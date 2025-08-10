Doğal gazı bırakan okulun yeni ısı kaynağı güneş ve toprak!

Elektrik ihtiyacımızı güneş panelleri ile karşılasak da, ısıtma için özellikle doğal gazın yerine geçecek çözümü tam olarak belirlenmiş değiliz.
Günümüzde en çok tercih edilen yöntem olarak hava kaynaklı ısı pompaları kullanılıyor. Bu tür pompalar hem gürültülü çalışmaları hem de soğuk havalarda yüksek elektrik tüketmeleri nedeniyle nedeniyle doğal gaza anlternatif olmakta zorlanıyorlar.
İngiltere merkezli Kensa şirketi, birçok okula uygulanabilecek standart bir tasarımı ilk kez Marshland İlkokulu’nda hayata geçirdi.
Panellerin arkasında devamlı soğuk su dolaştığından soğuyan panellerin verimi artıyor ve yıllık %5-10 arası daha fazla elektrik üretiyor.
Güneş ışığının az olduğu İngiltere’de yalnızca güneş enerjisine güvenmek yeterli değil. Bu nedenle okulun bahçesine 127 metre derinliğinde 18 adet ısı kuyusu açıldı. Kapalı devre su dolaşımıyla çalışan bu kuyular, kışın havaya kıyasla daha sıcak olan toprak ısısını ısı pompasına aktarıyor.
Okulun karbon salımı yüzde 80 azaldı
Toplam 69 PV panel ile 34 kW elektrik üretiliyor. Bu enerji hem ısı pompalarını hem de okulun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Yaz aylarında fazla üretilen ısı, kuyuların sıcaklığını artırmak için depolanıyor ve kışa hazırlık yapılıyor. Böylece toplam termal güç 209 kW’a kadar çıkabiliyor.
İç mekânda bulunan ısı pompaları, dış hava koşullarından etkilenmiyor. İlk yatırım maliyeti yüksek olsa da, uzun vadede doğalgaz ve elektrik faturası çıkarmaması nedeniyle ekonomik bir çözüm sunuyor.
Bu yenilikçi sistem, etkileyici konseptinden dolayı İngiltere'de düzenlenen 2025 Enerji Ödülleri'nde de ödül kazandı. Sisteme, 500 litrelik dengeleme tankı ve 300 litrelik kullanım suyu tankı eşlik ediyor.Kaynakça https://elementallondon.show/features/case-study-ground-source-heat-pumps-and-solar-pvt-at-doncaster-school/ https://kensa.co.uk/public-commercial/case-study/marshland-school-ground-source-retrofit
