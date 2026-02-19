Giriş
    DJI Pocket 4 videosu sızdırıldı: İlk görüntüleri ortaya çıktı

    DJI Pocket 4 videosu Malezya’da sızdırıldı. Yeni LED ışık, 4K 120fps ve batarya detayları ortaya çıktı. İşte çıkış tarihi, beklenen teknik özellikleri ve fiyatı:

    DJI Pocket 4 videosu sızdırıldı: İlk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    DJI Pocket 4 videosu, Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde paylaşılan bir Instagram gönderisiyle gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 33 saniyelik görüntü, henüz resmi olarak tanıtılmayan kameranın gerçek dünyadaki ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

    İşte DJI Pocket 4’ün ortaya çıkan videosu ve beklenen özellikleri:

    Paylaşılan görüntülerde DJI Pocket 4’ün kompakt gövde yapısını koruduğu, ancak ön yüzeyine entegre edilmiş bir LED ışıkla geldiği görülüyor. Cep tipi gimbal kameralar genellikle harici ışık aksesuarlarına ihtiyaç duyarken, bu modelde dahili bir çözüm sunulması dikkat çekici.

    Teknik özellikler tarafında ise 1 inç CMOS sensör korunuyor. Önceki model olan DJI Osmo Pocket 3 ile benzer sensör boyutu sunulsa da görüntü işleme tarafında iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor. Video kayıt seçenekleri arasında 4K 120fps desteği öne çıkıyor. Bazı sızıntılarda 6K 30fps iddiaları yer alsa da Amazon Danimarka listelemesinde standart sürümün 4K 240fps ile sınırlı olduğu görülmüştü.

    Batarya kapasitesi 1.545 mAh seviyesine yükseltilmiş durumda. Pocket 3’teki 1.300 mAh kapasiteye kıyasla bu artış, yaklaşık 200 dakikanın üzerinde kullanım süresi anlamına geliyor. Kağıt üzerindeki bu iyileştirme, özellikle uzun süreli vlog çekimleri ve etkinlik kayıtları için avantaj sağlayabilir.

    Stabilizasyon tarafında ise klasik 3 eksenli mekanik gimbal sistemi korunuyor ancak yapay zeka destekli takip sisteminin geliştirildiği belirtiliyor. Cep tipi bir kamerada mekanik stabilizasyonun korunması, elektronik sabitlemeye kıyasla daha doğal bir görüntü sunuyor. Ekran tarafında ise 2 inç dönebilen OLED panel yer alıyor. Daha parlak bir panel kullanıldığı ifade edilirken, fiziksel joystick ve hızlı erişim düğmeleri korunmuş görünüyor. Wi-Fi 6 desteği de veri aktarım hızını artırarak mobil cihazlarla eşleşmeyi daha verimli hale getiriyor.

    Sızıntı görüntülerinin, daha önce perakende kutuları ve FCC belgelerinde ortaya çıkan bilgilerle örtüşmesi, lansmanın yakın olduğuna işaret ediyor. Depo stokları ve perakendeci gözlemlerine göre küresel duyurunun Şubat sonu veya Mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Standart modelin yanında çift kameralı bir Pro versiyonunun da daha sonra tanıtılabileceğine dair söylentiler bulunuyor ancak bu konuda resmi bir doğrulama yok. Son olarak DJI Pocket 4’ün standart paket için 549–699 dolar, Combo paket için ise 699–749 dolar aralığında bir fiyatlandırma beklentisi bulunuyor.

    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

