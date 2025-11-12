Doktorlara sosyal medya kısıtlaması geldi: Reklam ve tanıtım yasaklandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile doktorların sosyal medya kullanımına kısıtlama getirildi. Pek çok paylaşım türüne yasak geldi. Doktorlar artık reklam ve tanıtım odaklı paylaşımlar yapamayacak.

Doktorların Instagram, TikTok, X gibi platformlardaki paylaşımlarına yönelik hazırlana düzenleme ile yalan bilginin önüne geçilmesi, hasta haklarının korunması ve etik kurallar çerçevesinde bilgi paylaşımının sağlanması amaçlanıyor.

Doktorların ve sağlık kuruluşlarının sosyal medyada açık veya örtülü şekilde reklam yapması yasaklandı. Yasağın dışında kalan tanıtım ve bilgilendirmelerde, genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması isteniyor.

Yapay zeka krizi: HDD'ler tükenirken SSD fiyatları artabilir 1 sa. önce eklendi

Sağlık tesisi veya sağlık meslek mensubunu tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşacak şekilde ön plana çıkaran ve yanıltıcı, gerçeğe ve genel ahlak kurallarına aykırı, kamu sağlığı ile esenliğine tehdit oluşturan, kişi hak ve hürriyetini zedeleyen, hastanın özel ya da sosyal yaşamını istismar edici, toplumu endişeye sevk edici biçimde görüntü ve ifadeler yasaklandı.

Öncesi-sonrası görsellerinde hile yapılamayacak

Bugüne kadar öncesi ve sonrası şeklinde yapılan paylaşımlarda çeşitli yanıltıcı uygulamalar yapılabiliyordu. Bundan sonra öncesi ve sonrası görsellerinin aynı ortamda, aynı teknik şartlarda ve aynı görsel kalite ile çekilmesi zorunlu olacak. Çekilen tüm fotoğraf ve videolarda yanıltıcı makyaj, dijital filtre ve dijital fotoğraf düzenlemesi yapılamayacak. Öncesi ve sonrası görsellerinde işlem tarihinin ve fotoğrafın çekildi tarihler belirtilecek. Ayrıca tıbbi müdahale veya ameliyat esnasındaki hasta görüntüsü paylaşılamayacak.

Teşekkür mesajı paylaşılamayacak

Sosyal medyada doktorlar ve sağlık kuruluşları, teşekkür mesajı yayınlayarak çeşitli paylaşımlar yapıyordu. Yeni yönetmelikle hasta veya yakınlarının sağlık hizmetine yönelik teşekkür veya memnuniyet ifadeleri üzerinden reklam mahiyetinde paylaşımlara yasak geldi. Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak

Paylaşımlar için hastadan onay alınması zorunlu!

Hastaya ait görsel içeriklerin kullanılabilmesi için hastanın kendisinin, küçük veya mahcur ise veli veya vasisinin açık rızasının alınması ve Hasta Hakları Yönetmeliğine uyulması zorunlu olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Görsel İçerik Kaydetme ve İşleme Onay Formu”nun fiziksel olarak veya dijital olarak onaylanması istenecek. Hasta bu forma onay verse dahi hastanın yüzü gizlenecek ve kimliği gizli tutulacak. Paylaşılacak görsel önce hastaya gösterilerek onayı istenecek. Görsel içeriklerinin kullanılabilmesi için alınan izin karşılığında hastaya herhangi bir ödeme ya da indirim yapılamaz, hediye verilemeyecek.

Yeni düzenlemeye uymayanlara 100 bin TL’den başlayarak gelirin yüzde 2’si oranında ceza, ikinci tespitte bu miktarın iki katı, üçüncüde ise faaliyeti 2 gün süreyle durdurma cezaları verilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Doktorlara sosyal medya kısıtlaması: Reklam ve tanıtım yasak!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: