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Donanimhaber.com iPhone özel sayfası hizmete girdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
48,5b
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116
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com iPhone özel sayfası hizmete girdi
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Donanimhaber.com yaklaşık 10 yıl kadar önce, yayın hayatına ilk başladığı günlerde geniş bant internet bir yana Türkiye'de bilgisayar kullanım oranı son derece düşük, bilgisayar sahibi olanların önemli bir kısmı için de internet oldukça yeni bir kavramdı. 10 yıl boyunca kuruluş felsefesinden taviz vermeden, seviyesini koruyarak Türkiye'nin teknoloji portalı olma yolunda önemli adımlar atan Donanımhaber.com, bu süre zarfında en son HD Video yayını olmak üzere çok sayıda yeniliğe imza atmış ve sektörde yol gösterici olmaya devam etmiştir.

Yenilikleri takip eden ve kullanıcı eğilimlerine önem veren Donanimhaber.com, dokunmatik ekranı ve özel arabirimiyle endüstriye yeni bir bakış açısı getiren ve ülkemizde de kısa sayılabilecek bir sürede ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran Apple iPhone'a destek vermeye başlıyor. Kullanıcılar yeniden tasarlanan ana sayfa ile artık internete kablosuz erişim olanağı yakaladıkları her yerden video incelemelerimize ve en güncel haberlere çok daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşabilecek.

Video incelemelerin izlenebilmesine olanak tanıyan ve operatörden kotalı internet erişim hizmeti alanlar için "resimsiz haber" gibi detaylarıyla ülkemiz online bilişim yayıncılığında bir ilk olan iPhone sayfasıyla birlikte Donanimhaber.com'un 2009 sürprizleri başlamış oldu. Donanimhaber.com, yeni projeleri üzerindeki çalışmalarına son sürat devam ederken yakın bir zamanda yeni bir projenin daha hizmete gireceğini şimdiden müjdeleyelebiliriz. ;)

Donanimhaber.com iPhone özel sayfası hizmete girdi
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Donanimhaber.com iPhone özel sayfası hizmete girdi
Tam Boyutta Gör


Donanimhaber.com iPhone özel sayfası hizmete girdi
Tam Boyutta Gör
Donanimhaber.com iPhone özel sayfası hizmete girdi
Tam Boyutta Gör

Donanimhaber.com iPhone özel sayfası hizmete girdi
Tam Boyutta Gör

 

Donanım Haber hakkında;

Web istatistikleri tutan tüm servislerin Türkiye'de alanında en büyük bilişim/teknoloji odaklı internet sitesi olarak gösterdiği Donanım Haber, Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2008 yılının en iyi bilişim sitesi seçilmiş ve Bilişim Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür.


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Kumandan 10 yıl
iPhone'um yok ve belkide hiç olmayacak ... ama hizmette sınır yok yola devam :)
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yimmasabi 10 yıl
Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık.
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FoxHound 10 yıl
güzel haber...
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Hobo. 10 yıl
Tek kelimeyle, "HARIKASINIZ" !
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fx57 10 yıl
Merhaba,

Donanımhaber.com mobil sayfasına Apple iPhone'un yanı sıra WiFi özellikli diğer cep telefonlardan da ulaşılabilmektedir. Daha sağlıklı bir hizmet için WiFi özellikli cep telefonu sahiplerinin internet tarayıcılarında gözlemledikleri herhangi bir sorunu, telefonlarının modeliyle birlikte belirtmeleri faydalı olacaktır.

İyi forumlar.

Sevgiler,

Fx57
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CoolnQuiet 10 yıl
Çok güzel bir hamle olmuş. Yakın gelecekte, mobil internet katlanarak yaygınlaşacak, böyle bir şeye ihtiyaç vardı kesinlikle ve yine tam zamanında gerekli hamle gelmiş. Tebrikler.
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RevidaL 10 yıl
Vay be süper bir uygulama hayırlı olsun. Ayrıca iPhone ile ben forum.donanimhaber.com adresine girmiştim 1 ya da 2 tane yorum falan yazmıştım hatırlıyorum ilk girdiğim site DH idi
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kahramankurt01 10 yıl
hakkaten donanımhaber çok iyi işler yapıyor.. iphone almak şart oldu nerdeyse
hiç durmadan devam
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After_Dark 10 yıl
Hayırlı olsun DH:)
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ysfbkrcn 10 yıl
hayırlı olsun.Donanimhaber e de bu yakışırdı zaten.İphone alırsam ziyaret ederim artık
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samsunlusemih 10 yıl
ipod touch var bende direk normal bilgisayar görünümü olarak giriyorum
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kapkara1 10 yıl
İphone kullanıcılarına hayırlı olsun(ben dahil) emeği geçen tüm arkadaşlara büyük bir teşekkür,buradan çok şey öğrendik öğreniyoruz,iyi ki varsınız..
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Pandemic 10 yıl
teşekkürler.
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Gökhan K. 10 yıl
Hayırlısı olsun.Gerçekten güzel olmuş.Keşte bir iphonumuz olsada girip gezebilsek
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