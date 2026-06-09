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    DJI sürpriz yaptı ilk şarj adaptörünü duyurdu

    DJI Power 140W adındaki yeni ürün firmanın ilk GaN şarj adaptörü olurken yanında gelen kablo ise dahili ekranı ile anlık enerji aktarımını gösterebiliyor.       

    DJI Power 140W Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar Drone ve gimbal modelleri ile tanıdığımız Çinli DJI sürpriz bir hamle daha yapıyor. Ürün yelpazesini genişletmek isteyen firma zaten çok yabancı olmadığı şarj adaptörü segmentine adım atıyor.

    DJI Power 140W özellikleri ve fiyatı

    DJI Power 140W adıyla tanıtılan şarj adaptörü toplamda 140W enerji çıkışı ile 3 cihazı aynı anda şarj edebiliyor. İki adet USB Tip-C portunun her biri 140W güç verebilirken tek USB Tip-A portu da 33W seviyesine kadar çıkabiliyor.

    GaN teknolojisi ile yoğun kullanımda verimliliğini koruyan adaptör dinamik güç dağıtım sistemi ile tüm portlarda dengeli enerji akımını garanti ediyor. Herhangi bir porttan cihaz çekildiğinde sistem kesinti olmadan enerji aktarımını devam ettiriyor.

    DJI cihazları takıldığında önceliği bu cihazlara veren adaptör dahili aşırı ısınma sensörü sayesinde iç aksamı sürekli kontrol ediyor. Adaptörün dikkat çeken özelliği kutusundan çıkan dahili ekranı kablo. 7A gücündeki kabloda bulunan e-Marker akıllı yonga sayesinde gerçek zamanlı enerji aktarımı bu dahili ekrandan gözlemlenebiliyor. Kablo 240W enerji aktarımını desteklerken USB 2.0 veri aktarımına da imkân tanıyor. DJI Power 140W şarj adaptörü 30$ fiyat etiketine sahip.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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