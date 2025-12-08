DJI, popüler drone'ların da yer aldığı yüzlerce ürüne desteği kesti

Tam Boyutta Gör DJI'ın desteklenmeyen ve yakında desteklenmeyecek ürün modelleri listesini genişletti. Etkilenen ürünler arasında, ilk dönem Phantom ve Mavic'ler de dahil olmak üzere drone'lar da yer alıyor. Destek sayfasında belirtilen hizmet durdurma süresinin sonunda, bu ürünler artık resmi onarım, yedek parça, müşteri hizmetleri veya donanım yazılımı güncellemeleri almayacak.

Parça ve onarım sağlanmayacak, güncelleme verilmeyecek

Güncellenen destek sayfasında, ilk Phantom modellerinden eski Mavic modellerine kadar çeşitli drone'lar da dahil olmak üzere 111 üründen bahsediliyor. Bir süredir DJI drone'larını eğlence veya profesyonel video çekimi için kullanıyorsanız, sahip olduğunuz ürünün bu listede olma olasılığı yüksek. Cihazınız çalışsa bile, özellikle eski bir sürüme sahipseniz, modeliniz için resmi desteğin ne zaman sona erdiğine kesinlikle dikkat etmelisiniz.

DJI'ın desteği kaldırdığı ürünler

Listede 2025 yılında hizmet ömrünün sonuna ulaşan birçok drone bulunuyor. Sırasıyla 2016 ve 2017 yıllarında piyasaya sürülen Phantom 4 Advanced ve Phantom 4 Pro, 1 Haziran 2025 itibarıyla DJI tarafından desteklenmemeye başladı. Yine 2017 yılında platin renkli kasayla duyurulan Mavic Pro Platinum, 30 Nisan 2025'te hizmet ömrünün sonuna ulaştı. DJI'ın en popüler tüketici sınıfı drone'larından biri olan Mavic Air, 1 Ocak 2025'te desteklenmeyenler listesine eklendi. Bir diğer giriş seviye drone olan DJI Spark ve profesyonel sınıf Mavic Pro, 1 Ekim 2024'te şirketin destek döngüsünden çıkarıldı.

Bu arada, Phantom 4 serisinin diğer üyeleri olan Phantom 4 ve Phantom 4 Pro Obsidian Edition, Temmuz 2023'ten beri desteklenmeyenler listesinde yer alıyor. DJI ayrıca, Phantom 3 Advanced, Phantom 3 Pro, Phantom 3 Standard ve Phantom 3 SE dahil olmak üzere Phantom 3 serisi için resmi desteğini Ocak 2023'te sonlandırdı. Phantom 2 (2.4G) ve Phantom 3 4K gibi diğer tüketici drone’ları ise üç yıldan uzun süredir resmi destek almıyor. Birkaç endüstriyel drone, Şubat 2024'te desteğini kaybetmiş olsa da, birkaçının Ocak 2026'da nihai olarak kullanımdan kaldırılması planlanıyor.

DJI, daha yeni modellere yükseltme yapmanın tüketicilerin en yeni teknolojilerden ve müşteri hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayacağını belirtiyor. Şirkete göre, eski modeller için desteğin sona ermesi, yeni ürün geliştirme için daha fazla kaynak sağlıyor.

