Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Doktorlara sosyal medya kısıtlaması geldi: Reklam ve tanıtım yasaklandı

    Sağlık Bakanlığı, doktorların ve sağlık kuruluşlarının sosyal medyadaki paylaşımlarına yönelik yeni bir yönetmelik hazırladı. Yanıltıcı paylaşımlara ve reklamlara yasak getirildi.

    Doktorlara sosyal medya kısıtlaması: Reklam ve tanıtım yasak! Tam Boyutta Gör
    Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile doktorların sosyal medya kullanımına kısıtlama getirildi. Pek çok paylaşım türüne yasak geldi. Doktorlar artık reklam ve tanıtım odaklı paylaşımlar yapamayacak.

    Doktorların Instagram, TikTok, X gibi platformlardaki paylaşımlarına yönelik hazırlana düzenleme ile yalan bilginin önüne geçilmesi, hasta haklarının korunması ve etik kurallar çerçevesinde bilgi paylaşımının sağlanması amaçlanıyor.

    Doktorların ve sağlık kuruluşlarının sosyal medyada açık veya örtülü şekilde reklam yapması yasaklandı. Yasağın dışında kalan tanıtım ve bilgilendirmelerde, genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması isteniyor.

    Sağlık tesisi veya sağlık meslek mensubunu tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşacak şekilde ön plana çıkaran ve yanıltıcı, gerçeğe ve genel ahlak kurallarına aykırı, kamu sağlığı ile esenliğine tehdit oluşturan, kişi hak ve hürriyetini zedeleyen, hastanın özel ya da sosyal yaşamını istismar edici, toplumu endişeye sevk edici biçimde görüntü ve ifadeler yasaklandı.

    Öncesi-sonrası görsellerinde hile yapılamayacak

    Bugüne kadar öncesi ve sonrası şeklinde yapılan paylaşımlarda çeşitli yanıltıcı uygulamalar yapılabiliyordu. Bundan sonra öncesi ve sonrası görsellerinin aynı ortamda, aynı teknik şartlarda ve aynı görsel kalite ile çekilmesi zorunlu olacak. Çekilen tüm fotoğraf ve videolarda yanıltıcı makyaj, dijital filtre ve dijital fotoğraf düzenlemesi yapılamayacak. Öncesi ve sonrası görsellerinde işlem tarihinin ve fotoğrafın çekildi tarihler belirtilecek. Ayrıca tıbbi müdahale veya ameliyat esnasındaki hasta görüntüsü paylaşılamayacak.

    Teşekkür mesajı paylaşılamayacak

    Sosyal medyada doktorlar ve sağlık kuruluşları, teşekkür mesajı yayınlayarak çeşitli paylaşımlar yapıyordu. Yeni yönetmelikle hasta veya yakınlarının sağlık hizmetine yönelik teşekkür veya memnuniyet ifadeleri üzerinden reklam mahiyetinde paylaşımlara yasak geldi. Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak

    Paylaşımlar için hastadan onay alınması zorunlu!

    Hastaya ait görsel içeriklerin kullanılabilmesi için hastanın kendisinin, küçük veya mahcur ise veli veya vasisinin açık rızasının alınması ve Hasta Hakları Yönetmeliğine uyulması zorunlu olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Görsel İçerik Kaydetme ve İşleme Onay Formu”nun fiziksel olarak veya dijital olarak onaylanması istenecek. Hasta bu forma onay verse dahi hastanın yüzü gizlenecek ve kimliği gizli tutulacak. Paylaşılacak görsel önce hastaya gösterilerek onayı istenecek. Görsel içeriklerinin kullanılabilmesi için alınan izin karşılığında hastaya herhangi bir ödeme ya da indirim yapılamaz, hediye verilemeyecek.

    Yeni düzenlemeye uymayanlara 100 bin TL’den başlayarak gelirin yüzde 2’si oranında ceza, ikinci tespitte bu miktarın iki katı, üçüncüde ise faaliyeti 2 gün süreyle durdurma cezaları verilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    burnumu nasıl kanatabilirim suzuki grand vitara 2.0 jlx-al yorum yüz felci geçirenlerin yorumları ladosi parfüm pdö sistemi olan tıp fakülteleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum