    DJI'dan kompakt kablosuz mikrofon: DJI Mic Mini 2

    DJI, vlogger ve hızlı çekim yapanlar için tasarlanmış ikinci nesil ultra kompakt 2.4GHz kablosuz mikrofonu Mic Mini 2'yi piyasaya sürdü. İşte DJI Mic Mini 2 fiyatı ve özellikleri:

    DJI, renkli tasarıma sahip ultra kompakt kablosuz mikrofonunu piyasaya sürdü. DJI Mic Mini 2, üç ses tonu ön ayarı, iki seviyeli gürültü engelleme, karma cihaz bağlantısı, yüksek kaliteli ses, uzun pil ömrü ve fazlasını sunuyor.

    DJI Mic Mini 2 neler sunuyor?

    Mic Mini 2’nin vericisi yaklaşık 11 gram ağırlığında (manyetik klips ve mıknatıs hariç) ve 28,58 x 28,04 x 13,52 mm boyutlarında. Bu, orijinal Mic Mini'den bir gram daha ağır ancak bunun karşılığında yeni manyetik ön kapak sistemi sunuluyor. Verici, siyah ve beyaz olmak üzere iki değiştirilebilir kapakla birlikte geliyor ve sekiz ek çok renkli kapak ayrı olarak satılıyor.

    Çıkarılabilir manyetik klips döndürülebiliyor, böylece verici yakaya, ters çevrilmiş bir yakaya veya bir kayışa takılı olsa bile başı kaynağa doğru tutulabiliyor. Mic 3 ekosisteminden devralınan manyetik bağlantı, üniteyi görünür bir klips bırakmadan kumaş üzerinden sabitlemenizi sağlıyor.

    İç kısımda, çok yönlü kapsül 20Hz ila 20kHz frekans aralığını kapsıyor, 120dB SPL'ye kadar ses seviyesini destekliyor ve 24dBA'lık eşdeğer kendi gürültüsüne sahip. Ses, 48kHz, 24-bit olarak kaydediliyor ve DJI Mimo uygulaması aracılığıyla beş seviyeli ayar ve çift kanallı kayıt mevcut. Cihazda 32 bit float kayıt özelliği bulunmuyor ve vericinin kendisinde de dahili kayıt özelliği yok; bu özelliklerin her ikisi de daha büyük Mic 2 ve Mic 3 sistemlerinde var.

    Mic Mini 2, üç ses tonu ön ayarı sunuyor: Regular (varsayılan, nötr kayıt için tasarlanmış), Bright (yüksek frekansları yükseltiyor) ve Rich (düşük frekanslara ağırlık katıyor). Ön ayarlar Mimo uygulaması aracılığıyla seçiliyor.

    İki seviyeli aktif gürültü engelleme de Mini serisi için yeni bir özellik. Temel mod, iç mekan yankısı, fan sesi ve klima gürültüsü için tasarlanmış. Güçlü mod ise daha gürültülü dış mekan ortamlarını hedef alıyor. Gürültü engelleme varsayılan olarak kapalı ve Mimo uygulamasında, Mic Serisi Mobil Alıcıda özel bir düğmeden veya OsmoAudio üzerinden eşleştirildiğinde doğrudan ana cihazda açılıp kapatılabiliyor. Ancak verici Bluetooth üzerinden bir telefona bağlandığında, gürültü azaltma varsayılan olarak Güçlü olarak ayarlanıyor ve değiştirilemiyor.

    Otomatik sınırlama varsayılan olarak açık ve ses seviyesi beklenmedik şekilde yükseldiğinde işitsel bozulmayı önlemeyi amaçlıyor. Sınırlayıcı, verici DJI alıcılarından biriyle eşleştirildiğinde Mimo uygulamasında kapatılabiliyor ancak verici Bluetooth üzerinden bir telefona bağlandığında devre dışı bırakılamıyor.

    DJI, Mic Mini 2 alıcısı (2 TX + 1 RX kitiyle birlikte gelen kameraya takılı birim) aynı anda iki vericiyi kabul ediyor ve orijinal Mic Mini ile Mic Mini 2 vericileri arasında karışık eşleştirmeyi destekliyor. Açık alanda 400 metreye kadar iletim menzili sunuyor. Ağırlığı yaklaşık 17.8 gram ve boyutları 46,50 x 29,61 x 19,32 mm. DJI Mic Serisi Mobil Alıcı (akıllı telefonlar için 6.5 gramlık USB-C dongle) ise daha ilgi çekici bir parça. DJI’ın "yeşil ışık modu" olarak adlandırdığı modda çalışırken, 300 metreye kadar mesafede iki adet Mic Mini veya Mic Mini 2 vericisini destekliyor. "Mavi ışık moduna" geçildiğinde ise Mic Mini, Mic Mini 2, Mic 2 veya Mic 3 serisinden herhangi iki vericiyi kabul ediyor ancak bunun karşılığında menzil 200 metreye düşüyor.

    Ses, USB-C üzerinden 48 kHz 24 bit olarak telefona iletiliyor.

    DJI’ın OsmoAudio Direct Connection özelliği, Mic Mini 2 vericisinin alıcı kullanmadan, belirli DJI kameralarla 48kHz 24-bit Bluetooth üzerinden doğrudan eşleştirilmesini sağlıyor. Uyumlu cihazlar arasında Osmo Pocket 3, Osmo Action 6, Osmo Action 5 Pro, Osmo Nano ve Osmo 360 bulunuyor. Pocket 3, Osmo 360, Nano ve Action 6'da aynı anda en fazla iki verici destekleniyor.

    Mic Mini 2 vericisi ile Mic Mini Alıcısı eşleştirildiğinde, gürültü engelleme kapalı ve 2 TX + 1 RX konfigürasyonunda DJI, yaklaşık 11.5 saat çalışma süresi sunduğunu söylüyor. Alıcının kendisi aynı koşullar altında yaklaşık 10.5 saat çalışıyor. TX yaklaşık 70 dakikada, RX yaklaşık 100 dakikada şarj oluyor ve 5 dakikalık şarj yaklaşık bir saatlik çalışma süresi sağlıyor.

    Artık iki şarj kutusu mevcut. Tam boyutlu DJI Mic Mini 2 Şarj Kutusu (159,3 gram, 1.950 mAh) iki verici, bir alıcı, koruyucu, mıknatıslar, manyetik klipsler ve 3.5 mm kilitli ses adaptör kablosunu barındırıyor. DJI, 2 verici + 1 alıcıdan oluşan kiti yaklaşık 3.6 kez tamamen şarj edebiliyor. Daha küçük olan DJI Mic Mini 2 Şarj Kutusu (1 Verici + 1 Mobil Alıcı) yeni ve doğrudan mobil içerik üreticilerini hedefliyor. 71 gram ağırlığındaki tek verici ve Mobil Alıcıyı barındırıyor ve yaklaşık 1.3 şarj döngüsü sağlıyor. Şarj süresi ise yaklaşık bir saat. Her iki kutu da senkronizasyon için Bluetooth 5.3 ve GFSK 2Mbps kablosuz modunu kullanıyor ve her iki verici de pil tasarrufu sağlamak için alıcıyla bağlantıyı kaybettiğinde otomatik olarak uyku moduna geçiyor.

    DJI Mic Mini 2 fiyatı ne kadar?

    DJI Mic Mini 2, DJI’ın resmi mağazası ve yetkili satıcıları aracılığıyla temin edilebiliyor. Fiyatlar, verici için 35 eurodan başlıyor. Kitler 1TX + 1RX için 59 euro, 1TX + 1 Mobil RX + kılıf için 59 euro, 2TX + 1 Mobil RX + kılıf için 79 euro, 2TX + 1RX + kılıf için 99 euro ve DJI Mic Serisi Mobil Alıcı ile birlikte 2TX + 1RX + kılıf paketi için 114 euro olarak fiyatlandırılmış. Manyetik kapakların fiyatı 19 euro, Time Series kapakların fiyatı ise 39 euro.

    DJI Mic Mini 2 özellikleri

    • Hafif ve çok yönlü, kompakt saklama
    • Yüksek kaliteli ses, karma cihaz iletimi
    • Üç ses tonu ön ayarı, iki seviyeli gürültü engelleme
    • Ses bozulmasını önleyen otomatik sınırlama
    • DJI OsmoAudio doğrudan bağlantı
    • 48 saat çalışma süresi ve güç tasarrufu

