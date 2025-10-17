Dokunmatik ekranlı MacBook Pro ile ilgili detaylar ortaya çıktı: Kamera deliği gelebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde MacBook modellerine dokunmatik ekran ekleyeceğini öne sürmüştü. Bugün Bloomberg’den Mark Gurman bu iddiayı doğruladı ve Apple’ın bu konuda nasıl bir plan izlediğine dair yeni ayrıntılar paylaştı.

Yeni MacBook Pro'lar neler sunacak?

Gurman’ın haberine göre dokunmatik ekranlı MacBook’lar şirket içinde K114 ve K116 kod adlarıyla anılıyor ve M6 çipleri ile çalışacaklar. Apple geçtiğimiz gün MacBook Pro ve iPad Pro modellerinde M5 serisi çipleri tanıttı, dolayısıyla bu yeni nesil modeller 2026 sonu ya da 2027 başında piyasaya çıkabilir.

Kaynağa göre bilgisayarlar OLED ekranlara sahip olacak ve ekran dokunulduğunda hareket etmemesi için güçlendirilmiş menteşe ve ekran donanımı kullanılacak. Yine de cihazlarda klasik klavye ve trackpad bulunmaya devam edecek. Ayrıca bu modellerin daha ince ve hafif kasalarla geleceği ve MacBook Pro’lardaki çentikli kamera tasarımının yerini, ekranın içinde konumlanan bir delikli kamera tasarımının alacağı belirtiliyor.

Eski Apple CEO’su Steve Jobs, dokunmatik ekranlı bilgisayarlara her zaman mesafeli olmuştu. Ancak pazardaki rekabet ve kullanıcı beklentileri, Apple’ı bu yolda ilerlemeye zorluyor. Bu nedenle, dokunmatik ekranlı MacBook’ların ve iPad’lerin birlikte nasıl konumlanacağı konusu olacak.

