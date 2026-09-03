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    DLSS 5, güç testine dönüşebilir: RTX 5090'ın TDP'si 200W arttı

    DLSS 5'in erken testleri, Nvidia'nın yeni Neural Rendering teknolojisinin GPU güç tüketimini ciddi şekilde artırabileceğini gösteriyor. RTX 5090 Lightning Z, testlerde 802 watt seviyesine ulaştı.

    DLSS 5, güç testine dönüşebilir: RTX 5090'ın TDP'si 200W arttı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın DLSS 5.0 teknolojisini NBA 2K27 ile 3 Eylül tarihinde kullanıma sunması bekleniyor. Ancak bunun öncesinde yapılan ilk testler, yeni Neural Rendering sisteminin GeForce RTX 50 serisi ekran kartları üzerinde oldukça yüksek bir güç yükü oluşturabileceğini gösterdi. 

    Bazı oyunlarda 240 watt ek tüketim

    Yapılan testlerde, RTX 5090 Founders Edition kartı, sahip olduğu 575 watt kart güç sınırına sık sık ulaştı. Daha yüksek güç limiti sunan MSI RTX 5090 Lightning Z ise bazı senaryolarda 802 watt seviyesine kadar çıktı. Bu testlerde oyunlar 4K çıkış çözünürlüğünde, DLSS Performance moduyla test edildi. Testlerde en yüksek rasterizasyon ve ışın izleme ayarları kullanılırken, Cyberpunk 2077'de path tracing de etkinleştirildi. Desteklenen oyunlarda Ray Reconstruction açık tutulurken Multi Frame Generation ise kullanılmadı.

    Cyberpunk 2077 testinde RTX 5090 Founders Edition'ın güç tüketimi, DLSS 5 kapalıyken 482 watt seviyesindeyken Neural Rendering etkinleştirildiğinde 551 watt seviyesine yükseldi. MSI RTX 5090 Lightning Z tarafında ise güç tüketimi 580 watt'tan 723 watt'a çıktı. Bu yaklaşık yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor. Bununla birlikte performans, Founders Edition'da yüzde 42, Lightning Z'de ise yüzde 39 oranında düştü.

    DLSS 5, güç testine dönüşebilir: RTX 5090'ın TDP'si 200W arttı Tam Boyutta Gör
    Hogwarts Legacy testinde ise RTX 5090 Lightning Z, Neural Rendering etkinleştirildiğinde 480 watt'tan 720 watt'a yükseldi. Böylece kartın güç tüketimine yaklaşık 240 watt, yani yüzde 50 ek yük geldi. Bu senaryoda RTX 5090 Founders Edition'ın performansı yüzde 49 düşerken, Lightning Z'deki düşüş yüzde 42 seviyesinde kaldı.

    En yüksek değer Control testinde görüldü

    Üç oyun arasındaki en yüksek güç tüketimi Control testinde ortaya çıktı. RTX 5090 Lightning Z, DLSS 5 olmadan önce 691 watt tüketirken, Neural Rendering etkinleştirildiğinde 802 watt seviyesine ulaştı. RTX 5090 Founders Edition ise doğrudan 575 watt güç limitine ulaştı. Her iki kartta da performans yaklaşık yüzde 42 oranında geriledi. Buna rağmen Lightning Z, daha yüksek çalışma limitleri sayesinde ortalama kare hızında Founders Edition'a göre yaklaşık yüzde 20 daha yüksek sonuç verdi.

    Oyun RTX 5090 FE RTX 5090 Lightning Z
    Cyberpunk 2077 482W → 551W 580W → 723W
    Hogwarts Legacy - 480W → 720W
    Control 575W sınırı 691W → 802W

    DLSS 5, gelecekte ekran kartlarının yüksek güç yükü altındaki davranışlarını ölçmek için yeni bir stres testi haline gelebilir. Öte yandan bu sonuçların erken ve resmi olmayan testlere dayandığını da unutmamak gerekiyor.

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