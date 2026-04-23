    DJI Lito serisi tanıtıldı: Yeni başlayanlar için en iyi drone

    DJI, yeni drone serisini tanıttı. Lito X1 ve Lito 1 adlı iki model, uygun fiyat, akıllı güvenlik teknolojisi, güçlü kameralar ve başlangıç ??seviyesindeki kullanıcılar için kolay kontroller sunuyor.

    dji lito drone modelleri tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    DJI, uzun zamandır merakla beklenen Lito serisinden iki yeni drone'u piyasaya sürdü. DJI Lito X1 ve DJI Lito 1, her iki drone da 249 gram ağırlığında ve yeni başlayanları hedef alıyor ancak kamera seçenekleri sunmanın yanı sıra bu alandaki önceki DJI drone'larına göre önemli geliştirmeler de içeriyor.

    DJI LITO drone serisi neler sunuyor?

    DJI Lito X1 yeni başlayanlar için en iyi drone Tam Boyutta Gör
    DJI, yeni Lito ailesinin yüksek fiyatlar ödemeden kolay hava fotoğrafçılığı yapmak isteyenler, yeni başlayan pilotlar, öğrenciler, gezginler ve içerik üreticileri için tasarlandığını söylüyor. Ürün gamı ​​iki modelden oluşuyor: Daha uygun fiyatlı seçenek olan DJI Lito 1 ve daha üst düzey model olan DJI Lito X1.

    Her iki model de 4K video kaydını destekliyor ve 8K çözünürlüğe kadar fotoğraf çekebiliyor. DJI Lito 1, 1/2 inç CMOS sensör ve f/1.8 diyafram açıklığına sahipken, Lito X1 daha iyi kamera sistemi sunuyor; Daha büyük 1/1.3 inç CMOS sensörü ve f/1.7 diyafram açıklığı, 14 durağa kadar dinamik aralıkla HDR video kaydına olanak tanıyarak yüksek kontrastlı sahneler için daha uygun seçenek olduğunu gösteriyor.

    DJI, manuel kontrol ihtiyacını azaltmak için bir dizi akıllı özellik de eklemiş. Örneğin; ActiveTrack özelliği, drone'un nesneleri 12 m/s hıza kadar takip etmesini sağlıyor. Panoramik çekimler tek bir düğmeye basılarak yapılabiliyor. DJI, standart akıllı uçuş bataryası ile 36 dakikaya kadar maksimum uçuş süresi vaat ediyor. Lito X1 ayrıca 42 GB dahili depolama alanına sahip.

    DJI Lito 1 özellikleri

    DJI Lito 1 drone özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 1/2 inç CMOS 48MP sensör
    • 4K video kaydı
    • Çok yönlü engel algılama
    • ActiveTrack nesne takibi
    • QuickShots ve Panorama modları
    • 36 dakikaya kadar uçuş süresi

    DJI Lito X1 özellikleri

    DJI Lito 1 ve Lito X1 drone tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 1/1.3 inç CMOS 48MP sensör
    • Daha geniş f/1.7 diyafram açıklığı
    • 14 durağa kadar dinamik aralıklı HDR video
    • 10 bit D-Log M renk profili
    • Öne bakan LiDAR
    • Çok yönlü engel algılama
    • 42 GB dahili depolama
    • Aynı 36 dakikalık uçuş süresi

    DJI Lito drone fiyatları ne kadar?

    DJI Lito 1, 339 euro, Lito X1 ise 419 euro fiyatla satışa sunuldu. Fly More Combo versiyonlarının fiyatları ise sırasıyla 479 euro ve 579 euro. İki drone da -yetkilendirme başvurusu henüz sonuçlanmadığından- Amerika’da satışa sunulmadı. DJI, her iki drone’u da giriş seviyesi modeller olarak konumlandırıyor. Çarpışmaları önlemeye yardımcı olmak ve hem drone'u hem de çevresini korumak için tasarlanmış çok yönlü engel algılama özelliğine sahipler.

    Kaynakça https://www.dji.com/global/lito-1 https://www.dji.com/global/lito-x1
