DLSS 5.0 sızıntısı büyüyor: İlk kullanıcı testleri paylaşıldı!

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yapay zekâ destekli yeni görüntü oluşturma teknolojisi DLSS 5, resmi olarak yayınlanmadan önce mod geliştiricilerinin eline geçti. NBA 2K27'nin dosyalarında bulunan DLL dosyası, kısa süre içinde modlanarak Skyrim ve Remedy Entertainment'ın Control oyununda çalıştırıldı. Ancak performans kaybı kullanıcıları üzecek gibi görünüyor.

RTX 5070 Ti'da performans yarıya düştü

Kaçıranlar için Nvidia'nın daha önce duyurduğu neural rendering teknolojisine dayanan DLSS 5'in bu sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor. Ortaya çıkan modda ise çeşitli ayar seçenekleri ve kaydırıcılar bulunuyor. Bu durum, Nvidia'nın DLSS 5 için daha önce açıkladığı geliştirici kontrol sistemini de destekler nitelikte.

Geliştiricilerin teknolojinin belirli nesneler üzerindeki etkisini değiştirebilmesi veya bazı nesneleri tamamen kapsam dışı bırakabilmesi bekleniyor. Paylaşılan test görüntülerinde ise DLSS 5'in düşük seviyeli ayarlarda bile Control'un görsellerini önemli ölçüde değiştirdiği görülüyor. Yapay zekâ destekli sistemin sahnelere daha yoğun gölgeler eklediği, karakterlerin yüzlerindeki ışıklandırmayı değiştirdiği ve cilt detaylarını yeniden oluşturduğunu görüyoruz.

Performans tarafında ise, elde edilen sonuçlar kullanıcıları biraz üzebilir. 4K çözünürlükte yapılan bir testte GeForce RTX 5070 Ti, teknoloji kapalıyken 71 FPS sunarken neural rendering etkinleştirildiğinde performans 35 FPS'ye kadar düştü. Bu, kare hızında yaklaşık yüzde 51'lik bir düşüş anlamına geliyor. Başka bir testte ise RTX 5090 ile 4K çözünürlükte alınan kare hızları 91 FPS'den 50 FPS'e düşüyor.

Nvidia DLSS 5.0 için ilk DLL dosyası sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Şu an için bu testlerin resmi olmayan, geliştirme aşamasındaki bir DLL ve mod kullanılarak gerçekleştirildiğini unutmamak gerekiyor. Nvidia'nın sonbaharda yayınlamayı planladığı nihai sürümde performans tarafında önemli optimizasyonlar yapılabilir. DLL dosyalarının erken aşamada sızdırılması ise, teknoloji için bekleyişi hızlandırabilir.

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DLSS 5.0 sızıntısı büyüyor: İlk kullanıcı testleri paylaşıldı!

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