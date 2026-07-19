Türkiye geri dönüşümde gaza bastı: 33 milyon TL iade yapıldı

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Tam Boyutta Gör Sıfır Atık programı kapsamında 1 Temmuz itibariyle Türkiye’de faaliyetlerine başlayan DOA geri dönüşüm makineleri büyük ilgi görüyor. Sosyal medyadan da takip edildiği kadarıyla uzun sıraların oluştuğu DOA makineleri inanılmaz rakamlara imza attı.

Geri dönüşümde rekor

Yapılan açıklamaya göre 17 günde DOA sistemine kazandırılan ambalaj sayısı 33 milyon 333 bin oldu. İade edilen miktar ise 33 milyon TL seviyesine ulaştı. Sisteme 2 milyondan fazla vatandaş kaydolurken en fazla ambalaj toplayan şehrimiz 2 milyon 760 bin ile İstanbul oldu.

DOA makinelerine kısıtlama geliyor: TC ve telefon no kalkıyor 2 gün önce eklendi

Denizli ilimiz 1 milyon 332 bin ambalaj ile ikinci, Sakarya ilimiz 1 milyon 260 bin ambalaj ile üçüncü, Ankara ilimiz 1 milyon 225 bin ambalaj ile dördüncü ve Bursa ilimiz de 1 milyon 200 bin ambalaj ile beşinci sıraya yerleşti.

Henüz sınırlı sayıda DOA makinesi olduğu için geri dönüşüm yapmak isteyenlerin uzun süreler beklemesinin önüne geçmek amacıyla hafta içerisinde makineye sadece QR kod ile giriş yapma kısıtlaması getirilmişti.

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