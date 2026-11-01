Doom'un yaratıcısından yeni oyun geliyor: İptal edilen proje hayata döndü

Tam Boyutta Gör Doom serisinin yaratıcısı olan, aynı zamanda Wolfenstein 3D ve Quake gibi ikonik oyunların yapımında da kilit rol oynayan John Romero, yıllar sonra yeniden büyük ölçekli (AAA) bir oyun üzerinde çalışıyordu. Ancak Romero'nun oyun için anlaştığı Xbox geçtiğimiz yıl projeyi iptal etti. Bu iptal kararı sonrası oyunun hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyeceği düşünülüyordu. Ancak Romero'nun son açıklamaları hâlâ umut olduğunu gösteriyor.

Bu hafta Video Game Chronicle'a konuşan John Romero, Xbox'ın gözden çıkardığı proje için yeni bir yayıncı bulduğunu açıkladı. Romero bu yayıncı şirketin kim olduğunu açıklamadı ama oyunu bir gün oynama şansımızın oldukça yüksek olduğunu söyledi.

John Romero, Oyunu Tamamlamak İçin Ekibini Yeniden Kuruyor

Nitekim oyun için çalışmalar da yeniden başlamış durumda. Romero, Xbox projeden çekildikten sonra ekibinin büyük bölümünü işten çıkarmak zorunda kaldığını, fakat bu yeni yayıncıyla anlaşmasıyla birlikte ekibin bir kısmını geri getirdiğini ve çalışmalara devam ettiklerini söylüyor.

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Ne var ki aradan geçen sürede ekip ile birlikte oyunun ölçeği de küçülmüş durumda. Xbox projeden çekilmeden önce Romero Games stüdyosunda 110 kişi çalışıyordu. İptal kararı sonrası bu sayı beşe kadar düştü. Bugün ise stüdyoda yaklaşık 15 kişi çalışıyor. Artık çok daha küçük bir ekip olduğu için, ilk başta hayal edilen o AAA seviyesine ulaşmak da imkânsız hâle gelmiş durumda. Romero da bunu kabul ediyor ve projeyi buna göre yeniden şekillendirdiklerini söylüyor. Hatta bunun neredeyse yeni bir oyun olacağını kabul ediyor. Ancak Xbox'ın iptal ettiği o oyun için hazırlanan pek çok karakter ve asset, bu yeni oyunda kullanılacak. Böylece o proje de bir şekilde yaşatılmış olacak.

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Doom'un yaratıcısının yeni oyunu iptal kararından kurtuldu

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