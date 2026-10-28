Işıklı Apple logosuyla dokunmatik ekranlı MacBook Pro tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Apple, dokunmatik ekranlı ilk dizüstü bilgisayarı olan ve PROLED XDR ekrana sahip yepyeni MacBook Pro'yu resmen tanıttı.

Yeni cihazın ilk ipucu, Apple tarafından 19 Ekim'de "Pro and tell" temalı tanıtım ile verilmişti. Bugün ise Apple'ın yeni CEO'su John Ternus, dizüstü bilgisayara dair spotlight tanıtımı paylaştı. Dokunmatik ekranlı, Dynamic Island özellikli ve ışıklı Apple logolu yepyeni MacBook Pro bugün resmen tanıtıldı.

Apple, daha önce yıllar boyunca dizüstü bilgisayarlarında ışıklı Apple logosu kullanmıştı ancak bu özellik 12 inç MacBook ve 2016 model MacBook Pro ile birlikte kaldırılmıştı. Yeni MacBook Pro, ışıklı Apple logosuna, tandem OLED teknolojisine ve dokunmatik ekran desteğine sahip.

Apple, yeni MacBook Pro'nun profesyonel bir dizüstü bilgisayardaki dünyanın en iyi ekranına sahip olduğunu belirtiyor. ProLED ekran, olağanüstü parlaklık, çarpıcı kontrast ve canlı, gerçeğe yakın renkler sunmak için tandem OLED teknolojisini, ekran motorundaki gelişmiş algoritmaları ve fabrika kalibrasyonunu bir araya getiriyor.

Ekran, 2000 nit'e varan tepe parlaklığın yanı sıra 10.000.000:1 kontrast oranı sunuyor. Ekran motoru, her bir pikselin renk ve parlaklık değerlerini kontrol ederek içeriğe, sıcaklığa, ortam koşullarına ve piksel kullanımına göre gerekli ayarlamaları yapıyor. 10 Hz ile 120 Hz arasında değişen yenileme hızlarına sahip ProMotion teknolojisi de cihazda yer alıyor. Yansıma önleyici kaplama, parlak ışık koşullarında parlamayı azaltıyor. Yeni MacBook Pro, nano-dokulu ekran seçeneğiyle de sipariş edilebiliyor.

Mevcut versiyona kıyasla daha ince olan MacBook Pro, yaklaşık 1.36 kilogramlık ağırlığıyla daha hafif bir yapı sunuyor. Ekrandaki çentik kaldırılmış; bunun yerine Apple, daha az yer kaplayan küçük Dynamic Island eklemiş.

Yeni MacBook Pro; mart ayında duyurulan MacBook Pro modellerinde kullanılan M5 Pro ve M5 Max çiplerinden güç alıyor. 128 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunan laptopta, %50 daha derin bas sesleri verebilen altı hoparlörlü yeni ses sistemi bulunuyor.

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro'nun 14 inçlik modeli 199.999 TL'den, 16 inçlik modeli ise 234.999 TL'den başlıyor. Cihaz Türkiye'de de bugün ön siparişe açıldı, 6 Kasım'da satışa sunulacak.

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