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    DLSS teknolojilerini AMD ekran kartlarına getiren mod: Cyberpunk 2077’te denendi

    NVIDIA’nın DLSS teknolojileri, geliştirilen yeni bir modla AMD ekran kartlarına taşındı. DLSS-NR-on-AMD modu, Radeon RX 6000, RX 7000 ve RX 9000 serilerini destekliyor.

    DLSS teknolojilerini AMD ekran kartlarına getiren mod Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın GeForce ekran kartlarına özel yapay zeka destekli görüntü iyileştirme teknolojileri, mod geliştiricilerinin çalışmaları sayesinde AMD Radeon modellerinde de kullanılabilir hale geliyor. Daniel Blanco tarafından geliştirilen DLSS-NR-on-AMD projesinin 0.8.0 sürümü, Nvidia’nın dört temel DLSS teknolojisini AMD donanımına taşıyan yeni özellikler içeriyor.

    DLSS teknolojileri AMD ekran kartlarında çalışıyor

    Projenin ilk sürümü 3 Eylül 2026 tarihinde yayımlanmış ve Nvidia’nın DLSS 5 kapsamında tanıttığı Neural Rendering (Nöral İşleme)teknolojisini Radeon ekran kartlarında çalıştırmayı hedeflemişti. Yeni sürümle birlikte kapsama DLSS Super Resolution (Süper Çözünürlük), Frame Generation (Kare Üretimi) ve Ray Reconstruction (Işık Yeniden Yapılandırma)da eklendi. Böylece daha önce projeye dahil edilen Neural Rendering ile birlikte DLSS ekosisteminin temel özellikleri AMD ekran kartlarında deneysel olarak kullanılabiliyor.

    Modun dikkat çeken bir diğer özelliği, DLSS Multi Frame Generation ile 4 kata kadar kare üretimi sunması. Bu teknoloji, desteklenen oyunlarda ara kareler oluşturarak ekrandaki kare sayısını artırmayı amaçlıyor. Ancak özelliğin kullanılabilmesi için oyunun gerekli DLSS Frame Generation girdilerini sağlaması gerekiyor.

    Cyberpunk 2077, Radeon RX 9070 XT üzerinde test edildi

    DLSS teknolojilerini AMD ekran kartlarına getiren mod Tam Boyutta Gör

    DLSS-NR-on-AMD projesinin yeni Ray Reconstruction uygulaması Cyberpunk 2077 üzerinde de test edildi. Bir Reddit kullanıcısı, oyunu AMD Radeon RX 9070 XT ekran kartı ve AMD Ryzen 7 9700X işlemciyle çalıştırarak teknolojinin performansını inceledi.

    Testte 1440p çözünürlük, maksimum grafik ayarları ve Path Tracing kullanıldı. Kullanıcı, Ray Reconstruction etkinleştirildiğinde ölçülebilir bir FPS kaybı yaşamadığını bildirdi. Bununla birlikte diğer kullanıcıların deneyimleri aynı sonucu vermiyor. Bazı testlerde saniyede 4 ila 10 kare arasında performans kaybı görülürken başka bir denemede FPS düşüşünün yaklaşık yüzde 25'e ulaştığı aktarıldı.

    DLSS teknolojilerini AMD ekran kartlarına getiren mod Tam Boyutta Gör

    Sonuçlar, modun performansının kullanılan ekran kartına, oyun motoruna ve grafik ayarlarına göre değişebildiğini gösteriyor. Ayrıca RX 9070 XT üzerinde Neural Rendering için paylaşılan 1080p testinde, tam HT modeliyle yaklaşık 90-100 FPS elde edildiği belirtiliyor.

    Geliştirici, görüntü kalitesinin Nvidia ekran kartlarında yerel olarak çalışan DLSS sonuçlarına oldukça yaklaştığını ancak bazı efektlerin henüz tamamen doğru çalışmayabildiğini belirtiyor. Blanco'nun hedeflerinden biri de performansı GeForce RTX 5070 Ti seviyesine yaklaştırmak.

    Radeon RX 6000, RX 7000 ve RX 9000 serileri destekleniyor

    DLSS-NR-on-AMD, üç farklı Radeon neslini kapsıyor. Proje, RDNA 2 mimarisini kullanan RX 6000, RDNA 3 tabanlı RX 7000 ve RDNA 4 mimarisine sahip RX 9000 serisi ekran kartlarını hedefliyor. Ancak tüm özellikler her seride aynı düzeyde desteklenmiyor. RX 6000 modellerinde özellikle Neural Rendering desteği bulunurken diğer özelliklerin uyumluluğu üzerinde çalışmalar sürüyor.

    Windows 11 ve DirectX 12 gerektiren mod, DLSS, FSR veya XeSS destekli oyunlarda çalışmayı hedefliyor. Kurulum ve ayarlar, gerekli DLL dosyalarını yöneten NeuralHub aracı üzerinden gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar oyun içi arayüz aracılığıyla DLSS özelliklerini yapılandırabiliyor.

    Geliştirici, RDNA 3 ekran kartlarında Neural Rendering performansının önceki sürüme kıyasla yüzde 25 arttığını bildiriyor. Önceki DirectX 12 optimizasyonları da yoğun oyun sahnelerinde yüzde 6 ila yüzde 16 arasında performans artışı sağlamıştı. Güncelleme notlarında FSR 4.1.1 desteği ve iyileştirilmiş yükleme süreleri de yer alıyor.

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