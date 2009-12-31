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Donanimhaber.com Yeni Yıl Kutlama Mesajı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,8b
1
89
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kutlama kartının yüksek çözünürlükteki versiyonuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Donanimhaber.com olarak üye ve okuyucularımızın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz.


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vedat1111 9 yıl
herkese mutlu v huzurlu seneler dılerım
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fahdlan 9 yıl
iyi yıllar, kalın sağlıcakla ...
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Guest-0924579C4 9 yıl
ilk başta SAĞLIK
sonra iş ve mutluluk
ama güçlü sistemler ve oyunsuz olmaz..
...........İYİ SENELER..............
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uefa 9 yıl
Herkese mutlu yıllar :)
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DavutGENC 9 yıl
Yeni Yılınızı Şimdiden Kutlar Mutlu Yıllar Dilerim.
Yeni Yılda Size " ALLAH "
Core 7İ 920 (CPU)
Gigabyte X58A-UD7 [Mainboard]
Ati Radeon 5870 & Leadtek GTX295 VGA
OCZ 3X2 OCZ Gold Edition Ram Bellek
2+2 TB SATA Harddisk Yada 5 TB SSD
24 inc SAMSUNG HD HDMI LCD Ekran
Thermaltake VG4000SNA Xaser VI Gümüş Case
Hing Power 1200W PowerSupply
Blueray Optik Sürücü
THERMALTAKE CL-W0175 PW 850İ Pro Su Sogutma Sistemi
Logitech Z-5500 Sound System
Logitech G15 Gaming Keyboard
Logitech G5 Laser Mouse
External CARD Reader Optik Okuyucu
1000 KW Online UPS

NASİP ETSİN
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TekenDuis Mortal 9 yıl

DavutGENC

Yeni Yılınızı Şimdiden Kutlar Mutlu Yıllar Dilerim.

Yeni Yılda Size " ALLAH "

Core 7İ 920 (CPU)

Gigabyte X58A-UD7 [Mainboard]

Ati Radeon 5870 & Leadtek GTX295 VGA

OCZ 3X2 OCZ Gold Edition Ram Bellek

2+2 TB SATA Harddisk Yada 5 TB SSD

24 inc SAMSUNG HD HDMI LCD Ekran

Thermaltake VG4000SNA Xaser VI Gümüş Case

Hing Power 1200W PowerSupply

Blueray Optik Sürücü

THERMALTAKE CL-W0175 PW 850İ Pro Su Sogutma Sistemi

Logitech Z-5500 Sound System

Logitech G15 Gaming Keyboard

Logitech G5 Laser Mouse

External CARD Reader Optik Okuyucu

1000 KW Online UPS



NASİP ETSİN



Aminnnn
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Godolphin 9 yıl
Mutlu yıllar ALLAH kazasız belasız sevdiklerinizle sağlıklı mutlu ve nese dolu yıllar geçirmenizi nasip eylesin :)
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grafiker 9 yıl
Hayırlı seneler yüce mevlam huzurlu barış içinde kavgasız gürültüsüz en önemlisi sağlıklı yıllar nasip eder inşallah...
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merhaba_2233 9 yıl
yeni yıl herkeze huzur ve mutluluk getirsin. Mutlu yıllar
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sahafiec 9 yıl
nice mutlu ve sağlıklı yıllara.

gelen gideni aratmasın...
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ThE LoSt 9 yıl
herkese mutlu yıllar..
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SupermanPrime 9 yıl
herkese mutlu yıllar , nice senelere
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After_Dark 9 yıl
Mutlu Yıllar
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iscanthere 9 yıl
herkese mutlu yıllar
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