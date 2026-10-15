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    Yepyeni MacBook ve iPad mini, 28 Ekim'de tanıtılacak

    Apple, Mac etkinliği için davetiyeleri göndermeye başladı. 28 Ekimde OLED dokunmatik ekranlı MacBook Pro, M6 çipli Mac'ler ve yeni iPad mini modelinin tanıtılması bekleniyor.

    dokunmatik ekranlı macbook pro & oled ipad mini 28 ekim Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, bazı medya mensuplarını 28 Ekim Çarşamba günü Los Angeles'ta düzenlenecek ürün lansmanı etkinliğine davet etmeye başladı. Gurman, X platformunda yaptığı paylaşımda bu buluşmayı, dokunmatik ekranlı MacBook, yeni iPad mini ve M6 çipleriyle donatılmış Mac'lerin tanıtılacağı tüm gün sürecek bir ürün lansmanı deneyimi olarak tanımladı.

    Dokunmatik ekranlı MacBook Pro

    Bir süredir konuşulan bu ikinci lansmanın dokunmatik ekranlı MacBook Pro etrafında şekilleneceği düşünülüyor. Dokunmatik ekranlı MacBook’un OLED teknolojisi, Dynamic Island, çok daha hafif tasarım, 14 inç ve 16 inç ekran seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

    OLED iPad mini

    Tanıtımın ayrıca hem Mac hem de iPad ürünlerini kapsayabileceğine dair söylentiler mevcut. Özellikle, OLED ekranlı güncellenmiş iPad mini'nin geleceği öngörülüyor. Söylentilere göre cihaz, hibrit OLED teknolojisine sahip 8.4 inç LTPS panel kullanacak ancak 60Hz yenileme hızıyla geleceği için ProMotion özelliğini barındırmayacak.

    M6 çipiyle güncellenecek MacBook Pro ve iMac

    28 Ekim'deki tanıtımda M6 işlemcili Mac modellerinin de yer alacağı söyleniyor. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ile birlikte iMac de M6 ciplerle güncellenebilir.

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