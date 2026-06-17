DJI Osmo Pocket 4P iki kamera sensörü ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Gimbal kamera sektöründe ağırlığını arttırmak isteyen DJI, DJI Osmo Pocket 4 amiral gemisinin tanıtımından bir hafta sonra daha da iddialı DJI Osmo Pocket 4P adındaki kamera modelini duyurdu. Hamle Insta360 Luna Ultra gimbal kamerasından hemen sonra geldi.

DJI Osmo Pocket 4P özellikleri ve fiyatı

Orijinalinde DJI Osmo Pocket 4 modelini temel alan DJI Osmo Pocket 4P, farklı olarak iki kamera sensörüne yer veriyor. Ana kamera 1 inçlik 20mm odak uzunluğu olan geniş açı sensör barındırırken ikinci sensör f/1.8 dinamik aralığa, 3x optik yakınlaştırmaya ve 12x toplam yakınlaştırmaya sahip.

DJI Osmo Pocket 4P, küresel lansmanla telefoto dönemine geçiyor 1 ay önce eklendi

Kamera paketi 17 duraklı dinamik aralığa ve 60mm odak uzunluğuna çıkabiliyor. Yeni D-Log 2 renk profili ve 10-bit renk derinliği yanında 4K 240fps sinematik yavaş çekim imkânı ve hareket efektleri için yavaş deklanşör kaydı sunuluyor.

3 eksenli mekanik gimbal ile denge sağlanırken Intelligent Follow 8.0 ile güncellenen takip yazılımı birden fazla kişiyi takip etme ve nesne takibi yakınlaştırmasını 12 kata kadar çıkarabilme özelliğine sahip. 2 inçlik dokunmatik vizör ekranı uzaktan kontrol sağlarken 3 mikrofon da daha net ses yakalama sağlıyor.

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Kameranın 103GB dahili depolaması sayesinde hafıza kartına gerek kalmazken USB 3.1 ile 800MB/s hızına kadar veri transferi sunuluyor. 1545mAh kapasiteli batarya 210 dakikaya kadar kullanım süresi sunarken Wi-Fi 6 üzerinden canlı yayın yapabileceğiniz bir web kamerası da oluyor. Vizör ekranı ise

DJI Osmo Pocket 4P kamera modeli 561$ fiyat etiketi ile satılacak. DJI Mic Mini 2 verici, vizör kumandası ve mini tripod barındıran Vlog Kit paketi ise 634$ fiyat etiketine sahip. Satışlar ilk olarak Çin’de başlıyor.

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DJI Osmo Pocket 4P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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