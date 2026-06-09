DJI sürpriz yaptı ilk şarj adaptörünü duyurdu

DJI Power 140W özellikleri ve fiyatı
DJI Power 140W adıyla tanıtılan şarj adaptörü toplamda 140W enerji çıkışı ile 3 cihazı aynı anda şarj edebiliyor. İki adet USB Tip-C portunun her biri 140W güç verebilirken tek USB Tip-A portu da 33W seviyesine kadar çıkabiliyor.
GaN teknolojisi ile yoğun kullanımda verimliliğini koruyan adaptör dinamik güç dağıtım sistemi ile tüm portlarda dengeli enerji akımını garanti ediyor. Herhangi bir porttan cihaz çekildiğinde sistem kesinti olmadan enerji aktarımını devam ettiriyor.
DJI cihazları takıldığında önceliği bu cihazlara veren adaptör dahili aşırı ısınma sensörü sayesinde iç aksamı sürekli kontrol ediyor. Adaptörün dikkat çeken özelliği kutusundan çıkan dahili ekranı kablo. 7A gücündeki kabloda bulunan e-Marker akıllı yonga sayesinde gerçek zamanlı enerji aktarımı bu dahili ekrandan gözlemlenebiliyor. Kablo 240W enerji aktarımını desteklerken USB 2.0 veri aktarımına da imkân tanıyor. DJI Power 140W şarj adaptörü 30$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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