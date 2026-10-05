Dokunmatik ekranlı MacBook Pro şaşırtıcı hafiflikte olacak

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Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni MacBook Pro modellerini yakında tanıtması bekleniyor. Bu modeller, dokunmatik ekrana ve Tandem OLED teknolojisine sahip ilk MacBook’lar olacak. Dahası, yeni MacBook’lar seleflerine kıyasla önemli ölçüde daha hafif olacak.

Apple'ın macOS Golden Gate ile Mac'lerden kaldırdığı özellikler 1 hf. önce eklendi

Apple’ın bilgisayarı taşımayı çok daha kolay hale getirmek amacıyla cihazın iç yapısını yeniden tasarladığı, parçaları küçülttüğü, bileşenlerin yerini de değiştirdiği söyleniyor. Mevcut 16 inç MacBook Pro yaklaşık 2.18 kg ağırlığındayken, 15 inç MacBook Air 1.5 kg ağırlığında; dolayısıyla ağırlıktaki kayda değer bir azalma hemen fark edilecek.

Yeni MacBook Pro beklenen özellikler

OLED ekran

Dokunmatik ekran özellikleri

Çentik yerine Dynamic Island

M5 Pro ve M5 Max çipi

Daha ince tasarım

Önemli ölçüde daha hafif tasarım

Apple’ın ince tasarım uğruna soğutma performansından ödün verip vermeyeceği belirsiz. Bu arada, yeni MacBook Pro’ların OLED dokunmatik ekran dışında çentik yerine Dynamic Island, M5 Pro ve M5 Max çipleri, daha ince tasarımla gelmesi bekleniyor. macOS 27.2'nin sunulmasıyla eş zamanlı olarak, dokunmatik özellikler ve Dynamic Island'ı desteklemek amacıyla macOS Golden Gate'te bazı değişiklikler de yapılacağı öngörülüyor.

Yeniden tasarlanan MacBook Pro, Ekim veya Kasım ayında gelecek. Apple'ın bu dizüstü bilgisayarları şu anda beta aşamasında olan macOS 27.2 sürümüyle test ettiği biliniyor.

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