DJI ve Insta360 patent kavgasına başladı: Konu Insta360 Luna Ultra

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve kısa süre önce satışa sunulan Insta360 Luna Ultra gimbal kamerası daha çıkar çıkmaz patent davasına konu oldu. DJI Osmo Pocket ile rekabet edecek kameraya DJI tarafından itiraz edildi.

DJI ve Insta360 kavgası

Gelen bilgilere göre DJI şirketi 11 Haziran tarihinde Insta360 şirketine iki tasarım ve dört faydalı model patentini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Buna karşılık olarak ise Insta360 şirketi, DJI şirketinin beş gimbal ve stabilizasyon patenti ihlal ettiğini belirterek karşı dava açtı.

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DJI şirketinin açtığı davada, Luna Ultra gimbal kamerasının tasarımının Osmo Pocket patentlerini ihlal ettiği; özellikle elde tutulan gövde, gövdeyi gimbal koluna bağlayan boyun kısmı, kaydırma tekerleği, kayıt düğmesi ve dönen ekran gibi unsurların koruma altında olduğu belirtildi. Ayrıca faydalı model patentleri kapsamında gimbal takip teknolojisinin de ihlal edildiği iddia edildi.

DJI, şikâyet kapsamında Insta360 markasının Luna Ultra modelini satışa sunmasını engellemek amacıyla kalıcı bir tedbir kararı talep ediyor. Ayrıca, makul bir telif ücreti, Luna Ultra’dan elde edilen kazançların geri verilmesi ve olası kasıtlı ihlal nedeniyle ek tazminatlar da isteniyor.

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Insta360 ise karşı davasında, DJI markasının Osmo Pocket serisi, Ronin ürünleri ve Osmo Mobile serisi gibi ürünlerinde kendi stabilizasyon ve gimbal teknolojilerine ait patentleri ihlal ettiğini savunuyor. Şirket, Luna Ultra’nın temel teknolojilerinin Link Serisi webcam ve Flow Serisi gimbal ürünlerinden geldiğini belirterek kendini savunuyor.

Bu hukuki mücadelede DJI için durum biraz farklı. ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) Aralık 2025’te DJI’yı kara listeye alması nedeniyle şirketin ABD’de yeni yabancı yapımı drone ve kameraları satması yasaklandı. DJI, bu yasağı aşmak için kameralarını "Xtra" adlı yeni bir marka altında satmaya başlamıştı ancak Insta360 aleyhine kalıcı bir tedbir kararı aldırabilirse, iki şirketin ABD pazarındaki rekabeti daha dengeli hale gelebilir.

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