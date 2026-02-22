Donut Lab’de katı hal batarya bilmecesi: “Kanıtlar yolda” mesajı verildi

Donut Lab’in duyurusuna göre batarya, Finlandiya devletine bağlı araştırma kurumu VTT Technical Research Centre of Finland tarafından test edildi. Test sonuçlarının 23 Şubat Pazartesi, TSİ 16:00’da bir video serisiyle yayımlanacağı ve ayrıca eleştirilere yanıt vermek amacıyla oluşturulan özel bir internet sitesinde (idonutbelieve.com) kamuya açılacağı belirtildi.
Şirketin CEO’su Marko Lehtimaki, yayımlanan YouTube videosunda açıklanacak verilerin ölçülebilir ve doğrulanabilir nitelikte olacağını vurgulayarak iddialar ile kanıtlanmış sonuçların net biçimde ayrıştırılacağını ifade etti.
Dengeleri kökten değiştirebilir
Katı hal bataryalar uzun süredir batarya dünyasının mutlak odağı konumunda. Teorik olarak mevcut lityum-iyon paketlere kıyasla daha yüksek menzil, daha hızlı şarj, aşırı hava koşullarında daha stabil performans ve termal kaçak kaynaklı yangın riskine karşı daha güvenli bir yapı vaat ediyor. Ancak hem köklü batarya üreticileri hem de bu alandaki girişimler teknolojinin henüz seri üretim olgunluğuna ulaşmadığı görüşünde birleşiyor.
İşte tam da bu nedenle Donut Lab’in açıklamaları sektörde viral etki yarattı. Şirket, tamamen katı hal mimarisine sahip bataryasının bu yılın ilk çeyreğinde seri üretim bir motosiklete entegre edileceğini duyurdu. Bu motosikletin Finlandiya merkezli Verge Motorcycles tarafından üretileceği açıklandı.
CES’te yapılan ilk açıklamalarda canlı demo, patent detayı veya akademik yayın sunulmaması haklı olarak sektörde sert tepkilere yol açtı. Bazı büyük batarya üreticileri, teknik özelliklerin mevcut bilimsel ve mühendislik gerçekleriyle örtüşmediğini savunarak projeyi dolandırıcılık olarak nitelendirdi.
Lehtimaki, yayımlanan son videoda bu şüpheciliğin şirket üzerinde doğrudan etkileri olduğunu kabul etti. Artan kuşkuların, teknolojinin ölçeklendirilmesi için gereken yatırımın toplanmasını zorlaştırdığını ifade eden CEO, bağımsız test sonuçlarını kamuoyuna açma kararının arkasında bu baskının da bulunduğunu belirtti. Büyük üreticilerin projeyi “dolandırıcılık” (Svolt Energy’ye atıfta bulunuyor) olarak nitelendirmesine de yanıt veren Lehtimaki, yerleşik oyuncuların radikal yeniliklere karşı direnç göstermesinin şaşırtıcı olmadığını savundu.
Takvime sadık kalınıyor
Öte yandan Verge Motorcycles cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda katı hal bataryalı motosikletin üretim ve teslimat takviminin yılın ilk çeyreği için planlandığı şekilde ilerlediği ifade edilmişti. Ancak ilk üretim hacminin son derece sınırlı olacağı, yeni siparişlerin teslimatının ise yılın ilerleyen dönemlerine hatta gelecek yıla sarkabileceği belirtilmişti. Donut Lab cephesi ise geri adım atmıyor. Şirket yönetimi, ürünün bir aldatmaca olmadığını ve batarya teknolojisinde köklü bir dönüşüm yaratacağını savunuyor.
Büyük iddialar büyük kanıtlar ister
Bununla birlikte ne Verge Motorcycles ne de Donut Lab basit girişimler değiller ve yıllardır birlikte çalışıyorlar. Verge, şirketin elektrikli TS Pro motosikletlerinde Donut Lab’in göbeksiz elektrik motorunu kullanıyor. Bu motosikletler halihazırda yollarda kullanılıyor. Dolayısıyla bu birlikteliğin temelleri sağlam ve yalan iddialar savurmak mantıklı değil.
Katı hal bataryalar için dünyanın en büyük batarya üreticileri bile 2027’de kısmi seri üretime geçmeyi hedefliyor. Bu, Donut Lab’in iddialarının ne kadar “iddialı” olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu verileri kanıtlamak için gerçekten sağlam verilerin açıklanması gerekiyor.Kaynakça https://www.donutlab.com/measurement-reports-announcement/ https://www.autoweek.com/news/a70435129/donut-lab-solid-battery-test-results-soon/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi