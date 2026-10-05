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    DonanımHaber'de Quiz ve Ödüllü Test Haftası heyecanı başlıyor

    DonanımHaber platformunda Quiz ve Ödüllü Test Haftası, yenilenen yarışma kurgusu ve birbirinden değerli ödülleriyle başlıyor. İşte yarışmanın tüm detayları...  

    DonanımHaber'de Quiz ve Ödüllü Test Haftası heyecanı başlıyor Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber üyelerinin beğenisine sunulan Quiz ve Ödüllü Test Haftası projesi, hafta içi beş gün boyunca eğlenceli ve rekabet dolu bir deneyim sunmaya başlıyor. Bu yeni kurgu sayesinde kullanıcılar hem genel kültürlerini test edecek hem de önceden duyurulan cazip ödüller için kıyasıya yarışacaklar.

    Yarışmaya nasıl katılacaksınız?

    Yarışma sürecinin genel işleyişi, katılım süreci ve sistemin öne çıkan temel özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

    Haftalık Akış ve Test Kurgusu:

    Hafta boyunca her gün yeni bir testin yayınlandığı sistemde, kullanıcılar dikey bir zaman çizelgesi üzerinden katılım durumlarını ve puanlarını kolayca takip edebilirken; kaçırılan, henüz vakti gelmemiş ya da çözüm bekleyen tüm testleri kum saati ikonları ve turuncu onay işaretleri gibi açıklayıcı görsel unsurlarla anlık olarak görüntüleyebiliyorlar.

    DonanımHaber'de Quiz ve Ödüllü Test Haftası heyecanı başlıyor Tam Boyutta Gör

    İlerleme Barı ve Final Aşaması:

    Çözülen testler ilerleme barından takip edilebiliyor. Kullanıcı final aşamasına geçebilmek için önceki günlerde atladığı veya eksik bıraktığı tüm testleri tamamlamak zorunda. Bu eksikler tamamlandığında ise ilerleme barı final aşamasına hazır hale geliyor ve kullanıcı final testini çözmeye hak kazanıyor.

    DonanımHaber'de Quiz ve Ödüllü Test Haftası heyecanı başlıyor Tam Boyutta Gör

    Zengin Puanlama ve Bonus Seçenekleri:

    Doğru cevapların yanı sıra testi yayınlandığı gün içinde çözme, mobil uygulama üzerinden katılım sağlama ve hıza bağlı olarak ek bonus puanlar kazanılabiliyor. Ayrıca belirlenen "Bonus Günü"nde kazanılan puanlar %20 oranında artırılıyor. Dilerseniz final testi haricindeki diğer testleri yeniden çözerek toplam puanınızı daha da yukarı taşıyabilirsiniz.

    DonanımHaber'de Quiz ve Ödüllü Test Haftası heyecanı başlıyor Tam Boyutta Gör

    Şeffaf Liderlik Tablosu ve Ödüller:

    Kullanıcılar; Testler, Ödüller ve Katılımcılar sekmeleri üzerinden anlık sıralamalarını, liderlik tablosunu ve haftanın ödüllerini şeffaf bir şekilde görüntüleyebiliyor. Süreç sonunda dereceye giren şanslı isimler, önceden açıklanan değerli hediyelerin sahibi oluyor.

    DonanımHaber'de Quiz ve Ödüllü Test Haftası heyecanı başlıyor Tam Boyutta Gör

    Ayrıca DonanımHaber Android ve iOS uygulamalarımızda da Quiz ve Ödüllü Test Haftası projesi kısa süre içinde aktif olacak ve uygulamalarımız üzerinden katılım sağlayarak ekstra puanlar kazanabileceksiniz.

    İlk Hafta Başlıyor: Bu Haftanın Ödülleri

    İlk ödüllü test haftası bugün itibarıyla başlarken, bu heyecan dolu haftada dereceye giren katılımcıları birbirinden değerli ödüller bekliyor:

    DonanımHaber üyeleri için hazırlanan bu yenilikçi ve rekabet dolu yarışmaya katılmayı sakın unutmayın! Süreç boyunca geri bildirim ve önerilerinizi bizimle paylaşarak Ödüllü Test Haftası'nın gelişimine destek olabilirsiniz.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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