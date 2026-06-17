DJI Osmo Pocket 4P iki kamera sensörü ile geliyor

DJI Osmo Pocket 4P özellikleri ve fiyatı
Orijinalinde DJI Osmo Pocket 4 modelini temel alan DJI Osmo Pocket 4P, farklı olarak iki kamera sensörüne yer veriyor. Ana kamera 1 inçlik 20mm odak uzunluğu olan geniş açı sensör barındırırken ikinci sensör f/1.8 dinamik aralığa, 3x optik yakınlaştırmaya ve 12x toplam yakınlaştırmaya sahip.
Kamera paketi 17 duraklı dinamik aralığa ve 60mm odak uzunluğuna çıkabiliyor. Yeni D-Log 2 renk profili ve 10-bit renk derinliği yanında 4K 240fps sinematik yavaş çekim imkânı ve hareket efektleri için yavaş deklanşör kaydı sunuluyor.
3 eksenli mekanik gimbal ile denge sağlanırken Intelligent Follow 8.0 ile güncellenen takip yazılımı birden fazla kişiyi takip etme ve nesne takibi yakınlaştırmasını 12 kata kadar çıkarabilme özelliğine sahip. 2 inçlik dokunmatik vizör ekranı uzaktan kontrol sağlarken 3 mikrofon da daha net ses yakalama sağlıyor.
Kameranın 103GB dahili depolaması sayesinde hafıza kartına gerek kalmazken USB 3.1 ile 800MB/s hızına kadar veri transferi sunuluyor. 1545mAh kapasiteli batarya 210 dakikaya kadar kullanım süresi sunarken Wi-Fi 6 üzerinden canlı yayın yapabileceğiniz bir web kamerası da oluyor. Vizör ekranı ise
DJI Osmo Pocket 4P kamera modeli 561$ fiyat etiketi ile satılacak. DJI Mic Mini 2 verici, vizör kumandası ve mini tripod barındıran Vlog Kit paketi ise 634$ fiyat etiketine sahip. Satışlar ilk olarak Çin’de başlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: