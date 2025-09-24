Giriş
    Yakaya tutturulan DJI Osmo Nano aksiyon kamerası duyuruldu

    DJI Osmo Nano aksiyon kamerası ekran modülü ayrı kamera modülü ayrı tasarımı sayesinde fazla ağırlık istemeyen kullanıcılar için önemli bir alternatif olacak.    

    DJI Osmo Nano Tam Boyutta Gör
    Aksiyon kameralarının nispeten büyük ve ağır gövdesinden hoşlanmayanlar için son dönemde bazı bileşenlerden kurtularak yakaya tutturulabilir düzeye gelmiş kameralar öne çıkmaya başladı. DJI da bu trendi kaçırmadı. 

    DJI Osmo Nano özellikleri ve fiyatı

    DJI Osmo Nano aksiyon kamerası 1/1.3 inçlik CMOS sensör ile geliyor. 143 derecelik görüş açısı sunan sensör 4K 60fps video kaydı ve 4K 120fps yavaş çekim yapabiliyor. 10-bit D-Log M renkli kayıt desteklenirken 13.5 durağa kadar dinamik aralık sunuluyor. RockSteady 3.0 ve HorizonBalancing özellikleri ile dijital görüntü dengeleme sağlanıyor. 

    Kamera tarafında herhangi bir ekran yer almazken, dock görevi gören kısımda 1.96 inçlik dokunmatik bir OLED ekran yer alıyor. Burada pek çok fonksiyonu yönetmek mümkün. Kamera dock kısmına tutturulabiliyor ya da kablosuz 10 metreye kadar iletişim kurabiliyor. Dock ünitesi Wi-Fi 6 ile cihazlara bağlantı kuruyor. USB 3.1 ile veriler aktarılabilirken ayrıca bir düzenleme uygulaması da barındırıyor. 

    Kullanıcılar şapka aparatından evcil hayvan aparatına kadar farklı aksesuarlar ile kameralarını kullanabiliyor. Ayrıca dock kısmına ön ya da arka konumda oturtarak esneklik elde ediliyor.

    DJI Osmo Nano tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Batarya olarak kamerada 530mAh, dock kısmında 1300mAh kapasite bulunuyor. Kamera Full HD çözünürlükte 90 dakikaya kadar kayıt yapabiliyor. Dock eklendiğinde ekran ve Wi-Fi kapalı halde 200 dakikaya çıkıyor. 4K 60fps modunda Dock ile birlikte aynı koşullarda 50 dakika sürekli çekim yapılabiliyor. Kamera 20 dakikada yüzde 80 doluma ulaşırken dock kısmında da hızlı şarj mevcut. 

    DJI Osmo Nano tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Kameranın kendisi 10 metreye kadar suya dayanıklı iken dock kısmı ise su sıçramalarına dayanıklı. Kamerada çift mikrofon yer alırken OsmoAudio üzerinden iki adede kadar kablosuz mikrofona da bağlanabiliyor. DJI Osmo Nano aksiyon kamerası 64GB kapasite ile 239 Pound, 128GB kapasite ile 259 Pound seviyesinden satışa sunulacak. 

