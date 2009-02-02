Donanimhaber.com iPhone özel sayfası hizmete girdi

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Donanimhaber.com yaklaşık 10 yıl kadar önce, yayın hayatına ilk başladığı günlerde geniş bant internet bir yana Türkiye'de bilgisayar kullanım oranı son derece düşük, bilgisayar sahibi olanların önemli bir kısmı için de internet oldukça yeni bir kavramdı. 10 yıl boyunca kuruluş felsefesinden taviz vermeden, seviyesini koruyarak Türkiye'nin teknoloji portalı olma yolunda önemli adımlar atan Donanımhaber.com, bu süre zarfında en son HD Video yayını olmak üzere çok sayıda yeniliğe imza atmış ve sektörde yol gösterici olmaya devam etmiştir.

Yenilikleri takip eden ve kullanıcı eğilimlerine önem veren Donanimhaber.com, dokunmatik ekranı ve özel arabirimiyle endüstriye yeni bir bakış açısı getiren ve ülkemizde de kısa sayılabilecek bir sürede ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran Apple iPhone'a destek vermeye başlıyor. Kullanıcılar yeniden tasarlanan ana sayfa ile artık internete kablosuz erişim olanağı yakaladıkları her yerden video incelemelerimize ve en güncel haberlere çok daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşabilecek.

Video incelemelerin izlenebilmesine olanak tanıyan ve operatörden kotalı internet erişim hizmeti alanlar için "resimsiz haber" gibi detaylarıyla ülkemiz online bilişim yayıncılığında bir ilk olan iPhone sayfasıyla birlikte Donanimhaber.com'un 2009 sürprizleri başlamış oldu. Donanimhaber.com, yeni projeleri üzerindeki çalışmalarına son sürat devam ederken yakın bir zamanda yeni bir projenin daha hizmete gireceğini şimdiden müjdeleyelebiliriz. ;)

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Donanım Haber hakkında;

Web istatistikleri tutan tüm servislerin Türkiye'de alanında en büyük bilişim/teknoloji odaklı internet sitesi olarak gösterdiği Donanım Haber, Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2008 yılının en iyi bilişim sitesi seçilmiş ve Bilişim Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür.