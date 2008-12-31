Donanım Haber Yeni Yıl Kutlama Mesajı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tüm üye ve okuyucularımızın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileriz.
Donanim Haber
www.donanimhaber.com
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Tüm üye ve okuyucularımızın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileriz.
Donanim Haber
www.donanimhaber.com
abi kodlara bak ya
Yönetici olmak böyle bişi sanırım.
Mutlu yıllar.
Nice yıllara.
Şuan 2009..
2008 de neysem 2009 ta da oyum.
Ne değişti Allasen
mutlu yıllar tüm dünya..
2009 ' da görüşmek üzere...