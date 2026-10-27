Hem fare hem dokunmatik yüzey hem de klavye: Super Mouse tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Arctic Fox, geleneksel fare tasarımını çok sayıda ek özellikle birleştiren Super Mouse modelini duyurdu. AFSM2601 model numarasını taşıyan cihaz, dokunmatik ekranı, sesli metin girişi, odaklanma zamanlayıcıları ve jiroskop destekli kontrol özellikleriyle özellikle üretkenliğini artırmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Arctic Fox Super Mouse neler sunuyor?

Super Mouse'un en dikkat çekici özelliği, avuç içinin altında konumlandırılan 3,1 inç büyüklüğündeki renkli LCD dokunmatik ekranı. 720 x 720 piksel çözünürlük sunan bu ekran, fareyi kullanırken klavyeye uzanmadan çeşitli işlevlere erişmeyi sağlıyor. Dokunsal geri bildirim desteği de sunan ekran, uygulamalara ve sık kullanılan komutlara hızlı erişim için bir kontrol merkezi görevi görüyor.

Cihazın iki ana fare tuşu ve ortada konumlandırılmış kaydırma tekerleği, geleneksel fare deneyimini koruyor. Kaydırma tekerleğinin önünde bulunan iki ek tuş da Flow Desktop uygulaması üzerinden programlanabiliyor. Kullanıcılar bu tuşlara özel komutlar atayabiliyor.

Logitech Pebble Up fare, katlanabilir tasarımıyla tanıtıldı 2 gün önce eklendi

Super Mouse, dokunmatik ekranını alternatif giriş yöntemleri için de kullanabiliyor. Cihaz, dokunmatik yüzey moduna geçirilerek bilgisayar kontrolünü parmak hareketleriyle gerçekleştirebiliyor. Kaydırmalı klavye modu ise ekranda hareketlerle metin girişi yapılmasına olanak tanıyor. Farenin yerleşik sesli dikte özelliği ise konuşmaları metne dönüştürebiliyor.

Flow Desktop yazılımı sayesinde uygulamaya özel kısayollar oluşturulabiliyor. Örneğin kullanıcılar, sık kullandıkları komutları doğrudan dokunmatik ekrana ekleyebiliyor. Ayrıca birden fazla favori sekmeyi aynı anda açan çalışma alanı kısayolları da tanımlanabiliyor.

Super Mouse, jiroskop desteğiyle de standart farelerden ayrılıyor. Fareyi eğerek kontrol etmek mümkün olurken bu özellik, oyunlarda uzay gemilerini yönlendirmek veya büyük elektronik tablolarda gezinmek gibi farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor.

Cihazın dokunmatik ekranından kopyalama ve yapıştırma işlemleri için panoya, hesap makinesine ve Google Takvim entegrasyonlu etkinlik takvimine erişilebiliyor. Ayrıca bağlı bilgisayarın ses düzeyi ve ekran parlaklığı da fare üzerinden hızlıca ayarlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Windows ve macOS işletim sistemleriyle uyumlu olan Super Mouse, 109 x 91 x 29 mm boyutlarında ve 95 gram ağırlığında. Model; Divine Yellow, Cloud White ve Drone Gray olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Arctic Fox Super Mouse, Kickstarter üzerinden 199 dolardan başlayan fiyatlarla desteklenebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Dokunmatik ekranlı fare Arctic Fox Super Mouse tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: