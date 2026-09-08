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    DLSS 5 için yeni dönem: Windows masaüstüne taşınıyor

    DLSS 5 Neural Rendering artık yalnızca oyunlarla sınırlı kalmayacak. NeuralScreen adlı yeni uygulama, Nvidia teknolojisini Windows 11 masaüstündeki video, görsel ve oyunlara taşıyor.

    DLSS 5 için yeni dönem: Windows masaüstüne taşınıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yeni nesil DLSS 5 Neural Rendering teknolojisi, mod geliştiricilerin çalışmaları sayesinde kullanım alanını genişletmeye devam ediyor. Şimdi ise GitHub üzerinde yayınlanan NeuralScreen adlı yeni bir uygulama, DLSS 5'i doğrudan Windows 11 masaüstünün tamamına uygulayabiliyor.

    DLSS 5.0 Windows masaüstüne taşınıyor

    DLSS 5 şu anda resmi olarak yalnızca NBA 2K27 içerisinde destekleniyor. Ancak oyunun çıkışından önce DLL dosyalarının sızdırılması, mod geliştiricilerin teknolojiyi farklı oyunlara ve donanımlara taşımalarının önünü açtı. Kısa süre içinde DLSS 5, resmi desteği olmayan birçok kullanım senaryosunda test edilmeye başlandı.

    NeuralScreen ise bu süreci bir adım daha ileri taşıyor. Uygulama, DLSS 5 Neural Rendering efektini yalnızca belirli bir oyunun görüntü işleme aşamasına değil, Windows 11'de ekranda görünen içeriklerin tamamına uygulayabiliyor. Bunun sonucunda DLSS 5, YouTube videoları, fotoğraflar, masaüstünde açılan uygulamalar ve pencere modunda çalışan oyunlar gibi farklı içeriklerde kullanılabiliyor.

    DLSS 5 için yeni dönem: Windows masaüstüne taşınıyor Tam Boyutta Gör
    DLSS 5'in oyunlardaki resmi desteğinin genişlemesi de son haftalarda hız kazandı. Mod geliştiriciler, Red Dead Redemption 2 ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlara DLSS 5 desteği eklemeyi mümkün hale getirirken, DLSS Swapper gibi araçlar üzerinden gerekli dosyaların değiştirilmesi kolaylaştırıldı. Daha da dikkat çekici olan ise DLSS 5'in resmi donanım sınırlarının da aşılması oldu.

    Mod geliştiriciler teknolojiyi GeForce RTX 20, RTX 30 ve RTX 40 serisi ekran kartlarında test ederken, AMD'nin RDNA 4 tabanlı ekran kartları ve çeşitli emülatörlerde de çalıştırmayı başardı. Böylece DLSS 5, NVIDIA'nın başlangıçta öngördüğü kullanım alanının oldukça dışına çıkmış durumda. Hatta emülatörler üzerinden 1990'lı yılların PlayStation oyunları gibi çok daha eski yapımların görüntülerine Neural Rendering uygulanması mümkün hale geldi.

    DLSS 5'in Windows masaüstüne taşınması ise teknolojinin çalışma biçimi açısından ayrıca önemli. Çünkü NeuralScreen belirli bir oyunun grafik motoruyla entegre olmak yerine ekranda görüntülenen içeriğin tamamını işleyebiliyor. Bu nedenle teknoloji, desteklenen oyun sayısıyla sınırlı kalmadan video ve görsel içeriklere de uygulanabiliyor.

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