Fiyasko! Donut Lab’ın katı hal bataryası sıradan lityum iyon batarya çıktı

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Tam Boyutta Gör Donut Lab, CES 2026’da tanıttığı ve batarya sektöründe büyük yankı uyandıran “devrim niteliğindeki” katı hal bataryasıyla sektördeki tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Ancak şirket, oldukça kapsamlı bir bağımsız incelemenin ardından ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Yapılan araştırmalara göre Donut Lab’ın bataryası esasında bir katı hal bataryası değil.

Sıradan lityum iyon çıktı

Batarya araştırmacısı Ziroth tarafından yürütülen ve 20’den fazla bağımsız uzmanın katkı sunduğu araştırma şirketin “sodyum iyon katı hal bataryası” olarak tanıttığı teknolojinin gerçekte lityum iyon pil hücresi olduğunu öne sürüyor.

Araştırmaya göre Donut Lab, yaklaşık 25 milyon dolar yatırım toplarken yatırımcılara sunduğu bazı temel teknik iddiaları destekleyecek somut kanıt ortaya koyamadı. Özellikle enerji yoğunluğu ve kullanım ömrü gibi kritik performans verilerinin doğrulanamadığı belirtiliyor.

Batarya iddiaları aylarca gündemde kaldı

Donut Lab, CES 2026’da tanıttığı bataryanın 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna, 100 bin şarj döngüsü ömrüne ve yalnızca 5 dakikalık şarj süresine sahip olduğunu açıklamıştı. Bu rakamlar, mevcut ticari batarya teknolojilerinin çok ötesinde kabul edildiğinden sektör genelinde büyük ilgi uyandırmıştı.

Ancak sonraki aylarda gerçekleştirilen bağımsız testlerde, şirketin en dikkat çekici iki iddiası olan 400 Wh/kg enerji yoğunluğu ve 100 bin çevrim ömrüne ilişkin doğrulayıcı sonuçlar paylaşılmadı.

Tam Boyutta Gör Araştırma sonucunda yayınlanan rapora göre incelenen hücrenin kimliğini ortaya koyan en önemli göstergelerden biri voltaj karakteristikleri oldu. VTT tarafından gerçekleştirilen testlerde batarya hücresinin yüzde 50 doluluk seviyesinde 3,7 ila 3,8 volt aralığında çalıştığı görüldü. Uzmanlar, bu davranışın yüksek nikel içerikli NCM kimyasına sahip lityum iyon hücrelerle uyumlu olduğunu, sodyum iyon hücrelerin ise aynı doluluk seviyesinde genellikle 3,5 voltun belirgin şekilde üzerine çıkamadığını belirtiyor.

Araştırmacılar bu nedenle voltaj eğrilerinin Donut Lab’ın açıkladığı sodyum iyon teknolojisiyle örtüşmediğini ifade ediyor. İncelemede dikkat çekilen ikinci ve daha güçlü kanıt ise batarya şarj olurken meydana gelen fiziksel genleşme davranışı oldu.

Araştırmanın en güçlü kanıtlarından biri de hücre genleşme verileri oldu. VTT testlerinde incelenen Donut Lab hücresinin, grafit anotlu lityum iyon pillerde görülen karakteristik genleşme davranışını sergilediği belirtildi. Uzmanlara göre sodyum iyonları grafit katmanlarına yerleşemeyecek kadar büyük olduğundan bu bulgu, hücrenin lityum iyon kimyasına sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca yapılan hesaplamalarda enerji yoğunluğunun yaklaşık 298 Wh/kg olduğu, bunun da şirketin açıkladığı 400 Wh/kg seviyesinin oldukça altında kaldığı ifade edildi.

Teknolojinin izleri Alman CT Coatings şirketine uzanıyor

Tam Boyutta Gör Araştırma, batarya teknolojisinin ise Alman CT Coatings şirketine dayandığını da ortaya koyuyor. CT Coatings’in Donut Lab ve Nordic Nano’ya ekran baskı yöntemiyle üretilmiş sodyum iyon katı hal bataryası sağlayacağını vaat ettiği ancak teslim edilen ürünün lityum iyon keseli batarya hücresi olduğu öne sürülüyor.

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Bu yapıda CT Coatings teknoloji sağlayıcısı konumundaydı, Nordic Nano üretici rolünü üstlenecekti, Donut Lab ise teknolojiyi ticarileştirecekti. Ancak rapor, Nordic Nano’nun bugüne kadar ticari ölçekte tek bir batarya hücresi üretmediğini iddia ediyor. Nordic Nano’nun eski üst düzey yöneticilerinden Lauri Peltola, ne Donut Lab’ın ne de Nordic Nano’nun batarya kimyası konusunda derin uzmanlığa sahip olmadığını, bu nedenle yapılan teknik değerlendirmelerin yetersiz kaldığını savunuyor.

Sızdırılan e-postalarda ise Donut Lab’ın CT Coatings’e, açıklanan teknik özelliklerin kanıtlarını ne zaman alabileceğini sorduğu görülüyor. Araştırmaya göre bu kanıtların hiçbir zaman sağlanmadığı belirtiliyor.

Motosikletlerin geleceği de belirsiz

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Donut Lab’ın üretim motosikleti iddiaları da sorgulanıyor. Şirket 2026’nın ilk çeyreğinde ilk üretim Verge motosikletini duyurmasına rağmen rezervasyon sahiplerine gönderilen dahili bir videoda ilk araçların müşteri teslimatı yerine şirket içi test ve süreç geliştirme amacıyla kullanılacağı belirtildi.

CEO Marko Lehtimaki de daha sonra 400 Wh/kg değerine sahip olduğu iddia edilen hücrelerin motosikletlerde kullanılmadığını ve VTT tarafından test edilen hücrenin nihai ürün olmadığını kabul etti.

25 milyon dolar toplamıştı

Rapora göre Donut Lab, çoğunluğu küçük yatırımcılardan oluşan 1.300’den fazla hissedardan yaklaşık 25 milyon dolar topladı. Şirketin değerlemesinin, söz konusu batarya teknolojisi sayesinde önce yüz milyonlarca euro seviyesine, CES 2026 sonrasında ise yaklaşık 1,25 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor. Verge Motorcycles’ın yeniden yapılandırılması ve Donut Lab’ın ayrı bir şirket olarak ortaya çıkmasının ardından şirket değerlemesinin büyük ölçüde söz konusu batarya teknolojisi sayesinde yükseldiği belirtiliyor. Öte yandan Finlandiya’daki mali otoriteler ve adli makamların konuyla ilgili inceleme yürüttüğü bildiriliyor.

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Donut Lab’ın katı hal bataryası sıradan lityum iyon batarya çıktı

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