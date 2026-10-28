Donald Trump, yapay zekâ (AI) denmesini yasaklayabilir: "Süper zekâ diyeceksiniz!"

Donald Trump: "Yakında AI Denmesini Resmi Olarak Yasaklayacağız"
Eylül ayı sonunda yaptığı bir konuşmada "artık bu teknolojiye yapay zekâ değil süper zekâ diyelim" (Artificial Intelligence yerine Super Intelligence) diyerek sürpriz bir çıkış yapan Trump, şimdi bu isteğini bir adım ileri taşıyarak hüküm hâline getirmek istiyor. Dün Truth adlı sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan ABD Başkanı, haberlerinde hâlâ AI ifadesini kullanan Wall Street Journal'ı hedef aldı ve "yakında AI / Artificial Intelligence denmesini resmi olarak yasaklayacağız." diyerek kafaları iyice karıştırdı.
Trump, "Süper zekâ (Super Intelligence) ifadesi bu teknolojinin vaadini, potansiyelini ve hızla gelişen kabiliyetlerini daha doğru yansıtıyor." diyerek herkesi süper zekâ demeye zorluyor. Ancak kökenleri 70 yıl önceye uzanan Artificial Intelligence (AI) ifadesini değiştirmek Trump'ın düşündüğü kadar kolay olmayabilir. Zira bu artık popüler kültürden akademik metinlere kadar literatürün her gözeneğine işlemiş bir terim. Dolayısıyla ABD'de resmi olarak yasaklansa dahi literatürden söküp atılması mümkün olmayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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