Yepyeni MacBook ve iPad mini, 28 Ekim'de tanıtılacak

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Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, bazı medya mensuplarını 28 Ekim Çarşamba günü Los Angeles'ta düzenlenecek ürün lansmanı etkinliğine davet etmeye başladı. Gurman, X platformunda yaptığı paylaşımda bu buluşmayı, dokunmatik ekranlı MacBook, yeni iPad mini ve M6 çipleriyle donatılmış Mac'lerin tanıtılacağı tüm gün sürecek bir ürün lansmanı deneyimi olarak tanımladı.

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Dokunmatik ekranlı MacBook Pro

Bir süredir konuşulan bu ikinci lansmanın dokunmatik ekranlı MacBook Pro etrafında şekilleneceği düşünülüyor. Dokunmatik ekranlı MacBook’un OLED teknolojisi, Dynamic Island, çok daha hafif tasarım, 14 inç ve 16 inç ekran seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

OLED iPad mini

Tanıtımın ayrıca hem Mac hem de iPad ürünlerini kapsayabileceğine dair söylentiler mevcut. Özellikle, OLED ekranlı güncellenmiş iPad mini'nin geleceği öngörülüyor. Söylentilere göre cihaz, hibrit OLED teknolojisine sahip 8.4 inç LTPS panel kullanacak ancak 60Hz yenileme hızıyla geleceği için ProMotion özelliğini barındırmayacak.

M6 çipiyle güncellenecek MacBook Pro ve iMac

28 Ekim'deki tanıtımda M6 işlemcili Mac modellerinin de yer alacağı söyleniyor. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ile birlikte iMac de M6 ciplerle güncellenebilir.

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