Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DJI’dan taşınabilir enerji hamlesi: Power 1000 V2 ve Power 2000

    Dron teknolojileriyle bilinen DJI, Power serisini yeni modeller ile güncelledi. Şirket, yeni Power 1000 V2 ve Power 2000 modelleri ile enerjiyi mobil hale getiriyor.

    DJI’dan taşınabilir enerji hamlesi: Power 1000 V2 ve Power 2000 Tam Boyutta Gör
    Dron ve görüntüleme teknolojileriyle tanınan DJI, enerji çözümleri alanında da boy gösteriyor. Bu kapsamda şirketin duyurduğu Power 1000 V2 ve Power 2000 taşınabilir güç istasyonları, sabit priz bağımlılığını ortadan kaldırarak hem bireysel hem de profesyonel kullanıcılar için yüksek kapasiteli ve kesintisiz enerji sunmayı hedefliyor.

    Evde yedek güç kaynağı arayan ailelerden kamp ve karavan tutkunlarına, sahada çalışan prodüksiyon ekiplerinden içerik üreticilerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesi gözetilerek geliştirilen yeni seri, yüksek çıkış gücü ve hızlı şarj kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Ürünler Türkiye'de de satışa sunulmuş durumda.

    Power 2000 ile 3000 W sürekli güç

    DJI’dan taşınabilir enerji hamlesi: Power 1000 V2 ve Power 2000 Tam Boyutta Gör
    Serinin en güçlü modeli olan DJI Power 2000, 2048 Wh batarya kapasitesi ve 3000 W sürekli çıkış gücü sunuyor. Kompakt formuna rağmen buzdolabı, mutfak ekipmanları, aydınlatma sistemleri ve profesyonel set ışıkları gibi ev tipi ve saha ekipmanlarını aynı anda çalıştırabilecek kapasiteye sahip.

    Power 2000 ayrıca ölçeklenebilir bir yapı da sunuyor. Cihaz, tam dolu durumdayken 10 adede kadar ek batarya ile genişletilebiliyor ve bu sayede toplam 22.528 Wh kapasiteye ulaşabiliyor. Bu kapasite seviyesi, ürünü yalnızca açık hava etkinlikleri ve seyahatler için değil, uzun süreli saha çalışmaları ve evlerde elektrik kesintilerine karşı yedek güç senaryoları için de güçlü bir alternatif haline getiriyor. Şarj performansı tarafında da iddialı olan model, AC şarj ile yaklaşık 45 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

    DJI’dan taşınabilir enerji hamlesi: Power 1000 V2 ve Power 2000 Tam Boyutta Gör
    Power 2000, sunduğu 2048 Wh kapasite sayesinde farklı kullanım senaryolarında dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. Kamp ve genel kullanım tarafında bir akıllı telefonu 114 kez, kamp ışığını 64 kez şarj edebilen cihaz; kahve makinesini 110 dakika, projeksiyonu 18 saat, araç buzdolabını 38 saat ve elektrikli vantilatörü 18 saat çalıştırabiliyor. Teknoloji ve dijital ekipmanlarda ise dijital kamerayı 118 kez, laptopu 18 kez, drone’u 24 kez şarj edebiliyor; fotoğrafçılık aydınlatma ekipmanlarını 2,4 saat, hoparlörü ise 128 saat boyunca besleyebiliyor. Atölye ve el aletleri tarafında elektrikli çekiç (hilti) için 2,4 saat, elektrikli testere için 56 dakika, yüksek güçlü testere için 80 dakika çalışma süresi sunuyor. Ev ve mutfak kullanımında da Wi-Fi yönlendiriciyi 152 saat, buzdolabını 40 saat, lambayı 180 saat, pirinç pişiriciyi 2,4 saat, meyve sıkacağını 7,2 saat ve mikrodalga fırını 2,6 saat boyunca çalıştırabilecek enerji sağlayabiliyor.

    Power 1000 V2

    DJI’dan taşınabilir enerji hamlesi: Power 1000 V2 ve Power 2000 Tam Boyutta Gör
    Daha kompakt bir çözüm arayanlar için geliştirilen DJI Power 1000 V2, özellikle dron pilotları ve içerik üreticileri hedef alınarak tasarlandı. Model, 1024 Wh kapasite ve 2600 W sürekli çıkış gücü sunuyor.

    Power 1000 V2’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise DJI dron bataryaları için sunduğu hızlı şarj desteği. Sistem, uyumlu dron pillerini yaklaşık yarım saat içinde yeniden kullanıma hazır hale getirebiliyor.

    DJI’dan taşınabilir enerji hamlesi: Power 1000 V2 ve Power 2000 Tam Boyutta Gör
    Power 1000 V2 ise 1024 Wh kapasitesiyle daha kompakt bir yapıda olmasına rağmen geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Kamp ve dış mekân senaryolarında bir akıllı telefonu 57 kez, kamp ışığını 32 kez şarj edebilen cihaz; kahve makinesini 55 dakika, projeksiyonu 9,2 saat, araç buzdolabını 19 saat ve elektrikli vantilatörü 9 saat çalıştırabiliyor. Yaratıcı ekipman tarafında dijital kamerayı 59 kez, laptopu 9 kez, drone’u 12 kez şarj edebiliyor; fotoğrafçılık aydınlatma ekipmanlarına 1,2 saat, hoparlöre ise 64 kez kullanım sağlayacak enerji sunuyor. Atölye ve iş aletlerinde elektrikli çekiç için 1,2 saat, elektrikli testere için 29 dakika, güçlü testere için 40 dakika çalışma süresi mümkün oluyor. Ev ve mutfak kullanımında ise Wi-Fi yönlendiriciyi 76,8 saat, buzdolabını 20 saat, lambayı 92 saat, pirinç pişiriciyi 1,2 saat, meyve sıkacağını 3,6 saat ve mikrodalga fırını 1,3 saat boyunca çalıştırabilecek kapasite sağlıyor.

    Her iki model de farklı senaryolara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış durumda.  Güç istasyonları, klasik şebeke elektriğinin yanı sıra güneş panelleri ve araç üzerinden şarj seçeneklerini destekliyor. Böylece kullanıcılar bulundukları ortama ve koşullara göre en uygun şarj yöntemini tercih edebiliyor. Ayrıca yeni DJI Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol imkanı sunuluyor. Uygulama sayesinde batarya durumu takip edilebiliyor, çıkışlar yönetilebiliyor ve enerji tüketimi optimize edilebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ya vedud zikri merkezi sistem petek havası nasıl alınır en iyi çatı izolasyonu hangisi slazenger parfüm hangisi güzel sevgili nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S14
    ASUS Vivobook S14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum