Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DJI Osmo Mobile 8P dokunmatik ekranlı kontrolcü ile geliyor

    DJI Osmo Mobile 8P gimbal modeli 10 saate varan kullanım süresi, iPhone uyumu, kablosuz kontrolcü ekranı, ActiveTrack 8.0 takip teknolojisi gibi özelliklerle geliyor.

    DJI Osmo Mobile 8P Tam Boyutta Gör
    Gimbal segmentinde de farklı ürünlerle liderliğini sürdüren Çinli DJI markası yeni bir gimbal modeli ile karşımızda. DJI Osmo Mobile 8P ayrılabilen dokunmatik ekranlı kablosuz kontrolcüsü ile rakiplerinden farklılaşıyor.

    DJI Osmo Mobile 8P özellikleri ve fiyatı

    DJI Osmo Mobile 8P kullanıcıya daha fazla kontrol imkânı sunmayı amaçlıyor. Kablosuz kontrolcü telefonun ekranını yansıtabilirken, joystick ile gimbalı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Böylece belirli bir mesafeye kadar kullanıcılar gimbala dokunmak zorunda kalmıyor.

    ActiveTrack 8.0 teknolojisi daha etkili bir nesne takibi sunarken Apple DockKit sayesinde iPhone’unuzu doğrudan gimbala bağlayabiliyorsunuz. Dahili tripod daha geniş açılarda açılırken uzatma çubuğu 215mm uzunluğa ulaşabiliyor. 360 derece sonsuz dönüş özelliği ile her açıdan akıcı çekimler yapabilirken, düşük açılı çekimlerle çocukların veya evcil hayvanların göz seviyesine de inebiliyorsunuz.

    Cihazın 3350mAh batarya 10 saat civarında kullanım süresi sunarken USB Tip-C üzerinden şarj oluyor. Osmo Mobile 8P standart paketiyle 159 € fiyatla satışa sunuluyor. 189 € olan pakette ise 8 seviyeli parlaklığa sahip dolgu ışığı ve jest kontrolüyle çalışan özel nesne takip özelliğine sahip DJI Multifonksiyonel Modül 2 yer alıyor. 219 €’luk pakette ise bu modülün yanında DJI Mic Mini 2 mikrofonu da bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tivibu ses gelmiyor kalınlık kaç cm olmalı peugeot 508 alınır mı ücretsiz slot makine oyunları spiderman 2 türkçe

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 3 5G
    Nothing Phone 3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG STRIX G16
    ASUS ROG STRIX G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum