Dokunmatik ekranlı MacBook yakında geliyor: M7 beklenmeyecek

MacBook planı M5 ile güncellendi
Yeni tabloya göre 14 inç ve 16 inç seçenekleriyle gelecek dokunmatik MacBook'un lansmanı 2026 sonu ile 2027 başı arasında planlanıyor. Bu modelin, OLED ekran yapısı ve iPhone'dan taşınan Dynamic Island arayüz yaklaşımıyla birlikte güncellenmiş bir tasarım anlayışı taşıması bekleniyor. Genel tasarım çizgisinde ise daha modern ve daha ince bir gövde tercih edilecek.
Önceki sızıntılarda M6 nesli üzerinden şekillenen OLED MacBook Pro beklentisi bulunuyordu. Ancak güncel raporlar, Apple'ın bu geçişi atlayarak M5 tabanlı bir lansmanla süreci daha erken başlatmayı planladığını gösteriyor. Bu değişim, donanım takviminden çok ürünün pazara giriş hızını öne almış olacak.
Gelecek nesil tarafında ise M7 ailesi ayrı bir aşama olarak konumlanıyor. M7 çipinin 2027 başında, M7 Pro ve M7 Max varyantlarının ise bundan birkaç ay sonrasında gelmesi planlanıyor. Daha ileri segmentte yer alacak M7 Ultra seçeneği ise kuvvet muhtemel 2028 döneminde karşımıza çıkacak. Bu yapı, dokunmatik MacBook'un ikinci nesilde daha güçlü bir donanım geçişiyle güncelleneceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş