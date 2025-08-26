Google, doğrulanmamış Android uygulamalarının harici olarak yüklenmesini engelleyecek

Kaydedilmeyen uygulamalar Google Play yüklü cihazlarda kurulamayacak
Google’un açıklamasına göre, bundan sonra doğrulanmış geliştiriciler tarafından kaydedilmeyen uygulamalar, Google Play yüklü sertifikalı Android cihazlara kurulamayacak. ABD ve Avrupa’daki Android telefonların neredeyse tamamı, Google Play ile geldiği için bu kategoriye giriyor. Şirket ayrıca, kendi mağazası dışından uygulama dağıtan geliştiriciler için yeni bir Android Geliştici Konsolu hazırlıyor. Bu panel üzerinden geliştiriciler hem kimlik doğrulamalarını tamamlayabilecek hem de uygulama paket adlarını kaydedebilecek.
Google bu sistemi, havaalanındaki kimlik kontrolüne benzetiyor. Yani yalnızca geliştiricinin kimliği doğrulanacak, uygulamanın içeriği incelenmeyecek. Bununla birlikte süreç, geliştiricilerin uygulamalarını farklı mağazalarda ya da kendi yöntemleriyle dağıtmasını engellemeyecek.
Yeni kimlik doğrulama zorunluluğu ilk etapta 2026’nın sonlarına doğru Brezilya, Singapur, Endonezya ve Tayland’da uygulanmaya başlayacak. Ardından kademeli olarak dünya geneline yayılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: