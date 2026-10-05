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    Dokunmatik ekranlı MacBook Pro şaşırtıcı hafiflikte olacak

    Apple'ın yeniden tasarlanan OLED dokunmatik ekranlı MacBook Pro'yu macOS 27.2 yazılımıyla test ettiği söylenirken, mevcut MacBook Pro modellerinden önemli ölçüde daha hafif olacağı bildiriliyor.

    oled dokunmatik ekranlı macbook pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni MacBook Pro modellerini yakında tanıtması bekleniyor. Bu modeller, dokunmatik ekrana ve Tandem OLED teknolojisine sahip ilk MacBook’lar olacak. Dahası, yeni MacBook’lar seleflerine kıyasla önemli ölçüde daha hafif olacak.

    Apple’ın bilgisayarı taşımayı çok daha kolay hale getirmek amacıyla cihazın iç yapısını yeniden tasarladığı, parçaları küçülttüğü, bileşenlerin yerini de değiştirdiği söyleniyor. Mevcut 16 inç MacBook Pro yaklaşık 2.18 kg ağırlığındayken, 15 inç MacBook Air 1.5 kg ağırlığında; dolayısıyla ağırlıktaki kayda değer bir azalma hemen fark edilecek.

    Yeni MacBook Pro beklenen özellikler

    • OLED ekran
    • Dokunmatik ekran özellikleri
    • Çentik yerine Dynamic Island
    • M5 Pro ve M5 Max çipi
    • Daha ince tasarım
    • Önemli ölçüde daha hafif tasarım

    Apple’ın ince tasarım uğruna soğutma performansından ödün verip vermeyeceği belirsiz. Bu arada, yeni MacBook Pro’ların OLED dokunmatik ekran dışında çentik yerine Dynamic Island, M5 Pro ve M5 Max çipleri, daha ince tasarımla gelmesi bekleniyor. macOS 27.2'nin sunulmasıyla eş zamanlı olarak, dokunmatik özellikler ve Dynamic Island'ı desteklemek amacıyla macOS Golden Gate'te bazı değişiklikler de yapılacağı öngörülüyor.

    Yeniden tasarlanan MacBook Pro, Ekim veya Kasım ayında gelecek. Apple'ın bu dizüstü bilgisayarları şu anda beta aşamasında olan macOS 27.2 sürümüyle test ettiği biliniyor.

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