DJI Matrice 5T, LiDAR ve 176x zoom ile tanıtıldı

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Oynat DJI, endüstriyel görevler için tasarladığı yeni drone modeli Matrice 5T’yi resmi olarak tanıttı. Kompakt yapısına rağmen LiDAR, milimetre dalga radarı ve termal görüntüleme sistemlerini bir arada sunan model, 176 kat hibrit zoom yapabiliyor. Zorlu çevre koşullarına dayanıklı olan drone, 59 dakikalık uçuş süresi ve 40 kilometreye ulaşan görüntü aktarımıyla öne çıkıyor. Profesyonel saha operasyonlarını hedefleyen ürün, yaklaşık 8 bin 600 dolar seviyesindeki fiyatıyla satışa sunuldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör DJI, endüstriyel drone pazarındaki yeni modeli Matrice 5T'yi dünya çapında satışa sundu. LiDAR, milimetre dalga radarı ve çok yönlü görsel algılama sistemini kompakt bir gövdede bir araya getiren drone, özellikle zorlu çevre koşullarında gerçekleştirilen profesyonel operasyonları hedefliyor. Termal görüntüleme, 176x hibrit zoom ve 59 dakikaya ulaşan uçuş süresiyle dikkat çeken model, daha önce ağırlıklı olarak büyük endüstriyel platformlarda karşılaşılan bazı teknolojileri daha taşınabilir bir yapıya taşıyor.

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DJI Matrice 5T, zorlu saha operasyonları için geliştirildi

Matrice 5T'nin öne çıkan yeniliklerinden biri, hafif endüstriyel drone kategorisinde ilk kez standart donanım olarak sunulduğu belirtilen LiDAR, milimetre dalga radarı ve tam renkli çok yönlü görsel algılama sisteminin birlikte çalışması. Bu üçlü yapı, farklı çevresel koşullarda engellerin tespit edilmesini ve uçuş güvenliğinin korunmasını amaçlıyor. LiDAR sistemi, düşük ışık koşullarında dahi 32 metreye kadar mesafedeki elektrik hatları gibi ince nesneleri algılayabiliyor. Bu özellik, özellikle enerji altyapısının denetlenmesi sırasında küçük çaplı engellerin tespit edilmesi açısından önem taşıyor.

Milimetre dalga radarı ise görsel algılama sistemlerinin performansının düşebildiği sis, toz, yağmur ve kar gibi koşullarda çalışmayı sürdürebiliyor. Böylece drone'un yalnızca kameralar üzerinden çevresini değerlendirmesine bağlı kalmadan engel algılaması hedefleniyor. Balık gözü kameralarla desteklenen görsel konumlandırma sistemi de 0,5 lüks seviyesine kadar düşük ışık koşullarında çalışabiliyor. Bu değer, aydınlatmanın oldukça sınırlı olduğu ortamlarda konumlandırma kabiliyetinin korunmasına yönelik bir avantaj sağlıyor.

DJI Matrice 5T'nin görüntüleme donanımı da farklı operasyon ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış durumda. Cihazda 1280 × 1024 çözünürlüğünde termal görüntüleme kamerası bulunuyor. Bunun yanında geniş açılı, orta-tele ve telefoto olmak üzere farklı odak uzaklıklarında çalışan görünür ışık kameraları kullanılıyor. Geniş açılı kamera, 0,01 lüks seviyesine kadar düşük ışıkta tam renkli görüntü elde edebiliyor. Bu yapı, özellikle gece gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde veya aydınlatmanın yetersiz olduğu denetim alanlarında farklı görüntüleme seçenekleri sunuyor.

Tam Boyutta Gör Yakınlaştırma tarafında ise 11x optik zoom ve 176x'e kadar hibrit zoom desteği bulunuyor. Optik yakınlaştırma, görüntünün dijital olarak büyütülmesine kıyasla ayrıntıların korunması açısından önem taşıyor. Hibrit yakınlaştırma ise optik ve dijital yöntemleri bir araya getirerek uzaktaki nesnelerin incelenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca yakın kızılötesi aydınlatma ve çift ışık füzyonu teknolojileriyle desteklenen lazer mesafe ölçüm sistemi, 3.000 metreye kadar ölçüm yapabiliyor. Bu özellik, operatörlerin uzaktaki hedeflerin konumunu değerlendirmesini kolaylaştırabilecek bir donanım olarak öne çıkıyor.

Uçuş performansı açısından Matrice 5T, 59 dakikaya kadar uçuş süresi sunuyor. Toz ve suya karşı IP55 koruma sınıfına sahip olan drone, -20°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlandı. Bu aralık, cihazın hem soğuk hem de sıcak iklimlerde gerçekleştirilen saha çalışmalarında kullanılabilmesini hedefliyor. Motorların Matrice 4T modelindeki tek eksenli çekme kuvvetinin neredeyse iki katını ürettiği belirtiliyor. Yeni biyomimetik pervaneler ise çalışma sırasında oluşan gürültünün 80 dB(A) seviyesinin altında tutulmasını amaçlıyor.

Bağlantı tarafında DJI'ın O4 Enterprise iletim sistemi kullanılıyor. Çift 4G modülü ve havadan röle desteğiyle güçlendirilen iletişim altyapısı, uygun koşullarda yaklaşık 40 kilometreye kadar video aktarımı sağlayabiliyor. Bu mesafe, özellikle geniş alanların denetlenmesi veya operatörün drone'dan uzak konumlandığı görevler açısından önem taşıyor. Bununla birlikte gerçek aktarım mesafesinin çevresel koşullara, bağlantı altyapısına ve kullanım ortamına bağlı olarak değişebileceği göz önünde bulundurulmalı.

DJI Matrice 5T, 5 Kasım 2026 itibarıyla dünya genelindeki yetkili DJI Enterprise bayileri üzerinden satışa sunuldu. Çin ana karasındaki resmi satış fiyatı 57.488 yuan, yani yaklaşık 8.600 dolar olarak açıklandı. Çin dışındaki pazarlar için henüz küresel ölçekte geçerli resmi bir tavsiye edilen perakende satış fiyatı yayımlanmadı. İlk yetkili satıcı listelemelerinde yaklaşık 8.600 euro seviyesinde fiyatlarla karşılaşılsa da nihai tutarın ülkeye ve satın alınan paketin içeriğine göre değişmesi bekleniyor. Bazı pazarlardaki ilk sevkiyatların Kasım ayının sonlarında başlaması öngörülüyor.

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DJI Matrice 5T, LiDAR ve 176x zoom ile tanıtıldı

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