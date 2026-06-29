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    Dokunmatik ekranlı MacBook yakında geliyor: M7 beklenmeyecek

    Apple'ın dokunmatik ekranlı MacBook modeli için yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni model, M7 yerine M5 Pro ile M5 Max ile satışa çıkabilir. İşte beklenen tarih ve dahası...

    Dokunmatik ekranlı MacBook yakında geliyor: M7 beklenmeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple, dokunmatik ekranlı MacBook tarafındaki yol haritasını yeniden şekillendirmeye başladı. Bloomberg’den Mark Gurman tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre şirket, daha önce gündeme gelen M6 tabanlı planı geri plana alarak M5 Pro ve M5 Max işlemcilerle çıkacak modele odaklanıyor.

    MacBook planı M5 ile güncellendi

    Yeni tabloya göre 14 inç ve 16 inç seçenekleriyle gelecek dokunmatik MacBook'un lansmanı 2026 sonu ile 2027 başı arasında planlanıyor. Bu modelin, OLED ekran yapısı ve iPhone'dan taşınan Dynamic Island arayüz yaklaşımıyla birlikte güncellenmiş bir tasarım anlayışı taşıması bekleniyor. Genel tasarım çizgisinde ise daha modern ve daha ince bir gövde tercih edilecek.

    Önceki sızıntılarda M6 nesli üzerinden şekillenen OLED MacBook Pro beklentisi bulunuyordu. Ancak güncel raporlar, Apple'ın bu geçişi atlayarak M5 tabanlı bir lansmanla süreci daha erken başlatmayı planladığını gösteriyor. Bu değişim, donanım takviminden çok ürünün pazara giriş hızını öne almış olacak.

    Gelecek nesil tarafında ise M7 ailesi ayrı bir aşama olarak konumlanıyor. M7 çipinin 2027 başında, M7 Pro ve M7 Max varyantlarının ise bundan birkaç ay sonrasında gelmesi planlanıyor. Daha ileri segmentte yer alacak M7 Ultra seçeneği ise kuvvet muhtemel 2028 döneminde karşımıza çıkacak. Bu yapı, dokunmatik MacBook'un ikinci nesilde daha güçlü bir donanım geçişiyle güncelleneceğini gösteriyor.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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