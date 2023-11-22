Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Xiaomi Redmi Note 13 serisi, yavaş yavaş küresel lansmana hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi seriye ait Redmi Note 13 ve Note 13 Pro 5G, yakın tarihte FCC veri tabanında listelenmişti. Son olarak Redmi Note 13 Pro 5G ve Note 13 Pro, Tayland'ın NBTC sertifikasyon sitesinde de görüntülendi.

Doğrulandı: Redmi Note 13 Pro globale geliyor

Sızdırılan listelemeye göre Xiaomi, iki farklı Redmi Note 13 Pro modeli üzerinde çalışıyor. Kaçıranlar için 5G destekli temel model Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ile tanıtıldı. İkinci sürüm ise, LTE desteğiyle sınırlı olacak. Her iki telefon da Tayland'ın telekomünikasyon düzenleyicisi NBTC tarafından doğrulandı.

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Sertifikada açıkça "Redmi Note 13 Pro" ve "Redmi Note 13 Pro 5G" yazıyor ve iki farklı telefona işaret ediyor. Bu noktada LTE destekli modelin yonga seti değişikliğinin ötesinde neler sunacağı şu an için belirsiz. Ancak serinin çok yakında globale çıkış yapacağını söylemek doğru olur. Hatta küresel pazarlarda POCO X serisi olarak markalanacağına dair söylentiler mevcut.

Redmi Note 13 Pro 5G neler sunacak?

Mevcut raporlara göre Redmi Note 13 Pro 5G, ön yüzünde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panele 1.800 nit parlaklık, Dolby Vision ve ekran altı parmak izi tarayıcı eşlik edecek. Kamera bölümünde ise, 2MP+8MP+200MP olmak üzere üçlü bir kurulumdan destek alması muhtemel. Diğer beklenen özellikler arasında 16GB'a kadar RAM, 5G desteği, 67W hızlı şarj, 5.000mAh pil paketi ve USB-C portu yer alıyor.

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Doğrulandı: Redmi Note 13 Pro 5G globale geliyor