DJI Matrice 5T tanıtıldı: Gece görüşü, termal görüntüleme, 176x zoom

Yapay Zeka Özeti:
- DJI, zorlu koşullarda kurtarma görevleri üstlenecek yeni endüstriyel dronu Matrice 5T'yi tanıttı. Cihaz; LiDAR, 1K termal kamerası ve 176 kat hibrit yakınlaştırma gücüyle dikkat çekiyor. 59 dakika uçuş süresi sunan drone, aşırı sıcak ve soğuğa tam dayanıklı. Yapay zekasıyla hedefleri hızla tanıyan model, 40 kilometre mesafeye kadar görüntü aktarabiliyor. 8 bin 600 dolar fiyatla Çin'de çıkan model, acil durum müdahalesi ve arama kurtarmada kullanılacak.
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DJI Matrice 5T: Arama, inceleme ve haritalama için tek drone
Kamera sistemi de oldukça iddialı. Dronda yerleşik 1K (1280×1024) termal görüntüleyici bulunuyor. Bunun yanı sıra; geniş, orta telefoto ve telefoto odak uzaklıklarına sahip, tam renkli çekim yapabilen kameralar yer alıyor. Geniş açılı lens, 0.01 lux gibi çok düşük ışık seviyelerinde dahi renkli görüntü kaydedebilirken, sistem 11x optik yakınlaştırma ve 176x'e varan hibrit yakınlaştırma imkanı sunuyor. Yakın kızılötesi aydınlatma ve çift ışık füzyonu ile desteklenen lazer mesafe ölçümü ise 3000 metreye kadar ulaşıyor.
Dronun uçuş performansı da oldukça güçlü. 59 dakikaya varan uçuş süresi sunan drone, toza ve suya karşı IP55 dayanıklılık sertifikasına sahip olup -20°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor. Motorları, Matrice 4T modeline kıyasla neredeyse iki kat daha fazla tek eksenli çekiş gücü sağlarken, yeni biyomimetik pervaneler gürültü seviyesini 80 dB(A) değerinin altında tutuyor. Veri aktarımı, yeni O4 Enterprise sistemi, çift 4G modülü ve havadan röle desteği aracılığıyla sağlanıyor; yaklaşık 40 km mesafeye kadar kayıtlı videoları alabiliyorsunuz.
Akıllı özellikler tarafında ise drone, 20'den fazla farklı hedef türünü tanıyabiliyor; görünür ışık ve kızılötesi analizini eş zamanlı yürüterek araçları, gemileri veya yangın noktalarını hızlıca tespit edebiliyor. DJI'ın bu dronu özellikle acil durum müdahalesi, enerji hattı denetimi, haritalama, kamu güvenliği ve benzeri alanlara yönelik geliştirdiği açıkça görülüyor.
DJI Matrice 5T drone fiyatı ne kadar?
DJI Matrice 5T, ilk olarak Çin’de 57488 yuan (8600 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
DJI Matrice 5T drone özellikleri
- Çok yönlü algılama, IP55 derecesi
- Open Edge AI, Saha içi zeka
- O4 Enterprise İletim Sistemi, Çoklu aktarım modları
- Güçlü itki sistemi, 59 dakikaya kadar uçuş süresi
- Yüksek hassasiyetli ölçüm, Hızlı modelleme
- Çoklu görev uyumluluğu, Özelleştirilebilir pilot aksesuarları