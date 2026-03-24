    Donut Lab’ın katı hal bataryası zorlu hasar testinden geçti: Peki cevapsız sorular?

    Donut Lab’in katı hal bataryası hasar testinde kapasitesinin yarısını kaybetti ancak yangın ve termal kaçak riski göstermemesi güvenlik açısından dikkatleri üstüne çekti.

    Yeni nesil batarya teknolojileri üzerine çalışan Donut Lab, geliştirdiği katı hal bataryasının güvenliğini kanıtlamak amacıyla yürüttüğü bağımsız testlere bir yenisini daha ekledi. Daha önce hızlı şarj ve yüksek sıcaklık gibi ekstrem koşullarda denenen batarya bu kez fiziksel hasar sonrası performansıyla değerlendirildi. Sonuçlar ise dikkat çekici. Batarya ciddi kapasite kaybı yaşasa da yangın veya termal kaçak gibi kritik riskler göstermedi.

    Testler, Finlandiya merkezli devlet destekli VTT tarafından gerçekleştirildi. Daha önce yapılan yüksek sıcaklık deneylerinde batarya paketinin vakumlu yapısının bozulması araştırmacıları bu hasarın batarya performansına etkisini incelemeye yöneltti.

    Kapasite yarıdan fazla düştü

    Üç aşamalı test sürecinde önce referans ölçüm için 1C (26 amper) seviyesinde beş döngü gerçekleştirildi. Ardından yüksek stres koşullarında 5C (130 amper) seviyesinde 50 döngü uygulandı. Son aşamada ise yeniden 1C seviyesinde beş döngü yapılarak bozulma analiz edildi.

    Elde edilen veriler enerji kapasitesinin 24,7 amper-saatten 11,2 Ah seviyesine gerilediğini, yani yaklaşık yüzde 55 oranında düştüğünü ortaya koydu. Bununla birlikte verimlilik yüzde 89,6’dan yüzde 83’e inerken batarya paketinin kalınlığında da yüzde 17’lik artış gözlemlendi. Bu durum, hasarın batarya yapısında belirgin bir şişmeye yol açtığını gösteriyor.

    Yangın ve termal kaçak gözlenmedi

    Klasik lityum-iyon bataryalarda benzer türdeki fiziksel hasarların yangın veya termal kaçak riski oluşturduğu biliniyor. Donut Lab ise bu testle katı hal bataryanın en önemli avantajını öne çıkarıyor. Şirketin açıklamasına göre test süresince herhangi bir sıcaklık artışı veya yangın riski tespit edilmedi.

    Donut Lab, bu durumu “kontrollü arıza” olarak tanımlıyor. Buna göre batarya, hasar gördüğünde tamamen tehlikeli hale gelmek yerine kapasitesini düşürerek çalışmaya devam ediyor ve kullanıcı için risk oluşturmuyor.

    En kritik sorular cevapsız

    Donut Lab’in şimdiye kadar paylaştığı beş ayrı VTT raporu, farklı teknik alanlarda önemli bulgular ortaya koyuyor. İlk testte bataryanın hızlı şarj kabiliyeti doğrulanarak hücrenin 11C seviyesinde 4,5 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaştığı gösterildi. İkinci testte 100°C sıcaklıkta çalışabildiği ancak bu süreçte vakum yapısını kaybettiği tespit edildi. Üçüncü test, bataryanın düşük deşarj oranına sahip olduğunu ve 10 gün sonunda yüzde 97,7 şarj koruduğunu ortaya koydu. Dördüncü test ise sistem seviyesinde gerçekleştirilerek, batarya paketinin bir motosiklette 100 kW şarj gücünü desteklediğini gösterdi. Bu son testte ise hasarlı hücrenin döngü dayanımı incelendi.

    Ancak şirket henüz bataryanın uzun vadeli dayanıklılığını ölçen hızlandırılmış yaşlandırma testlerini bağımsız şekilde ortaya koymuş değil. Donut Lab daha önce pilinin 100 bin şarj-deşarj döngüsüne dayanabileceğini iddia etmişti. Bu, teorik olarak yaklaşık 270 yıllık kullanım ömrüne denk geliyor. Günümüzde elektrikli araç bataryaları ortalama 1000-2000 döngülük ömre sahip.

    Şirketin bir diğer dikkat çekici iddiası ise kilogram başına 400 watt-saat enerji yoğunluğu. Ancak bu değer de henüz bağımsız bir testle doğrulanmış değil. Oysa bu tür bir ölçüm, bataryanın ağırlığının ve enerji çıktısının basit şekilde analiz edilmesiyle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

    Donut Lab, 31 Mart 2026’ya kadar Verge Motorcycles tarafından üretilen yeni TS Pro modeline bu bataryaları tedarik edeceğini açıklamıştı. Motosikletlerin de ilk çeyreğin sonu itibariyle başlayacağı ifade edilmişti. Ancak üretim ölçeği şimdilik belirsiz. Şirket zaten az sayıda motosiklet üretimi yapıyor. Mevcut bilgilere göre 2026 da üretim 350 adetle sınırlı kalabilir.

    Kaynakça https://electrek.co/2026/03/23/donut-lab-solid-state-battery-5-tests-no-energy-density-cycle-life/ https://pub-cbd24192d2f1419d824d5ae07a395452.r2.dev/VTT_CR_00178_26.pdf
