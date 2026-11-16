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    DOOM bu kez 128 GB'lık USB bellekte çalıştırıldı: Kontroller bile sıra dışı

    DOOM bir kez daha alışılmadık bir cihaza taşındı. Bir geliştirici, 128 GB kapasiteli ve ekranlı bir USB bellekte oyunu saniyede 13 kare hızında çalıştırmayı başardı. 

    DOOM bu kez 128 GB'lık USB bellekte çalıştırıldı! İşte video Tam Boyutta Gör
    DOOM'un neredeyse her türlü donanımda çalıştırılması artık bir gelenek haline geldi. Bu kez bir geliştirici, oyunu 128 GB USB belleğe taşımayı başardı. Üzerinde 428 x 142 piksel çözünürlüklü renkli bir ekran bulunan cihaz, normalde depolama kapasitesi, sıcaklık ve aktarım hızını göstermek için kullanılıyor. Ancak yapılan yazılım değişikliğiyle küçük ekran artık DOOM oynatabiliyor.

    40 MHz işlemciyle saniyede 13 kare

    Aaron Christophel isimli geliştiricinin projesi, USB belleğin ekranını yöneten mikrodenetleyicinin yazılımını değiştirmeye dayanıyor. Geliştirici, Artur Bieniek tarafından hazırlanan DMC100-DOOM projesinin optimize edilmiş bir sürümünü kullandı. Böylece oyun, herhangi bir harici bilgisayara ihtiyaç duymadan doğrudan USB bellek üzerinde çalıştırılabiliyor.

    MOVESPEED MSSU10, USB bağlantısı ve depolama işlemlerinden sorumlu Silicon Motion SM2320G işlemcinin yanı sıra ekranı yöneten C*Core CCM4101 mikrodenetleyicisine sahip. Arm Cortex-M4F tabanlı bu birim, yalnızca 128 KB SRAM ve 2 MB SPI Flash bellek sunuyor.

    Mikrodenetleyicinin teknik belgelerinde 200 MHz çalışma frekansı belirtilse de geliştiricinin ölçümlerine göre gerçek çalışma hızı yaklaşık 40,2 MHz seviyesinde. Buna rağmen DOOM, cihazda yaklaşık 13 FPS hızında çalışabiliyor. Oyun mantığı ise orijinal sürümdeki saniyede 35 güncelleme hızını koruyor.

    Bellek kısıtlamaları nedeniyle oyunun yalnızca ilk bölümü olan E1M1 kullanılabiliyor. Ayrıca ses desteği bulunmuyor ve giriş gecikmesi yaklaşık 100 milisaniyeye ulaşıyor.

    Oyuncu hareketleri dosya işlemleriyle kontrol ediliyor

    Projenin en ilginç tarafı ise kontrol sistemi. USB bellekte fiziksel tuş bulunmadığı gibi ekranı yöneten mikrodenetleyicinin doğrudan USB bağlantısı da yok. Bunun yerine sistem, ana USB denetleyicisiyle I²C üzerinden iletişim kurarak depolama işlemlerini takip ediyor. Bu yöntemle belleğe dosya kopyalamak karakteri ileri hareket ettiriyor, dosya okumak sağa dönmesini sağlıyor.

    İki işlemin aynı anda yapılması ise ateş etme komutunu veriyor. Geliştirici ayrıca klavye girişlerini zamanlanmış dosya işlemlerine dönüştüren bir Python uygulaması hazırlamış. Değişikliklerin depolama denetleyicisini etkilememesi sayesinde cihaz, DOOM çalıştırırken normal bir 128 GB USB bellek olarak da kullanılabiliyor. Projenin kaynak kodları, hazır yazılım dosyaları ve kurulum talimatları GitHub üzerinden paylaşıldı. Ancak yazılımı yüklemek için SWD hata ayıklama probu gerekiyor.

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