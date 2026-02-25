Dokunmatik ekranlı MacBook Pro geliyor: OLED ekran, Dynamic Island ve fazlası

Tam Boyutta Gör Apple'ın geliştirmekte olduğu söylenen dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro, iPhone'un Dynamic Island özelliğini ve delikli kamera tasarımını benimseyecek.

iPhone'un Dynamic Island özelliği MacBook Pro'ya geliyor

Dynamic Island, çentik yerini alarak içerik için daha fazla ekran alanı sağlayacak. iPhone’da olduğu gibi Mac’in de Dinamik Adası etkileşimli olacak ve kullanılan uygulamaya ya da Mac özelliğine bağlı olarak bağlamsal olarak genişleyecek.

macOS, dokunmatik kontrollerle güncellenecek

Apple, macOS’i daha dokunmatik dostu hale getirmek için güncelleyecek. Kullanıcılar ekrandaki öğelere dokunabilecek ya da tıklayabilecek, kontroller de buna göre değişecek. Örneğin; menü çubuğu öğesine dokunduğunuzda, dokunmatik için optimize edilmiş daha büyük bir kontrol kümesi görüntülenecek. Dokunmatik tabanlı seçenekler macOS genelinde entegre edilecek ve yakınlaştırma veya uzaklaştırma için sıkıştırma hareketleri ve hızlı kaydırma gibi iPad özelliklerini destekleyecek.

Dokunmatik ekranlı ilk Mac olacak

Yeni MacBook Pro, ekranda dokunmatik hareketleri destekleyen ilk Mac olacak. Apple, önceki MacBook Pro modellerinde OLED Touch Bar ile denemeler yapmıştı ancak popüler olmadığına karar verip kaldırdı. Apple, MacBook Pro'yu iPad gibi dokunmatik odaklı bir cihaz olarak tanıtmayacak, kullanıcıların tüm işlevler için dokunmatik ve fare hareketlerini dönüşümlü olarak kullanmalarına izin verecek gibi görünüyor.

14 inç ve 16 inç ekran seçeneği

MacBook Pro'nun dokunmatik ekran ve OLED teknolojisinin yanı sıra, daha ince bir kasayla gelmesi bekleniyor ancak tasarım genel hatlarıyla mevcut MacBook Pro'ya çok benzeyecek. Apple, klavyeyi veya trackpad'i kaldırmayacak, boyutların da değişmesi beklenmiyor. 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneği olacak.

M6 çiple gelecek

Apple, bu bahar MacBook Pro'yu M5 Pro ve M5 Max çiple güncellemeyi planlıyor ancak OLED MacBook Pro modelleri, Apple'ın yeni 2 nanometre işlemci teknolojisiyle üretilen M6 Pro ve M6 Max işlemciyi kullanacak. OLED ekranlı MacBook Pro’nun 2026 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

