Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dokunmatik ekranlı MacBook Pro geliyor: OLED ekran, Dynamic Island ve fazlası

    Apple, bu yılın sonlarında ilk dokunmatik ekranlı Mac bilgisayarını piyasaya sürecek. M6 MacBook Pro'nun özelliklerine ilişkin daha fazla detay ortaya çıktı.    

    oled macbook pro dokunmatik & dynamic island Tam Boyutta Gör
    Apple'ın geliştirmekte olduğu söylenen dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro, iPhone'un Dynamic Island özelliğini ve delikli kamera tasarımını benimseyecek.

    iPhone'un Dynamic Island özelliği MacBook Pro'ya geliyor

    Dynamic Island, çentik yerini alarak içerik için daha fazla ekran alanı sağlayacak. iPhone’da olduğu gibi Mac’in de Dinamik Adası etkileşimli olacak ve kullanılan uygulamaya ya da Mac özelliğine bağlı olarak bağlamsal olarak genişleyecek.

    macOS, dokunmatik kontrollerle güncellenecek

    Apple, macOS’i daha dokunmatik dostu hale getirmek için güncelleyecek. Kullanıcılar ekrandaki öğelere dokunabilecek ya da tıklayabilecek, kontroller de buna göre değişecek. Örneğin; menü çubuğu öğesine dokunduğunuzda, dokunmatik için optimize edilmiş daha büyük bir kontrol kümesi görüntülenecek. Dokunmatik tabanlı seçenekler macOS genelinde entegre edilecek ve yakınlaştırma veya uzaklaştırma için sıkıştırma hareketleri ve hızlı kaydırma gibi iPad özelliklerini destekleyecek.

    Dokunmatik ekranlı ilk Mac olacak

    Yeni MacBook Pro, ekranda dokunmatik hareketleri destekleyen ilk Mac olacak. Apple, önceki MacBook Pro modellerinde OLED Touch Bar ile denemeler yapmıştı ancak popüler olmadığına karar verip kaldırdı. Apple, MacBook Pro'yu iPad gibi dokunmatik odaklı bir cihaz olarak tanıtmayacak, kullanıcıların tüm işlevler için dokunmatik ve fare hareketlerini dönüşümlü olarak kullanmalarına izin verecek gibi görünüyor.

    14 inç ve 16 inç ekran seçeneği

    MacBook Pro'nun dokunmatik ekran ve OLED teknolojisinin yanı sıra, daha ince bir kasayla gelmesi bekleniyor ancak tasarım genel hatlarıyla mevcut MacBook Pro'ya çok benzeyecek. Apple, klavyeyi veya trackpad'i kaldırmayacak, boyutların da değişmesi beklenmiyor. 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneği olacak.

    M6 çiple gelecek

    Apple, bu bahar MacBook Pro'yu M5 Pro ve M5 Max çiple güncellemeyi planlıyor ancak OLED MacBook Pro modelleri, Apple'ın yeni 2 nanometre işlemci teknolojisiyle üretilen M6 Pro ve M6 Max işlemciyi kullanacak. OLED ekranlı MacBook Pro’nun 2026 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba hararet yaparsa ne olur büyük festival 60 gb hibrit turbo bedelli askerlik tarih değiştirme audi a3 klima resetleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum