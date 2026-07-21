DLSS 5.0 detayları paylaşıldı: Üç model ve tek GPU desteği

DLSS 5 ile geliştiricilere daha fazla kontrol
Nvidia'nın açıklamasına göre DLSS 5, mevcut rasterizasyon, ışın izleme (Ray Tracing) ve Path Tracing iş akışlarının yerine geçmeyecek. Bunun yerine bu teknolojilerin üzerine eklenen yeni bir sinirsel (neural) görüntü oluşturma katmanı olarak görev yapacak. Ayrıca Nvidia, DLSS 5'in aynı oyun içerisinde farklı sahneler için farklı yapay zeka modelleri kullanılmasına izin verdiğini açıkladı.
Karakterler ve nesneler artık bağımsız
DLSS 5'in en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise nesne bazlı kontrol sistemi. Yapay zeka modeli otomatik olarak karakterleri algılayıp yalnızca seçilen karakter üzerinde görüntü iyileştirmesi uygulayabiliyor. Böylece çevredeki diğer nesneler etkilenmeden bırakılabiliyor. Ayrıca sunumda oyun motoru içerisinde geliştiricilerin manuel maske oluşturabileceğini de gösterildi. Örneğin şişeler, üzüm salkımları, sürahiler veya dekor objeleri gibi nesneler için ayrı maskeler hazırlanabiliyor.
- Yapay zekanın karakter yüzleri, kıyafet detayları veya sahnenin önemli unsurlarını istemeden değiştirmemesi için oluşturulan kare, yüzey normalleri ve ışık verileri gibi oyun motorundan alınan bilgilerle sürekli karşılaştırılıyor.
- Zamansal kararlılık (Temporal Stability). Video üretim modellerinin aksine DLSS 5 gelecekteki karelere bakmadan yalnızca mevcut kareyi işliyor. Hareket vektörleri ve oyun motorundan alınan veriler kullanılarak görüntüde oluşabilecek titreme, kayma ve dalgalanma gibi sorunlar azaltılıyor.
- Nvidia, büyük üretken yapay zeka modellerinden elde edilen bilgilerin daha küçük tek adımlı bir piksel uzayı difüzyon dönüştürücü modeline aktarıldığını belirtiyor. Bu model yalnızca oluşturulan görüntüyü iyileştirmeye odaklanıyor ve tamamen yeni kareler üretmiyor.
Tek GPU desteği ve DLSS 5.0 çıkış tarihi
Nvidia, DLSS 5'in verimli VRAM kullanımıyla tek GPU üzerinde çalışacak şekilde tasarlandığını doğruladı. Ancak üç farklı modelin tüm RTX 50 serisi ekran kartlarında nasıl çalışacağına ilişkin teknik ayrıntılar henüz paylaşılmış değil. Ayrıca şirket, DLSS 5'in bu sonbaharda kullanıma sunulacağını açıkladı. Nvidia, geliştiriciler ve içerik üreticilerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda teknoloji üzerindeki çalışmaların devam edeceğini söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: