da iddialı olan model, AC şarj ile yaklaşık 45 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.
Power 1000 V2
Power 1000 V2’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise DJI dron bataryaları için sunduğu hızlı şarj desteği. Sistem, uyumlu dron pillerini yaklaşık yarım saat içinde yeniden kullanıma hazır hale getirebiliyor.
Her iki model de farklı senaryolara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış durumda. Güç istasyonları, klasik şebeke elektriğinin yanı sıra güneş panelleri ve araç üzerinden şarj seçeneklerini destekliyor. Böylece kullanıcılar bulundukları ortama ve koşullara göre en uygun şarj yöntemini tercih edebiliyor. Ayrıca yeni DJI Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol imkanı sunuluyor. Uygulama sayesinde batarya durumu takip edilebiliyor, çıkışlar yönetilebiliyor ve enerji tüketimi optimize edilebiliyor.