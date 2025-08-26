Giriş
    Google, doğrulanmamış Android uygulamalarının harici olarak yüklenmesini engelleyecek

    Google’un açıklamasına göre, bundan sonra doğrulanmış geliştiriciler tarafından kaydedilmeyen uygulamalar, Google Play yüklü sertifikalı Android cihazlara kurulamayacak.

    Doğrulanmamış Android uygulamaları harici olarak yüklenemeyecek Tam Boyutta Gör
    Google, Android kullanıcılarının cihazlarına resmi uygulama mağazası dışından uygulama kurabilmeleri (sideloading) için geliştiricilerin kimliklerini doğrulamalarını şart koşacak yeni bir güvenlik özelliği getirmeye hazırlanıyor. Şirket, bu şekilde yüklenen uygulamaların Google Play’de bulunan uygulamalara kıyasla 50 kat daha fazla zararlı yazılım içerdiğini söylüyor.Kimlik doğrulama süreciyle birlikte, kullanıcıların kötü amaçlı yazılım ve dolandırıcılık yayan kişilerden korunması hedefleniyor.

    Kaydedilmeyen uygulamalar Google Play yüklü cihazlarda kurulamayacak

    Google’un açıklamasına göre, bundan sonra doğrulanmış geliştiriciler tarafından kaydedilmeyen uygulamalar, Google Play yüklü sertifikalı Android cihazlara kurulamayacak. ABD ve Avrupa’daki Android telefonların neredeyse tamamı, Google Play ile geldiği için bu kategoriye giriyor. Şirket ayrıca, kendi mağazası dışından uygulama dağıtan geliştiriciler için yeni bir Android Geliştici Konsolu hazırlıyor. Bu panel üzerinden geliştiriciler hem kimlik doğrulamalarını tamamlayabilecek hem de uygulama paket adlarını kaydedebilecek.

    Google bu sistemi, havaalanındaki kimlik kontrolüne benzetiyor. Yani yalnızca geliştiricinin kimliği doğrulanacak, uygulamanın içeriği incelenmeyecek. Bununla birlikte süreç, geliştiricilerin uygulamalarını farklı mağazalarda ya da kendi yöntemleriyle dağıtmasını engellemeyecek.

    Yeni kimlik doğrulama zorunluluğu ilk etapta 2026’nın sonlarına doğru Brezilya, Singapur, Endonezya ve Tayland’da uygulanmaya başlayacak. Ardından kademeli olarak dünya geneline yayılacak.

