DJI Osmo Mobile 8P dokunmatik ekranlı kontrolcü ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Gimbal segmentinde de farklı ürünlerle liderliğini sürdüren Çinli DJI markası yeni bir gimbal modeli ile karşımızda. DJI Osmo Mobile 8P ayrılabilen dokunmatik ekranlı kablosuz kontrolcüsü ile rakiplerinden farklılaşıyor.

DJI Osmo Mobile 8P özellikleri ve fiyatı

DJI Osmo Mobile 8P kullanıcıya daha fazla kontrol imkânı sunmayı amaçlıyor. Kablosuz kontrolcü telefonun ekranını yansıtabilirken, joystick ile gimbalı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Böylece belirli bir mesafeye kadar kullanıcılar gimbala dokunmak zorunda kalmıyor.

ActiveTrack 8.0 teknolojisi daha etkili bir nesne takibi sunarken Apple DockKit sayesinde iPhone’unuzu doğrudan gimbala bağlayabiliyorsunuz. Dahili tripod daha geniş açılarda açılırken uzatma çubuğu 215mm uzunluğa ulaşabiliyor. 360 derece sonsuz dönüş özelliği ile her açıdan akıcı çekimler yapabilirken, düşük açılı çekimlerle çocukların veya evcil hayvanların göz seviyesine de inebiliyorsunuz.

Cihazın 3350mAh batarya 10 saat civarında kullanım süresi sunarken USB Tip-C üzerinden şarj oluyor. Osmo Mobile 8P standart paketiyle 159 € fiyatla satışa sunuluyor. 189 € olan pakette ise 8 seviyeli parlaklığa sahip dolgu ışığı ve jest kontrolüyle çalışan özel nesne takip özelliğine sahip DJI Multifonksiyonel Modül 2 yer alıyor. 219 €’luk pakette ise bu modülün yanında DJI Mic Mini 2 mikrofonu da bulunuyor.

