DJI Matrice 5T tanıtıldı: Gece görüşü, termal görüntüleme, 176x zoom

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat DJI, zorlu koşullarda kurtarma görevleri üstlenecek yeni endüstriyel dronu Matrice 5T'yi tanıttı. Cihaz; LiDAR, 1K termal kamerası ve 176 kat hibrit yakınlaştırma gücüyle dikkat çekiyor. 59 dakika uçuş süresi sunan drone, aşırı sıcak ve soğuğa tam dayanıklı. Yapay zekasıyla hedefleri hızla tanıyan model, 40 kilometre mesafeye kadar görüntü aktarabiliyor. 8 bin 600 dolar fiyatla Çin'de çıkan model, acil durum müdahalesi ve arama kurtarmada kullanılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör DJI, zifiri karanlıkta ve kötü hava koşullarında kayıp kişileri bulabilmek için 1K termal görüntüleme, LiDAR ve yapay zeka destekli nesne takibi özellikleriyle donatılmış, zorlu koşullara dayanıklı enterprise drone modeli DJI Matrice 5T'yi piyasaya sürdü.

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DJI Matrice 5T: Arama, inceleme ve haritalama için tek drone

Tam Boyutta Gör DJI, hafif ve endüstriyel drone modelinde ilk kez LiDAR teknolojisini, milimetrik dalga radarını ve tam renkli, çok yönlü görsel sistemi standart olarak sunuyor. Bu üç teknoloji bir arada çalışıyor: LiDAR, düşük ışık koşullarında bile elektrik hatları gibi ince engelleri 32 metre mesafeye kadar tespit edebiliyor; milimetrik dalga radarı sis, toz, yağmur veya kar gibi zorlu hava koşullarında dahi işlevini sürdürüyor; düşük ışığa duyarlı balıkgözü kameralar ise 0.5 lux gibi çok düşük ışık seviyelerinde bile dronun konumunu belirleyebiliyor.

Kamera sistemi de oldukça iddialı. Dronda yerleşik 1K (1280×1024) termal görüntüleyici bulunuyor. Bunun yanı sıra; geniş, orta telefoto ve telefoto odak uzaklıklarına sahip, tam renkli çekim yapabilen kameralar yer alıyor. Geniş açılı lens, 0.01 lux gibi çok düşük ışık seviyelerinde dahi renkli görüntü kaydedebilirken, sistem 11x optik yakınlaştırma ve 176x'e varan hibrit yakınlaştırma imkanı sunuyor. Yakın kızılötesi aydınlatma ve çift ışık füzyonu ile desteklenen lazer mesafe ölçümü ise 3000 metreye kadar ulaşıyor.

Dronun uçuş performansı da oldukça güçlü. 59 dakikaya varan uçuş süresi sunan drone, toza ve suya karşı IP55 dayanıklılık sertifikasına sahip olup -20°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor. Motorları, Matrice 4T modeline kıyasla neredeyse iki kat daha fazla tek eksenli çekiş gücü sağlarken, yeni biyomimetik pervaneler gürültü seviyesini 80 dB(A) değerinin altında tutuyor. Veri aktarımı, yeni O4 Enterprise sistemi, çift 4G modülü ve havadan röle desteği aracılığıyla sağlanıyor; yaklaşık 40 km mesafeye kadar kayıtlı videoları alabiliyorsunuz.

Akıllı özellikler tarafında ise drone, 20'den fazla farklı hedef türünü tanıyabiliyor; görünür ışık ve kızılötesi analizini eş zamanlı yürüterek araçları, gemileri veya yangın noktalarını hızlıca tespit edebiliyor. DJI'ın bu dronu özellikle acil durum müdahalesi, enerji hattı denetimi, haritalama, kamu güvenliği ve benzeri alanlara yönelik geliştirdiği açıkça görülüyor.

DJI Matrice 5T drone fiyatı ne kadar?

DJI Matrice 5T, ilk olarak Çin’de 57488 yuan (8600 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

DJI Matrice 5T drone özellikleri

Tam Boyutta Gör

Çok yönlü algılama, IP55 derecesi

Open Edge AI, Saha içi zeka

O4 Enterprise İletim Sistemi, Çoklu aktarım modları

Güçlü itki sistemi, 59 dakikaya kadar uçuş süresi

Yüksek hassasiyetli ölçüm, Hızlı modelleme

Çoklu görev uyumluluğu, Özelleştirilebilir pilot aksesuarları

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