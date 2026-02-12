DJI’dan taşınabilir enerji hamlesi: Power 1000 V2 ve Power 2000

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dron ve görüntüleme teknolojileriyle tanınan DJI, enerji çözümleri alanında da boy gösteriyor. Bu kapsamda şirketin duyurduğu Power 1000 V2 ve Power 2000 taşınabilir güç istasyonları, sabit priz bağımlılığını ortadan kaldırarak hem bireysel hem de profesyonel kullanıcılar için yüksek kapasiteli ve kesintisiz enerji sunmayı hedefliyor.

Evde yedek güç kaynağı arayan ailelerden kamp ve karavan tutkunlarına, sahada çalışan prodüksiyon ekiplerinden içerik üreticilerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesi gözetilerek geliştirilen yeni seri, yüksek çıkış gücü ve hızlı şarj kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Ürünler Türkiye'de de satışa sunulmuş durumda.

Power 2000 ile 3000 W sürekli güç

Tam Boyutta Gör Serinin en güçlü modeli olan DJI Power 2000, 2048 Wh batarya kapasitesi ve 3000 W sürekli çıkış gücü sunuyor. Kompakt formuna rağmen buzdolabı, mutfak ekipmanları, aydınlatma sistemleri ve profesyonel set ışıkları gibi ev tipi ve saha ekipmanlarını aynı anda çalıştırabilecek kapasiteye sahip.

Power 2000 ayrıca ölçeklenebilir bir yapı da sunuyor. Cihaz, tam dolu durumdayken 10 adede kadar ek batarya ile genişletilebiliyor ve bu sayede toplam 22.528 Wh kapasiteye ulaşabiliyor. Bu kapasite seviyesi, ürünü yalnızca açık hava etkinlikleri ve seyahatler için değil, uzun süreli saha çalışmaları ve evlerde elektrik kesintilerine karşı yedek güç senaryoları için de güçlü bir alternatif haline getiriyor. Şarj performansı tarafında da iddialı olan model, AC şarj ile yaklaşık 45 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Power 2000, sunduğu 2048 Wh kapasite sayesinde farklı kullanım senaryolarında dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. Kamp ve genel kullanım tarafında bir akıllı telefonu 114 kez, kamp ışığını 64 kez şarj edebilen cihaz; kahve makinesini 110 dakika, projeksiyonu 18 saat, araç buzdolabını 38 saat ve elektrikli vantilatörü 18 saat çalıştırabiliyor. Teknoloji ve dijital ekipmanlarda ise dijital kamerayı 118 kez, laptopu 18 kez, drone’u 24 kez şarj edebiliyor; fotoğrafçılık aydınlatma ekipmanlarını 2,4 saat, hoparlörü ise 128 saat boyunca besleyebiliyor. Atölye ve el aletleri tarafında elektrikli çekiç (hilti) için 2,4 saat, elektrikli testere için 56 dakika, yüksek güçlü testere için 80 dakika çalışma süresi sunuyor. Ev ve mutfak kullanımında da Wi-Fi yönlendiriciyi 152 saat, buzdolabını 40 saat, lambayı 180 saat, pirinç pişiriciyi 2,4 saat, meyve sıkacağını 7,2 saat ve mikrodalga fırını 2,6 saat boyunca çalıştırabilecek enerji sağlayabiliyor.

Power 1000 V2

Tam Boyutta Gör Daha kompakt bir çözüm arayanlar için geliştirilen DJI Power 1000 V2, özellikle dron pilotları ve içerik üreticileri hedef alınarak tasarlandı. Model, 1024 Wh kapasite ve 2600 W sürekli çıkış gücü sunuyor.

Power 1000 V2’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise DJI dron bataryaları için sunduğu hızlı şarj desteği. Sistem, uyumlu dron pillerini yaklaşık yarım saat içinde yeniden kullanıma hazır hale getirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Power 1000 V2 ise 1024 Wh kapasitesiyle daha kompakt bir yapıda olmasına rağmen geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Kamp ve dış mekân senaryolarında bir akıllı telefonu 57 kez, kamp ışığını 32 kez şarj edebilen cihaz; kahve makinesini 55 dakika, projeksiyonu 9,2 saat, araç buzdolabını 19 saat ve elektrikli vantilatörü 9 saat çalıştırabiliyor. Yaratıcı ekipman tarafında dijital kamerayı 59 kez, laptopu 9 kez, drone’u 12 kez şarj edebiliyor; fotoğrafçılık aydınlatma ekipmanlarına 1,2 saat, hoparlöre ise 64 kez kullanım sağlayacak enerji sunuyor. Atölye ve iş aletlerinde elektrikli çekiç için 1,2 saat, elektrikli testere için 29 dakika, güçlü testere için 40 dakika çalışma süresi mümkün oluyor. Ev ve mutfak kullanımında ise Wi-Fi yönlendiriciyi 76,8 saat, buzdolabını 20 saat, lambayı 92 saat, pirinç pişiriciyi 1,2 saat, meyve sıkacağını 3,6 saat ve mikrodalga fırını 1,3 saat boyunca çalıştırabilecek kapasite sağlıyor.

Her iki model de farklı senaryolara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış durumda. Güç istasyonları, klasik şebeke elektriğinin yanı sıra güneş panelleri ve araç üzerinden şarj seçeneklerini destekliyor. Böylece kullanıcılar bulundukları ortama ve koşullara göre en uygun şarj yöntemini tercih edebiliyor. Ayrıca yeni DJI Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol imkanı sunuluyor. Uygulama sayesinde batarya durumu takip edilebiliyor, çıkışlar yönetilebiliyor ve enerji tüketimi optimize edilebiliyor.

