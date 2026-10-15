Yepyeni MacBook ve iPad mini, 28 Ekim'de tanıtılacak

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro
Bir süredir konuşulan bu ikinci lansmanın dokunmatik ekranlı MacBook Pro etrafında şekilleneceği düşünülüyor. Dokunmatik ekranlı MacBook’un OLED teknolojisi, Dynamic Island, çok daha hafif tasarım, 14 inç ve 16 inç ekran seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.
OLED iPad mini
Tanıtımın ayrıca hem Mac hem de iPad ürünlerini kapsayabileceğine dair söylentiler mevcut. Özellikle, OLED ekranlı güncellenmiş iPad mini'nin geleceği öngörülüyor. Söylentilere göre cihaz, hibrit OLED teknolojisine sahip 8.4 inç LTPS panel kullanacak ancak 60Hz yenileme hızıyla geleceği için ProMotion özelliğini barındırmayacak.
M6 çipiyle güncellenecek MacBook Pro ve iMac
28 Ekim'deki tanıtımda M6 işlemcili Mac modellerinin de yer alacağı söyleniyor. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ile birlikte iMac de M6 ciplerle güncellenebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: