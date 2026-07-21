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    DLSS 5.0 detayları paylaşıldı: Üç model ve tek GPU desteği

    Nvidia, DLSS 5'in teknik detaylarını paylaştı. Üç farklı yapay zeka modeli, nesne bazlı görüntü işleme, tek GPU desteği ve geliştiricilere özel yeni kontrol seçenekleri geliyor.

    DLSS 5.0 detayları paylaşıldı: Üç model ve tek GPU desteği Tam Boyutta Gör
    Nvidia, SIGGRAPH etkinliğinde yeni nesil görüntü işleme teknolojisi DLSS 5 hakkında ilk kapsamlı teknik detayları paylaştı. Şirket, DLSS 5'in üç farklı yapay zeka modeli, nesne bazlı kontrol sistemi ve tek GPU üzerinde çalışacak şekilde geliştirildiğini doğruladı. Ayrıca teknoloji, geliştiricilerin oyundaki karakterler ve nesneler üzerinde ayrı ayrı işlem yapmasına imkan tanıyacak.

    DLSS 5 ile geliştiricilere daha fazla kontrol

    Nvidia'nın açıklamasına göre DLSS 5, mevcut rasterizasyon, ışın izleme (Ray Tracing) ve Path Tracing iş akışlarının yerine geçmeyecek. Bunun yerine bu teknolojilerin üzerine eklenen yeni bir sinirsel (neural) görüntü oluşturma katmanı olarak görev yapacak. Ayrıca Nvidia, DLSS 5'in aynı oyun içerisinde farklı sahneler için farklı yapay zeka modelleri kullanılmasına izin verdiğini açıkladı.

    DLSS 5.0 detayları paylaşıldı: Üç model ve tek GPU desteği Tam Boyutta Gör
    Örneğe göre, Model A, Model B ve Model C olarak adlandırılan üç farklı model, aynı sahneye farklı görsel sonuçlar uygulayabiliyor. Bu sayede geliştiriciler tek bir modeli tüm oyun boyunca kullanmak zorunda kalmayacak. İstenirse sinematik sahneler, oynanış bölümleri veya farklı ortamlar için ayrı DLSS 5 modelleri seçilebilecek.
    DLSS 5.0 detayları paylaşıldı: Üç model ve tek GPU desteği Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında geliştiricilere iki yeni ayar da sunuluyor. Bunlardan ilki Structure Intensity, ortam gölgelendirmesi (Ambient Occlusion), yansımalar ve yüzey detayları gibi yüksek frekanslı ayrıntıları kontrol ediyor. İkinci ayar Tone Intensity ise, aydınlatma, renk dengesi ve genel görüntü tonunu ayrı olarak ayarlamaya imkan veriyor.

    Karakterler ve nesneler artık bağımsız

    DLSS 5'in en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise nesne bazlı kontrol sistemi. Yapay zeka modeli otomatik olarak karakterleri algılayıp yalnızca seçilen karakter üzerinde görüntü iyileştirmesi uygulayabiliyor. Böylece çevredeki diğer nesneler etkilenmeden bırakılabiliyor. Ayrıca sunumda oyun motoru içerisinde geliştiricilerin manuel maske oluşturabileceğini de gösterildi. Örneğin şişeler, üzüm salkımları, sürahiler veya dekor objeleri gibi nesneler için ayrı maskeler hazırlanabiliyor.

    DLSS 5.0 detayları paylaşıldı: Üç model ve tek GPU desteği Tam Boyutta Gör
    Her maske kendi yapı (Structure) ve ton (Tone) ayarlarına sahip olabiliyor. Böylece geliştiriciler isterlerse bazı nesnelerde DLSS 5 efektini tamamen kapatırken, diğer nesnelerde daha güçlü görüntü işleme uygulayabiliyor. Şirket, DLSS 5 geliştirilirken üç önemli konuya odaklandığını belirtti. Bunlar:
    • Yapay zekanın karakter yüzleri, kıyafet detayları veya sahnenin önemli unsurlarını istemeden değiştirmemesi için oluşturulan kare, yüzey normalleri ve ışık verileri gibi oyun motorundan alınan bilgilerle sürekli karşılaştırılıyor.
    • Zamansal kararlılık (Temporal Stability). Video üretim modellerinin aksine DLSS 5 gelecekteki karelere bakmadan yalnızca mevcut kareyi işliyor. Hareket vektörleri ve oyun motorundan alınan veriler kullanılarak görüntüde oluşabilecek titreme, kayma ve dalgalanma gibi sorunlar azaltılıyor. 
    • Nvidia, büyük üretken yapay zeka modellerinden elde edilen bilgilerin daha küçük tek adımlı bir piksel uzayı difüzyon dönüştürücü modeline aktarıldığını belirtiyor. Bu model yalnızca oluşturulan görüntüyü iyileştirmeye odaklanıyor ve tamamen yeni kareler üretmiyor.

    Tek GPU desteği ve DLSS 5.0 çıkış tarihi

    Nvidia, DLSS 5'in verimli VRAM kullanımıyla tek GPU üzerinde çalışacak şekilde tasarlandığını doğruladı. Ancak üç farklı modelin tüm RTX 50 serisi ekran kartlarında nasıl çalışacağına ilişkin teknik ayrıntılar henüz paylaşılmış değil. Ayrıca şirket, DLSS 5'in bu sonbaharda kullanıma sunulacağını açıkladı. Nvidia, geliştiriciler ve içerik üreticilerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda teknoloji üzerindeki çalışmaların devam edeceğini söylüyor.

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