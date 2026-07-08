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Tam Boyutta Gör Microsoft'un bu hafta duyurduğu kapsamlı işten çıkarmalar, efsanevi FPS serisi Doom'un geliştiricisi id Software'ı da ciddi şekilde vurdu. Ortaya çıkan bilgilere göre stüdyoda çalışanların yaklaşık yüzde 50'si işten çıkarıldı. Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da farklı kaynaklardan gelen bilgiler bu iddiayı doğruluyor.

Yeniden yapılanma stüdyoları vuruyor

Eski id Software çalışanlarından Michael Maynard da LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda, çalışanların yaklaşık yarısının işten çıkarıldığı bilgisini doğruladı. Aktarılanlara göre bu sayı yaklaşık 90 kişiye karşılık geliyor. Ancak hangi ekiplerin veya departmanların en fazla etkilendiği henüz netlik kazanmış değil.

Bloomberg'in aktardığına göre Microsoft, Xbox tarafındaki yeniden yapılanma kapsamında ZeniMax Media bünyesinde kaynaklarını en büyük oyun markalarına yönlendirmeyi planlıyor. Buna göre şirket gelecekte ağırlıklı olarak The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein ve Doom serilerine odaklanacak.

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Bu stratejinin id Software'daki küçülmeyle bağlantılı olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak stüdyonun son dönemde zaten büyük ölçüde Doom serisi üzerinde çalıştığı görülüyor. Geliştirici ekip, 2025 yılında Doom: The Dark Ages'i piyasaya sürmüş, oyunun genişleme paketi ise 7 Temmuz 2026 tarihinde oyuncularla buluşmuştu.

Microsoft, Xbox yeniden yapılanmasını duyururken 1.600 çalışanın işine son verildiğini açıklamıştı. Şirket, önümüzdeki bir yıl içinde Xbox tarafında 1.600 kişinin daha işten çıkarılmasını hedefliyor.

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Doom’un arkasındaki stüdyoda çalışanların yarısı işten çıkarıldı

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