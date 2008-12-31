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Donanım Haber Yeni Yıl Kutlama Mesajı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
1
50
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber Yeni Yıl Kutlama Mesajı
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Tüm üye ve okuyucularımızın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileriz.

Donanim Haber
www.donanimhaber.com


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mustang 10 yıl
Mutlu yıllar hepimize :)


Orjinalden alıntı: fx57


Tüm üye ve okuyucularımızın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileriz.


Donanim Haber
www.donanimhaber.com





abi kodlara bak ya
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Ottoman_PoweR 10 yıl

Orjinalden alıntı: mustang


Orjinalden alıntı: fx57


Tüm üye ve okuyucularımızın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileriz.


Donanim Haber
www.donanimhaber.com





abi kodlara bak ya



Yönetici olmak böyle bişi sanırım.




Mutlu yıllar.
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kesh12 10 yıl
50. mesajıda ben yazıyorum.


Nice yıllara.
Şuan 2009..
2008 de neysem 2009 ta da oyum.
Ne değişti Allasen

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mehmet_$ 10 yıl
hoh hoh hooo hapiy gristimis

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farukkk 10 yıl
Herkesin yeni yılını kutlar, 2009'un tüm üyelerimiz adına hayırlı geçmesini temenni ederim
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boRa. 10 yıl
mutlu yıllar tüm donanımhaber ailesi
mutlu yıllar tüm dünya..

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mustafa_550 10 yıl
İnşallah hayırlara vesile olur yeni yıl :)
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Xonar 10 yıl
fx hocam 00:00'ı tutturamamışsın ama olmazki böyle
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Albay Hardal 10 yıl

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Penryn 10 yıl
Yeni yılınız kutlu olsun.
2009 ' da görüşmek üzere...
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BetterBosh 10 yıl
Herkese mutlu yıllar.
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CaSsErDoDo 10 yıl
bütün dh aleminin yeni yılını kutlarım
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.Mustafa 61. 10 yıl
Donanımhaber üst düzey yöneticileri , adminler ve kurucuların ve emeği geçen herkesi yeni yılını kutluyorum.
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Kıdemli Yarbay 10 yıl
İyi seneler
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Mtntk 10 yıl
Tüm Donanımhaber ahalisinin yeni yılını kutlarım
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moffaka 10 yıl
herkeze mutlu seneler
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Arranger. 10 yıl
Tüm Donanım Haber Ailesinin Yeni Yılını En İçten Dileklerimle Kutlar ve Mutlu, Sağlıklı, Güzel Bir Yıl Dilerim.
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