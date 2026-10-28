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    Donald Trump, yapay zekâ (AI) denmesini yasaklayabilir: "Süper zekâ diyeceksiniz!"

    Yapay zekanın Amerikalılar arasında iyice itibar kaybetmesi Donald Trump'ı tuhaf çözümlere itiyor. ABD Başkanı, yapay zekâ (artificial intelligence) denmesini yasaklamak istiyor.

    Donald Trump, yapay zekâ (AI) denmesini yasaklayabilir: Tam Boyutta Gör
    Bir yandan yapay zekânın sebep olacağı işsizlik sorunu, diğer yandan devlet bütçelerinin AI veri merkezlerine akması derken, ABD'de insanlar yapay zekâya karşı epey mesafeli hâle gelmiş durumda. ABD'nin pek çok eyaletinde veri merkezlerinin inşasını durdurmak için sivil hareketler oluşmaya başladı. Amerikan halkında giderek artan bu AI alerjisine kendince bir çözüm bulan Donald Trump, şimdi yapay zekâyı "süper zekâ" olarak yeniden paketleyip pazarlamaya çalışıyor.

    Donald Trump: "Yakında AI Denmesini Resmi Olarak Yasaklayacağız"

    Eylül ayı sonunda yaptığı bir konuşmada "artık bu teknolojiye yapay zekâ değil süper zekâ diyelim" (Artificial Intelligence yerine Super Intelligence) diyerek sürpriz bir çıkış yapan Trump, şimdi bu isteğini bir adım ileri taşıyarak hüküm hâline getirmek istiyor. Dün Truth adlı sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan ABD Başkanı, haberlerinde hâlâ AI ifadesini kullanan Wall Street Journal'ı hedef aldı ve "yakında AI / Artificial Intelligence denmesini resmi olarak yasaklayacağız." diyerek kafaları iyice karıştırdı.

    Trump, "Süper zekâ (Super Intelligence) ifadesi bu teknolojinin vaadini, potansiyelini ve hızla gelişen kabiliyetlerini daha doğru yansıtıyor." diyerek herkesi süper zekâ demeye zorluyor. Ancak kökenleri 70 yıl önceye uzanan Artificial Intelligence (AI) ifadesini değiştirmek Trump'ın düşündüğü kadar kolay olmayabilir. Zira bu artık popüler kültürden akademik metinlere kadar literatürün her gözeneğine işlemiş bir terim. Dolayısıyla ABD'de resmi olarak yasaklansa dahi literatürden söküp atılması mümkün olmayabilir.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 4 gün önce

    tuhaf

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