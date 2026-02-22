Giriş
    Donut Lab’de katı hal batarya bilmecesi: “Kanıtlar yolda” mesajı verildi

    Donut Lab, CES’te duyurduğu seri üretime hazır katı hal batarya iddiasını bağımsız test sonuçlarıyla destekleyeceğini açıkladı. Şirket, yarından itibaren iddialarını video serisiyle kanıtlayacak.

    Donut Lab’den katı hal batarya atağı: “Kanıtlar yolda” Tam Boyutta Gör
    Finlandiyalı girişim Donut Lab, bu yılın başındaki CES fuarında otomotiv dünyasına damga vurmuştu. Şirket, seri üretime hazır ilk tamamen katı hal elektrikli araç bataryasını geliştirdiğini öne sürmüş ancak somut veri paylaşmaması nedeniyle yoğun eleştiriyle karşılaşmıştı. Gelen tepkilerin ardından Donut Lab, bağımsız test sonuçlarını kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.

    Donut Lab’in duyurusuna göre batarya, Finlandiya devletine bağlı araştırma kurumu VTT Technical Research Centre of Finland tarafından test edildi. Test sonuçlarının 23 Şubat Pazartesi, TSİ 16:00’da bir video serisiyle yayımlanacağı ve ayrıca eleştirilere yanıt vermek amacıyla oluşturulan özel bir internet sitesinde (idonutbelieve.com) kamuya açılacağı belirtildi.

    Şirketin CEO’su Marko Lehtimaki, yayımlanan YouTube videosunda açıklanacak verilerin ölçülebilir ve doğrulanabilir nitelikte olacağını vurgulayarak iddialar ile kanıtlanmış sonuçların net biçimde ayrıştırılacağını ifade etti.

    Dengeleri kökten değiştirebilir

    Katı hal bataryalar uzun süredir batarya dünyasının mutlak odağı konumunda. Teorik olarak mevcut lityum-iyon paketlere kıyasla daha yüksek menzil, daha hızlı şarj, aşırı hava koşullarında daha stabil performans ve termal kaçak kaynaklı yangın riskine karşı daha güvenli bir yapı vaat ediyor. Ancak hem köklü batarya üreticileri hem de bu alandaki girişimler teknolojinin henüz seri üretim olgunluğuna ulaşmadığı görüşünde birleşiyor.

    İşte tam da bu nedenle Donut Lab’in açıklamaları sektörde viral etki yarattı. Şirket, tamamen katı hal mimarisine sahip bataryasının bu yılın ilk çeyreğinde seri üretim bir motosiklete entegre edileceğini duyurdu. Bu motosikletin Finlandiya merkezli Verge Motorcycles tarafından üretileceği açıklandı.

    Donut Lab’den katı hal batarya atağı: “Kanıtlar yolda” Tam Boyutta Gör
    Teknik veriler ise iddiaların en çarpıcı kısmını oluşturuyor. Donut Lab’e göre batarya kilogram başına 400 watt-saat (Wh/kg) enerji yoğunluğu sunuyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalarda bu değer genellikle 200-300 Wh/kg aralığında bulunuyor. Şirket ayrıca bataryanın 10 dakikanın altında şarj olabildiğini, 100.000 şarj-deşarj döngüsüne kadar dayanabildiğini ve üretiminde toksik ya da nadir toprak elementleri kullanılmadığını belirtiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, güncel lityum-iyon bataryalar çoğunlukla 1.500 ila 3.000 döngü ömre sahip.
    Donut Lab’den katı hal batarya atağı: “Kanıtlar yolda” Tam Boyutta Gör
    Çalışma sıcaklığı aralığı da oldukça dikkat çekici. Donut Lab, bataryanın -30°C ile 100°C arasında güvenle çalışabildiğini öne sürüyor. Bu değer, özellikle soğuk iklim performansı ve yüksek sıcaklık dayanımı açısından önemli bir teknik eşik anlamına geliyor.

    CES’te yapılan ilk açıklamalarda canlı demo, patent detayı veya akademik yayın sunulmaması haklı olarak sektörde sert tepkilere yol açtı. Bazı büyük batarya üreticileri, teknik özelliklerin mevcut bilimsel ve mühendislik gerçekleriyle örtüşmediğini savunarak projeyi dolandırıcılık olarak nitelendirdi.

    Lehtimaki, yayımlanan son videoda bu şüpheciliğin şirket üzerinde doğrudan etkileri olduğunu kabul etti. Artan kuşkuların, teknolojinin ölçeklendirilmesi için gereken yatırımın toplanmasını zorlaştırdığını ifade eden CEO, bağımsız test sonuçlarını kamuoyuna açma kararının arkasında bu baskının da bulunduğunu belirtti. Büyük üreticilerin projeyi “dolandırıcılık” (Svolt Energy’ye atıfta bulunuyor) olarak nitelendirmesine de yanıt veren Lehtimaki, yerleşik oyuncuların radikal yeniliklere karşı direnç göstermesinin şaşırtıcı olmadığını savundu.

    Takvime sadık kalınıyor

    Öte yandan Verge Motorcycles cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda katı hal bataryalı motosikletin üretim ve teslimat takviminin yılın ilk çeyreği için planlandığı şekilde ilerlediği ifade edilmişti. Ancak ilk üretim hacminin son derece sınırlı olacağı, yeni siparişlerin teslimatının ise yılın ilerleyen dönemlerine hatta gelecek yıla sarkabileceği belirtilmişti. Donut Lab cephesi ise geri adım atmıyor. Şirket yönetimi, ürünün bir aldatmaca olmadığını ve batarya teknolojisinde köklü bir dönüşüm yaratacağını savunuyor.

    Büyük iddialar büyük kanıtlar ister

    Bununla birlikte ne Verge Motorcycles ne de Donut Lab basit girişimler değiller ve yıllardır birlikte çalışıyorlar. Verge, şirketin elektrikli TS Pro motosikletlerinde Donut Lab’in göbeksiz elektrik motorunu kullanıyor. Bu motosikletler halihazırda yollarda kullanılıyor. Dolayısıyla bu birlikteliğin temelleri sağlam ve yalan iddialar savurmak mantıklı değil.

    Katı hal bataryalar için dünyanın en büyük batarya üreticileri bile 2027’de kısmi seri üretime geçmeyi hedefliyor. Bu, Donut Lab’in iddialarının ne kadar “iddialı” olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu verileri kanıtlamak için gerçekten sağlam verilerin açıklanması gerekiyor.

    Kaynakça https://www.donutlab.com/measurement-reports-announcement/ https://www.autoweek.com/news/a70435129/donut-lab-solid-battery-test-results-soon/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    ozbey08 2 saat önce

    https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_

    Profil resmi
    scorpion20 19 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    vay be gayet iyi

