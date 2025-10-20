Dokunmatik MacBook Pro yolda: iPad ve Mac deneyimi birleşiyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Apple, yıllardır sürdürdüğü bir geleneği yıkmaya hazırlanıyor. Şirket, ilk kez dokunmatik ekranlı bir MacBook Pro üzerinde çalışıyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın Power On bültenindeki son raporuna göre Apple, 2026’nın sonuna doğru OLED ekranlı dokunmatik bir MacBook Pro piyasaya sürmeyi planlıyor.

2026 sonunda gelebilir

Yeni MacBook Pro’nun Apple’ın bilgisayar serisinde bugüne kadarki en büyük tasarım yeniliklerinden birine sahne olması bekleniyor. Cihazın OLED ekran teknolojisi sayesinde daha derin siyah tonları, canlı renkler ve artırılmış kontrast sunacağı belirtiliyor. Ayrıca Apple, dokunma etkileşimleri sırasında ekranın sallanmasını önlemek amacıyla menteşe yapısını da yeniden tasarlayacak.

Apple M5 iPad Pro ve MacBook Pro karşılaştırıldı: İşte sonuçlar 3 gün önce eklendi

Rapor, bu modelin yalnızca bir ekran güncellemesinden ibaret olmayacağını, iPad ve Mac deneyimlerini birbirine yaklaştıracak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını öne sürüyor. On-cell dokunmatik teknoloji sayesinde kullanıcılar çok daha akıcı ve tepkisel bir dokunma deneyimi elde edecek. Üst kısımdaki büyük çentik yerine delikli kamera tasarımı tercih edilecek. Ayrıca cihazın dayanıklılıktan ödün vermeden daha ince ve hafif bir gövdeye sahip olacağı ifade ediliyor.

Mac ve iPad deneyimi birleşecek

Donanım tarafında Apple’ın bir sonraki nesil M6 çipini bu modelde kullanacağı tahmin ediliyor. Yeni çipin performansın yanında cihaz üstü yapay zeka işlemlerine de odaklanacağı vurgulanıyor. Bu da Apple’ın son dönemde duyurduğu Apple Intelligence girişimiyle paralel bir strateji izlediğini gösteriyor.

Yeni MacBook Pro’nun yalnızca dokunmatik girişe değil, aynı zamanda jest tabanlı çoklu görev yönetimine, gerçek zamanlı içerik düzenleme yeteneklerine ve daha sezgisel yaratıcı iş akışlarına da kapı açması bekleniyor.

Apple, yıllardır macOS’un dokunmatik kullanım için tasarlanmadığını savunuyordu. Ancak şirketin görsel hesaplama ve yapay zeka odaklı ürün stratejisi, dokunmatik ekranlı bir Mac’i giderek daha anlamlı hale getiriyor. Dokunmatik MacBook Pro’nun aynı zamanda iPadOS ile macOS arasındaki sınırları bulanıklaştıran bir geçiş adımı olacağı düşünülüyor. Apple, geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPadOS 26 ile bu birleşmeyi hızlandırmıştı. Yeni sistemde pencere yönetimi, özel menü çubuğu ve daha hassas imleç yapısı gibi masaüstü benzeri özellikler yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: