    Donut Lab’in ses getiren katı hal bataryası abartı mı yoksa devrim mi?

    Donut Lab’in 100 bin döngü ömürlü, 5 dakikada şarj olan tam katı hal bataryası sektörü ikiye böldü. Bu batarya “abartılı” olarak nitelendirilse de projenin ayaklarının yere bastığı ortaya çıktı.

    Donut Lab katı hal bataryası abartı mı yoksa devrim mi? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Donut Lab’in duyurduğu tam katı hal batarya elektrikli araç ve enerji depolama dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Şirket, 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna, 5 dakikalık tam şarj süresine ve 100.000 şarj döngüsüne sahip -teoride 100 yıldan fazla kullanım ömrü- batarya hücresinin üretimde olduğunu iddia etti. Ancak bu değerler ve açıklamalar endüstride şüphelerin artmasına sebep oldu.

    Normalde “iddialar” sadece bir iddiadır ve o şekilde görülmelidir. Ancak Donut Lab olayındaki esas ana konu, bu bataryaların bu çeyrek içerisinde seri üretim bir taşıtta kullanılacağı. Hatırlanacağı üzere Bataryanın Verge Motorcycles’ın yeni TS Pro elektrikli motosikletinde kullanılacağı açıklanmıştı.

    Gerçek olursa tüm dengeler değişebilir

    Kağıt üzerindeki değerlere bakıldığında, 100.000 döngülük bir batarya insan ömrü ölçeğinde neredeyse “ölümsüz” kabul ediliyor. Her gün şarj edilse dahi yüzlerce yıl çalışabilecek bir bataryanın gerçekten bir devrim yapması kaçınılmaz. Çünkü bu bataryanın birden fazla araçta kullanılması mümkün hale gelmiş oluyor.

    Donut Lab katı hal bataryası abartı mı yoksa devrim mi? Tam Boyutta Gör
    Aynı şekilde 5 dakikalık şarj süresi ve yüksek güç yoğunluğu, bugün ağırlık ve şarj süresi nedeniyle sınırlı kalan ticari elektrikli havacılığın önünü açabilecek potansiyele sahip. Enerji depolama tarafında ise bozulmayan bir batarya teknolojisi yatırımlarda da devrime neden olacaktır.

    Ancak tüm bu senaryoların önünde kritik bir engel var: kanıt. Donut Lab henüz bataryanın kimyasına dair somut teknik detayları kamuoyuyla paylaşmış değil.

    Tüm iddialar tek bir isim üzerinde toplanıyor

    Electrek’in haberine göre tüm tartışmaların merkezinde Donut Lab CEO’su ve Verge Motorcycles Yönetim Kurulu Başkanı Marko Lehtimaki yer alıyor. Lehtimaki, teknoloji dünyasında geçmişte başarılı işlere atmış, ürünleri halihazırda yollarda olan bir girişimci olarak biliniyor. Bu nedenle yaptığı açıklamalar, alışıldık “batarya devrimi” söylemlerinden daha fazla ciddiye alınıyor.

    Lehtimaki’nin en dikkat çekici hamlesi ise, bu bataryanın 10 hafta içinde müşteri araçlarında yer alacağını söyleyerek, kişisel ve kurumsal itibarını açıkça riske atması oldu. Eğer takvim tutmaz ya da teknik veriler gerçeği yansıtmazsa Donut Lab ve Verge Motorcycles’ın ciddi bir güven kaybı yaşaması kaçınılmaz görünüyor. Zira iki firmanın işbirliğinde ortaya ve halihazırda binlerce kişi tarafından aktif olarak kullanılan motosiklet başarısı büyük darbe alacaktır.

    Şirketin şu ana kadar açıkladığı tek net bilgi, bataryada lityum veya nadir metallerin kullanılmadığı.

    Donut Lab, batarya kimyasını açıklamaktan kaçınsa da sektörde yapılan incelemeler bazı ipuçlarına işaret ediyor. Şirketin Ekim 2025’te Finlandiyalı nanoteknoloji girişimi Nordic Nano’ya yatırım yapmış olması dikkatleri çekiyor. Resmi kayıtlara göre Nordic Nano, hem güneş enerjisi hem de enerji depolama çözümleri üzerinde çalışıyor.

    Donut Lab katı hal bataryası abartı mı yoksa devrim mi? Tam Boyutta Gör
    Nordic Nano’nun baş bilim insanı Dr. Bela Bhuskute’nin akademik çalışmaları, amorf titanyum dioksit nanoyapıları üzerine yoğunlaşıyor. Bu yapıların teorik olarak, kristal yapılı geleneksel katı hal bataryaların yaşadığı çatlama ve bozulma sorunlarını ortadan kaldırabileceği belirtiliyor. Amorf yapıların “süngerimsi” davranışı, iyonların hızlı hareketine izin verirken malzemenin bütünlüğünü koruyabiliyor.

    Ayrıca bu kimyanın, enerjiyi “psödokapasitans” yoluyla depolaması, son derece hızlı şarj iddialarını teknik olarak mümkün kılabilecek bir yaklaşım olarak görülüyor. Nordic Nano’nun güneş enerjisi ürünlerinde kullandığı nanoakışkan tabanlı baskı yöntemi, Donut Lab’in tarif ettiği kil benzeri, hızlı ve ölçeklenebilir üretim yaklaşımıyla önemli ölçüde örtüşüyor.

    Donut Lab’in açıklamadığı en önemli teknik verilerden biri ise hacimsel enerji yoğunluğu (Wh/L). Bataryanın çok hafif olduğu biliniyor ancak amorf yapının daha fazla yer kaplama ihtimali bulunuyor. Lehtimaki, bu değerin lityum iyon bataryalardan daha iyi olduğunu savunsa da henüz somut bir rakam paylaşılmış değil. Bu doğruysa, sadece elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri değil, akıllı telefonlar gibi kişisel elektronik cihazlar da bu yeni kimyaya geçebilir.

    Öte yandan Donut Lab, bataryaları halihazırda OEM üreticilere gizlilik anlaşmaları kapsamında test için gönderdiğini ve bağımsız araştırma merkezlerinde hücre açılmadan doğrulama süreçlerinin başlatıldığını ifade ediyor. Bu testlerin sonuçlarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

    Üç ay içinde her şey netleşecek

    Açıklanan veriler kulağa fazlasıyla iddialı gelse de şu ana kadar iddiaları çürüten somut bir teknik bulgu ortaya konmuş değil. Teknolojinin kalbi sayılan kimya kısmı kamuoyuna kapalı olduğu için derinlemesine doğrulama yapmak şimdilik mümkün değil. Buna karşın formülün korunmak istenmesi de gayet anlaşılabilir. Şirketin şu aşamada yatırım turu yürütmemesi de bilinçli bir abartı ihtimalini zayıflatıyor. Daha da önemlisi, bataryanın üretimde olduğu ve haftalar içinde müşteri araçlarında kullanılacağı iddiası, süreci teoriden çıkarıp somut bir zaman çizelgesine oturtuyor.

    Verge Motorcycles, 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren bu tam katı hal bataryaları kullanacağını açıkladı. Dolayısıyla sadece üç ay içinde bu batarya kimyası hakkındaki gerçekleri öğreneceğiz.

