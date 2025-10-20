Giriş
    Dokunmatik MacBook Pro yolda: iPad ve Mac deneyimi birleşiyor

    Apple, ilk kez dokunmatik ekranlı MacBook Pro üzerinde çalışıyor. Şirket, OLED ekran, M6 çip ve iPad benzeri özelliklerle kullanıcı deneyimini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

    Dokunmatik MacBook Pro yolda: iPad ve Mac deneyimi birleşiyor Tam Boyutta Gör

    Apple, yıllardır sürdürdüğü bir geleneği yıkmaya hazırlanıyor. Şirket, ilk kez dokunmatik ekranlı bir MacBook Pro üzerinde çalışıyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın Power On bültenindeki son raporuna göre Apple, 2026’nın sonuna doğru OLED ekranlı dokunmatik bir MacBook Pro piyasaya sürmeyi planlıyor.

    2026 sonunda gelebilir

    Yeni MacBook Pro’nun Apple’ın bilgisayar serisinde bugüne kadarki en büyük tasarım yeniliklerinden birine sahne olması bekleniyor. Cihazın OLED ekran teknolojisi sayesinde daha derin siyah tonları, canlı renkler ve artırılmış kontrast sunacağı belirtiliyor. Ayrıca Apple, dokunma etkileşimleri sırasında ekranın sallanmasını önlemek amacıyla menteşe yapısını da yeniden tasarlayacak.

    Rapor, bu modelin yalnızca bir ekran güncellemesinden ibaret olmayacağını, iPad ve Mac deneyimlerini birbirine yaklaştıracak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını öne sürüyor. On-cell dokunmatik teknoloji sayesinde kullanıcılar çok daha akıcı ve tepkisel bir dokunma deneyimi elde edecek. Üst kısımdaki büyük çentik yerine delikli kamera tasarımı tercih edilecek. Ayrıca cihazın dayanıklılıktan ödün vermeden daha ince ve hafif bir gövdeye sahip olacağı ifade ediliyor.

    Mac ve iPad deneyimi birleşecek

    Donanım tarafında Apple’ın bir sonraki nesil M6 çipini bu modelde kullanacağı tahmin ediliyor. Yeni çipin performansın yanında cihaz üstü yapay zeka işlemlerine de odaklanacağı vurgulanıyor. Bu da Apple’ın son dönemde duyurduğu Apple Intelligence girişimiyle paralel bir strateji izlediğini gösteriyor.

    Yeni MacBook Pro’nun yalnızca dokunmatik girişe değil, aynı zamanda jest tabanlı çoklu görev yönetimine, gerçek zamanlı içerik düzenleme yeteneklerine ve daha sezgisel yaratıcı iş akışlarına da kapı açması bekleniyor.

    Apple, yıllardır macOS’un dokunmatik kullanım için tasarlanmadığını savunuyordu. Ancak şirketin görsel hesaplama ve yapay zeka odaklı ürün stratejisi, dokunmatik ekranlı bir Mac’i giderek daha anlamlı hale getiriyor. Dokunmatik MacBook Pro’nun aynı zamanda iPadOS ile macOS arasındaki sınırları bulanıklaştıran bir geçiş adımı olacağı düşünülüyor. Apple, geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPadOS 26 ile bu birleşmeyi hızlandırmıştı. Yeni sistemde pencere yönetimi, özel menü çubuğu ve daha hassas imleç yapısı gibi masaüstü benzeri özellikler yer alıyor.

