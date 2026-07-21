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    DOA'da yeni dönem: Toplu iade merkezleri açıldı!

    Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde günlük 200 adetlik bireysel iade sınırını aşan kullanıcılar için yeni bir dönem başladı. Sayma ve Doğrulama Merkezleri'nde toplu ambalaj iadesi başladı.

    DOA'da yeni dönem: Toplu iade merkezleri açıldı! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de 1 Temmuz’da başlayan Depozito İade Sistemi DOA’da yeni dönem hayata geçirildi. Günlük 200 adeti aşan ambalaj iadeleri için Sayma ve Doğrulama Merkezleri devreye alındı. Özellikle restoran, kafe ve yüksek miktarda ambalaj biriktiren kullanıcıların iade sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

    Toplu iadelerde depozito teşvik bedeli 0,50 TL

    Mevcut depozito iade sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Vatandaşlar, Depozito İade Makineleri’ni kullanarak günde 200 adede kadar DOA logolu ambalajı iade ederek şişe başına 1 TL teşvik almaya devam edecek. Günlük 200 adedin üzerinde ambalajdan kazanç elde etmek isteyenler ise bu iadeleri Sayma ve Doğrulama Merkezleri aracılığıyla yapılabilecek ancak burada depozito teşvik tutarı olarak ambalaj başına 0,50 TL ödenecek.

    Yeni sistemin özellikle restoranlar, kafeler, oteller, yemekhaneler ve benzeri toplu tüketim noktalarında oluşan yüksek hacimli ambalaj iadelerini kolaylaştırması bekleniyor. Böylece çok sayıda ambalajı bulunan kullanıcılar, günlük iade limitine takılmadan iadelerini tek seferde ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

    Vatandaşlar DOA mobil uygulamasını kullanarak Sayma ve Doğrulama Merkezleri’nin konum bilgilerine ulaşabiliyor. Şu an için Türkiye genelinde 41 noktada bu merkezlerden bulunuyor. Bu sayının artırılması planlanıyor.

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