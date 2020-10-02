Doğal Kozmetiğin Yeni Adresi ‘’Misbahçe’’

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Her kadın cildinin parlak, canlı ve genç görünmesini ister. Estetiğin ötesinde sağlık için de önemli olan cilt bakımı, doğru uygulandığı takdirde cildinizi derinlemesine temizleyen, gözenekleri sıkılaştıran ve teninizin ihtiyacı olan nemi sunan bir rutindir. Bu rutini uygularken en fazla verimi almak için kimyasal ve sentetik ürünlerden uzak durmaya; uzun vadede görebileceğiniz cilt rahatsızlığı olasılıklarını en aza indirmelisiniz. İşte tam bu evrede ise Misbahçe ile tanışmalısınız!

Misbahçe’nin Yolculuğu

Doğal ve temiz kozmetiğe inanan Misbahçe’nin yolculuğu doğa aşığı bir anne- kızın hikayesine dayanıyor. 1997 yılında bahçelerine birkaç zeytin ağacı dikmeleriyle başlayan keşifleri, bugün 4000’i aşan zeytin ağaçları ile Misbahçe’yi kurmalarına sebep oluyor. Kimya mühendisi Ufuk Göney ve kızı Serra Göney (Tasarımcı) ‘in 2012’ de temellerini attıkları Misbahçe; Türkiye’nin zeytin cenneti Ayvalık’taki tarlalardan cildinize gelen ürünleri sunuyor. Temiz kozmetiğin gözdesi haline gelen Misbahçe ürünleri, atölyelerde el işçiliğiyle elde ediliyor.

Misbahçe, kimyasaldan uzak cilt dostu ürünlerini Antik çağlara özgü eski usül sıcak işlem sabun yapım tekniklerinin otantik ve değerli ruhunu günümüze taşıyor. Yüksek kaliteli doğal içeriklerini doğa dostu ambalajlarla buluştururken özlediğimiz günlerdeki pozitif duyguları canladırıyor.

Misbahçe’nin En ‘’Mis’’ leri

Misbahçe’nin geniş ürün gamında dikkat çeken ve en çok talep gören ürünlerin başında uçucu yağlar geliyor. ‘’Uçucu yağ nedir?’’ diyorsanız, merakınızı hemen giderelim: Uçucu yağ, doğal bitki özlerinden elde edilen; aromatik kokulu bileşenlerdir. Doğal uçucu yağlar, buhar damıtma ya da soğuk presleme yöntemlerinden elde edilir.

Aromaterapi seanslarının vazgeçilmezi en güzel kokan esansiyel yağlar, sayısız faydaya sahiptir. %100 doğal esansiyel yağlar; cildin nefes almasına, yenilenmesine; saçların parlak ve canlı olmasına; vücudunuzun limbik sisteminin düzenlenmesine ve kaslarınız gevşemesine kadar birçok katkı sunar. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan uçucu yağlar, tarih boyunca kadınların güzellik sırrı; aromaterapilerin en çok tercih edilen yağı olmuştur. Bütün esansiyel yağlar, güçlü bir etkiye sahip olduğundan muhakkak sabit yağlar gibi yağlarla seyreltilerek kullanılmalıdır.

Isparta’nın Güllerinden: Gül Uçucu Yağı

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Doğal esansiyel yağ çeşitleri içinde en sevilen Misbahçe ürünlerinden biri olan saf gül uçucu yağı, Isparta güllerinin yapraklarının su buharı distilasyonuna uğraması ile elde edilir. Gül öz yağından elde edilen bu esansiyel yağ, zarif kokusuyla ve estetik duruşuyla aşkın sembolü haline gelmiş; çok eski zamanlardan beri geniş kullanım alanıyla da faydasını kanıtlamıştır.

Aromaterapinin en değerli uçucu yağlarından olan gül esansiyel yağı, doğru oranda seyreltiğinde cilt bakımında da etkindir. Gül uçucu yağının cilde faydaları; nemlendirme, cilde canlandırıcı bakım yapma ve kuru ciltleri onarmaya yardımcı olmasıdır. Cildi kirden arındırarak canlı ve genç bir görünüm sunar. Gül yağı aynı zamanda afrodizyak etkiye sahiptir. Frekansı en çok yükseltebilen uçucu yağlardan biridir

Yaşlanmanın Düşmanı: Kuşburnu Çekirdeği Yağı

Antik Çağlar’ dan beri yaşlanma karşıtı bakımlarda kullanılan Kuşburnu Çekirdeği Yağı, Afrika ve Avrupa’ da yabani olarak yetişen ‘’rosa canina’' ismine sahip yaban gülünün meyvelerinden soğuk sıkma yöntemi ile elde edilen bir yağdır. İçeriğinde A, E ve D vitaminleri vardır. Aynı zamanda yüksek oranda antioksidan içerir. İçinde barındırdığı doğal minareller, vitaminler ve yağ asitleri sayesinde; cildiniz için leke giderici, hücre yenileyici bir etki sunar.

Kuşburnu çekirdeği yağı faydaları, oldukça fazladır. Kuşburnu yağının cilde faydaları arasında size sunduğu en önemli etkisi kırışıklık karşıtı bakım yapmasıdır. Konu kırışıklık olduğunda ise ‘’Kuşburnu yağı göze sürülür mü?’’ kaçınılması imkansız sorulardan biri olur. Ancak en iyi kuşburnu yağı markası Misbahçe’nin ürünü, göz çevresine sürmeye uygundur. Güneş lekelerine karşı da onarıcı bakım yapan kuşburnu çekirdeği yağı, cilt tonu ve dokusunu eşitlemeye yardımcı olur.

Tarihin Altınla Eş Değeri: Paçuli / Tefarik Uçucu Yağı

Mısır firavunlarının mezarlarından bile çıkan paçuli, tarihte altınla eş tutulabilen bir bitki olmuştur. Aynı zamanda paçuli yağı bereketi simgelemiştir. Paçuli uçucu yağı; nane familyasından olan bir bitkinin yapraklarının damıtılma yoluyla elde edilen doğal ve saf olan bitki öz yağıdır. Güçlü, odunsu ve tatlı misk kokusu vardır.

Paçuli yağı faydaları dendiğinde başta gelen etkileri; cildi yenilemesi ve leke oluşumunu önlemesi olmuştur. Saf paçuli yağı, kokusuyla aromaterapi ritüellerinin en çok tercih edilen esansiyel yağlarından biri olmuştur. Tefarik uçucu yağı olarakta bilinen bu yağ; mucizevi bir bitkidir. Kuru ciltler için ekstra faydalıdır.

Siz de doğal içerikli % 100 saf ürünlerle cildinizi ve ruhunuzu beslemek; sağlığınızı Misbahçe’nin temiz ve doğal kozmetik ürünleriyle korumak için ürünlerimizi keşfedebilirsiniz.

Unutmayın, bu hayattaki en değerli şey kendinizsiniz. Kendinizi sevin, cildinizi koruyun!

Siz de doğal içerikli % 100 saf ürünlerle cildinizi ve ruhunuzu beslemek; sağlığınızı Misbahçe’nin temiz ve doğal kozmetik ürünleriyle korumak için ürünlerimizi https://www.misbahce.com.tr/ adresinden keşfedebilirsiniz.

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