Donut Lab’in katı hal bataryası aşırı sıcaklıklarda test edildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Finlandiyalı girişim Donut Lab, tartışmalara konu olan katı hal bataryasıyla ilgili ikinci bağımsız test sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yeni rapora göre şirketin “Donut Solid State Battery V1” olarak adlandırdığı hücre, 100°C’ye kadar çıkan sıcaklıklarda deşarj işlemini başarıyla tamamladı ve bu süreçte kapasite artışı gösterdi.

Hatırlanacağı üzere şirket, hücrenin 0’dan yüzde 80 doluluğa 4,5 dakikada ulaşabildiğini geçtiğimiz hafta yayınladığı testte ortaya koymuştu. Her iki test de Finlandiya merkezli devlet destekli araştırma kurumu VTT Technical Research Centre of Finland tarafından gerçekleştirildi.

Yüksek sıcaklık testi önemli detaylar veriyor

VTT’nin yayımladığı VTT-CR-00124-26 numaralı raporda test edilen hücrenin teknik özellikleri ayrıntılı biçimde yer aldı. Nominal kapasitesi 26 Ah, nominal enerjisi ise 3,6 volt gerilim altında 94 Wh olarak belirtilen hücre için önce referans ölçüm yapıldı. Oda sıcaklığında (+20°C), 1C oranına karşılık gelen 24 amper deşarj akımında hücre 24,9 Ah kapasite sundu. Bu değer, beyan edilen nominal kapasitenin yaklaşık yüzde 4 altında gerçekleşti.

Donut Lab’in “mucize” bataryası ilk testten geçti: İşte detaylar 1 hf. önce eklendi

Asıl dikkat çekici sonuçlar ise yüksek sıcaklık testlerinde ortaya çıktı. +80°C’de aynı 24 amperlik deşarj akımıyla hücre 27,5 Ah kapasite sağladı. Bu, oda sıcaklığındaki referans kapasitenin yüzde 110,5’ine denk geliyor. +100°C’de ise 12 amper deşarj akımı kullanıldı ve hücre 27,6 Ah kapasite verdi. Bu da aynı akım altındaki referans değerin yüzde 107,1’i anlamına geliyor. Her iki testin ardından hücrenin tekrar oda sıcaklığında normal şekilde şarj edilebildiği kaydedildi.

Geleneksel lityum-iyon hücrelerin bu sıcaklıklarda ciddi performans kaybı yaşadığı ve termal kaçak riski taşıdığı düşünüldüğünde 100°C’de hem çalışmaya devam eden hem de kapasite artışı gösteren bir hücre oldukça sıra dışı bir tablo ortaya koyuyor. Katı hal elektrolitlerde sıvı ve yanıcı bileşen bulunmaması nedeniyle iyon iletkenliğinin sıcaklıkla artması bu durumu destekler nitelikte.

Bir önceki rapor, hücrenin 11C oranında şarj edilerek 0’dan yüzde 80 doluluğa 4,5 dakikada ulaşabildiğini doğrulamıştı. Son açıklanan rapor ise 80°C ve 100°C’de kararlı çalışmayı ortaya koyuyor. Şirket daha önce bataryanın -30°C ile 100°C arasında güvenli çalıştığını ve yüzde 99’un üzerinde kapasite koruması sunduğunu iddia etmişti. Bu arada 100°C’de bir vakum kaybı yaşandığı da aktarıldı.

Asıl noktalar halen kanıt bekliyor

Tam Boyutta Gör Donut Lab, katı hal bataryasını ilk kez CES 2026 etkinliğinde tanıttığında büyük yankı uyandırmıştı. Şirket, üretime hazır bir hücre geliştirdiğini, 400 Wh/kg enerji yoğunluğu, 100 bin şarj-deşarj döngüsü ömrü ve 5 dakikalık şarj süresi sunduğunu açıklamıştı. Bu iddialar sektör genelinde ciddi şüpheyle karşılanmıştı.

Bağımsız testlerle doğrulanan hızlı şarj ve yüksek sıcaklık performansına rağmen en çarpıcı iki iddia henüz teyit edilmedi. Enerji yoğunluğu tarafında şirket 400 Wh/kg değerini öne sürüyor. Test edilen hücrenin 26 Ah ve 3,6 volt nominal değerle 94 Wh enerji sunduğu biliniyor. Bu değerin 400 Wh/kg’a karşılık gelebilmesi için hücrenin yaklaşık 235 gram ağırlığında olması gerekiyor. Ancak VTT raporunda hücre ağırlığına ilişkin veri yer almıyor.

Diğer dikkat çekici iddia ise 100 bin döngü ömrü. Günümüzde ticari lityum-iyon hücreler genellikle 1.000 ila 5.000 döngü aralığında performans gösteriyor. Ayrıca -30°C’de yüzde 99 kapasite koruma iddiası ve hücrelerin her yerde bulunabilir malzemelerle lityum-iyondan daha düşük maliyetle üretilebileceği iddiaları da sınanmalı.

Toyota, Samsung SDI, CATL ve BYD gibi devler ilk ticari katı hal hücrelerini 2027 ve sonrasına konumlandırıyor. Donut Lab CEO’su Marko Lehtimaki ise 2026’nın ilk çeyreğinde Verge Motorcycles modellerinde bu hücreleri kullanmaya başlayacaklarını açıklamış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Donut Lab’in katı hal bataryası aşırı sıcaklıklarda test edildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: