Doğal gazda kademeli fatura Nisan’da başlayacak: İşte tüm detaylar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uzun zamandır hayata geçirmeyi planladığı doğal gazda kademe sistemi Nisan ayında devreye alınacak. Tıpkı elektrikte olduğu gibi doğal gazda da yüksek tüketime sahip aboneler devlet desteğinden çıkarılacak. Peki yeni sistem nasıl olacak?

Her il için ayrı limit belirlenecek

Yeni sistem, elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı kademe tarifesine dayanacak. Ancak doğal gazda en önemli fark, ülke genelinde tek bir limit yerine her il için ayrı tüketim sınırı belirlenmesi olacak. Böylece özellikle kış şartlarının sert geçtiği illerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Abonelerin yüzde 25’i destekten yararlanamayacak

Abonelerin yüzde 25’inin devlet desteğinden çıkarılması amaçlanıyor. Bu nedenle bulunduğu ildeki tüketim ortalamasının yüzde 75’inden fazla kullanımı olan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Devlet desteği limiti nasıl hesaplanacak?

Örneğin Ankara'da aylık tüketim ortalaması 200 metreküp ise 350 metreküpün üzerinde tüketenler, Erzurum’da ortalama tüketim 250 metreküp ise 437 metreküpün üzerinde kullananlar destekten çıkarılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile her il için ayrı bir limit belirlenecek. Henüz limitler ilan edilmedi.

Geçtiğimiz Ocak ayında Marmara Bölgesi'ndeki haneler aylık 155 metreküp, Ege ve İç Anadolu 180 metreküp, Karadeniz 175 metreküp, Güney Doğu Anadolu 195 metreküp, Doğu Anadolu 235 metreküp doğalgaz tüketmişti.

Yıllık ortalama tüketimde ise Doğu Anadolu'da yıllık ortalama tüketim 1211, Güneydoğu Anadolu'da 1022, İç Anadolu'da 960, Karadeniz'de 956, Marmara'da 865, Ege'de 863 ve Akdeniz'de 756 metreküp oldu. Bu verilere göre her il için ayrı bir limit açıklanacak.

Geçen yıl hane başı ortalama tüketimin en yüksek olduğu il yıllık 1.662 metreküp tüketim ile Hakkari oldu. Hane başı tüketimin en fazla olduğu diğer iller sırasıyla Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van oldu. Ege ve Akdeniz'deki iller Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Ne kadar tükettiğimi nereden görebilirim?

Aylık olarak kaç metreküp doğal gaz tükettiğinizi faturadaki "Sayaçtan ölçülen hacim" kısmından görebilirsiniz. Bu miktar il ortalamasının yüzde 75'inden azsa devlet desteğinden yararlanmaya devam edeceksiniz.

Neden kademeli sisteme geçiliyor?

Doğal gazda mevcut faturaların yüzde 45’ini devlet karşılıyor. 1.000 TL’lik bir doğal gaz faturasının 450 TL’si Hazine’den karşılanıyor, 550 TL’si vatandaşa yansıtılıyor. 2026 yılında doğal gaz ve elektrik faturalarına 305 milyar TL’lik destek yapılması öngörülmüştü. İran, ABD ve İsrail arasındaki savaş, enerji fiyatlarında büyük artışlara neden oldu. Doğal gaz faturalarındaki harcamaların Hazine’ye yükünün azaltılması için Nisan ayında doğal gaz fiyatlarında artış yapılması ve desteklerin daha sınırlı bir kesime yönlendirilmesi için kademeli tarife sisteminin devreye alınması planlanıyor.

