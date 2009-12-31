Donanimhaber.com Yeni Yıl Kutlama Mesajı

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Donanimhaber.com olarak üye ve okuyucularımızın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz.
DavutGENC Yeni Yılınızı Şimdiden Kutlar Mutlu Yıllar Dilerim. Yeni Yılda Size " ALLAH " Core 7İ 920 (CPU) Gigabyte X58A-UD7 [Mainboard] Ati Radeon 5870 & Leadtek GTX295 VGA OCZ 3X2 OCZ Gold Edition Ram Bellek 2+2 TB SATA Harddisk Yada 5 TB SSD 24 inc SAMSUNG HD HDMI LCD Ekran Thermaltake VG4000SNA Xaser VI Gümüş Case Hing Power 1200W PowerSupply Blueray Optik Sürücü THERMALTAKE CL-W0175 PW 850İ Pro Su Sogutma Sistemi Logitech Z-5500 Sound System Logitech G15 Gaming Keyboard Logitech G5 Laser Mouse External CARD Reader Optik Okuyucu 1000 KW Online UPS NASİP ETSİN
sonra iş ve mutluluk
ama güçlü sistemler ve oyunsuz olmaz..
...........İYİ SENELER..............
Yeni Yılda Size " ALLAH "
Core 7İ 920 (CPU)
Gigabyte X58A-UD7 [Mainboard]
Ati Radeon 5870 & Leadtek GTX295 VGA
OCZ 3X2 OCZ Gold Edition Ram Bellek
2+2 TB SATA Harddisk Yada 5 TB SSD
24 inc SAMSUNG HD HDMI LCD Ekran
Thermaltake VG4000SNA Xaser VI Gümüş Case
Hing Power 1200W PowerSupply
Blueray Optik Sürücü
THERMALTAKE CL-W0175 PW 850İ Pro Su Sogutma Sistemi
Logitech Z-5500 Sound System
Logitech G15 Gaming Keyboard
Logitech G5 Laser Mouse
External CARD Reader Optik Okuyucu
1000 KW Online UPS
NASİP ETSİN
Aminnnn
gelen gideni aratmasın...