Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Bir dönem fırtınalar estiren Trump coin, yüzde 99 değer kaybederek çakıldı. Zirvedeyken 74 dolar olan token 1 doların altına geriledi ve yatırımcılara 5 milyar dolar zarar ettirdi. Yaşanan sert düşüşle birlikte Trump'ın yatırımcılara düzenlediği özel yemeklere ilgi de bitti. Davetlere katılım şartı 55 bin dolardan 518 dolara gerilese de kulüpler boş kaldı. Trump ailesi projeden dev gelir sağlarken, Senato'nun resmi soruşturma açması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Özellikle İran Savaşı sonrası Amerikalıların güvenini ve desteğini iyiden iyiye yitiren Donald Trump, kısa süre önce gerçekleşen ara seçimlerde ayyuka çıkan bu çöküşün sonuçlarıyla yüzleşmeye başladı. Trump'ın halkın desteğini kaybetmesi, Trump coin'e de sağlam bir darbe indirdi. İlk çıktığı dönemde büyük ilgi gören ve kısa sürede milyarlarca dolarlık piyasa değerine ulaşan Trump coin ($TRUMP), bugün ise neredeyse tüm değerini kaybetmiş durumda. Ocak 2025'te yaklaşık 74 dolara kadar yükselen $TRUMP'ın fiyatı bugün ise 1 doların altında. Yüzde 99'luk bu düşüş, Trump'ın kripto parasına güvenip para yatırınlara toplam 5 milyar dolar zarara mâl oldu.

Trump'ın yatırımcılar için düzenlediği yemek ilgi görmedi

$TRUMP'ın yaşadığı değer kaybının en dikkat çekici göstergelerinden biri de Trump'ın kripto para sahipleriyle düzenlediği özel etkinliklere ilginin azalması oldu. Trump, kripto parasına ilgiyi arttırmak için, Trump coin'in en büyük 200 yatırımcısını özel bir yemeğe davet ediyordu. İnsanlar, sırf ABD başkanına ulaşmak için bile Trump coin'e yatırım yapıyordu. O yüzden özellikle ilk dönemde bu yemeklere katılabilmek için yarış vardı. Ancak Trump coin ile birlikte bu ilgi de dibi gördü. Trump, bu hafta golf kulübünde yine $TRUMP yatırımcılarına yönelik bir davet açtı ama bu kez katılım çok daha düşük oldu. İlk etkinliğe katılabilmek için yaklaşık 55 bin dolar değerinde token sahibi olmak gerekirken, bu kez yaklaşık 518 dolarlık $TRUMP yatırımıyla davetli listesine girmek mümkün oldu. Bu değişim, kripto paranın yatırımcılar nezdindeki cazibesini ne ölçüde kaybettiğini ortaya koyuyor.

Trump coin dibi görerek yatırımcıları 5 milyar dolar zarara uğratmış olsa da Trump ve ailesinin bu vurgundan yüklü para kaldırdığı düşünülüyor. Trump'ın mali bildirimlerinde yer alan bilgilere göre $TRUMP projesi aileye en az 635 milyon dolar kazandırdı. Ailenin dört büyük kripto girişiminden nisan ayına kadar elde ettiği toplam gelir ise 2,3 milyar doları buldu.

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Trump ailesinin kripto para girişimleriyle ilgili tartışmalar yalnızca yatırımcı kayıplarıyla da sınırlı değil. Geçen yıl $TRUMP'ın en büyük yatırımcısı olan kripto milyarderi Justin Sun, tokenlerinin dondurulduğunu öne sürerek Trump ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial'a dava açtı. Şirket ise Sun'ın iddialarını reddetti. Sun'ın son yemekte yer almaması bu anlaşmazlığın devam ettiğini gösteriyor.

Öte yandan Trump'ın kripto para faaliyetleri, yakında çok daha ciddi şekilde mercek altına alınabilir. Kısa süre önce Senato'da çoğunluğu alan Demokrat senatörler, Trump'ın kripto para yatırımcılarıyla düzenlediği bu tür etkinliklerin çıkar çatışması yarattığını savunuyor. Demokratlar, Trump'ın kripto para projeleri üzerinden kişisel kazanç elde etmesini ve büyük yatırımcıların bu projeler aracılığıyla başkana erişim sağlayabilmesini sert şekilde eleştiriyor. Bu eleştiriler, yakında resmi soruşturmaları da beraberinde getirebilir.

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