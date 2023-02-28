Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Doomsday: Last Survivors, Oyuncuları Yepyeni Bir Hayatta Kalma Deneyimine Davet Ediyor

    IGG’nin yeni oyunu Doomsday: Last Survivors, oyuncuları, zombilerin hüküm sürdüğü enfekte bir dünyada hayatta kalma savaşına çağırıyor.                                        
    Oy Ver

    Doomsday: Last Survivors, Oyuncuları Yepyeni Bir Hayatta Kalma De Tam Boyutta Gör

    Doomsday: Last Survivors, Oyuncuları Yepyeni Bir Hayatta Kalma Deneyimine Davet Ediyor

    IGG’nin yeni oyunu Doomsday: Last Survivors, oyuncuları, zombilerin hüküm sürdüğü enfekte bir dünyada hayatta kalma savaşına çağırıyor. Bu yeni hayatta kalma strateji oyununda oyuncular sığınaklar inşa ederek, haritayı genişleterek ve malzemeler toplayarak, rakiplerine ve zombilere karşı amansız bir savaşı yönetiyor. Türkçe dil desteği sayesinde tamamen Türkçe olarak oynanabilen Doomsday: Last Survivors, hayatta kalma oyunu sevenlere benzersiz bir heyecan sunuyor.

    Doomsday: Last Survivors, Oyuncuları Yepyeni Bir Hayatta Kalma De Tam Boyutta Gör

    Gerçekçi ve ilgi çekici Kahramanlar

    Yeni bir kule savunması oynanışı sunan Doomsday: Last Survivors, alışıldık hayatta kalma oyunlarından farklı bir deneyim sunuyor. Gerçek hayattaki gibi hayatın farklı sınıflarından çeşitli yeteneklere ve özelliklere sahip karakterler gerçekçilikleri ile alışıldık oyunlardan sıyrılıyor. Doomsday: Last Survivors’taki bu Kahramanlar, yeteneklerine uygun stratejiler ile hayatta kalma savaşında farklı özelliklere sahip birliklere liderlik ediyor. Oyunda bulunan farklı birlik tipleri eğitilerek ve Kahraman becerileri sayesinde çeşitli savaş stratejileri yaratılarak rakipler ve zombi sürülerine karşı stratejik savaşlar gerçekleştiriliyor.

    Doomsday: Last Survivors, Oyuncuları Yepyeni Bir Hayatta Kalma De Tam Boyutta Gör

    Baskınlar sığınağı hayatta tutmak için yeni bir yol sunuyor

    Doomsday: Last Survivors’ta hayatta kalmanın altın kurallarından biri materyalleri ve malzemeleri toplamak olsa da bunu yapmanın tek bir yolu yok! Oyuncular kendi sığınaklarına kaynak sağlamak için eğitimli birliklerini kullanarak başka sığınaklara baskınlar yaparak saldırabiliyor. Ayrıca stratejinin bir parçası olarak çeşitli ittifaklar kurularak müttefiklerle birlikte de ortak rakiplere karşı savaşlar verilebiliyor. Bu yönüyle de Doomsday: Last Survivors hayatta kalma savaşı deneyiminin gerçekçilik çıtasını yukarıya taşıyor.

    Doomsday: Last Survivors, Oyuncuları Yepyeni Bir Hayatta Kalma De Tam Boyutta Gör

    Tamamen Türkçe bir hayatta kalma deneyimi

    Tüm bunlara ek olarak oyunda kullanıcıya sığınakları yakından görme veya uydu görüntüsü arasından geçiş yapabilmek için uygun zoom kontrolleri sunan bir küresel arazi sistemi bulunuyor. Böylelikle enfektelere karşı bu savaşta oyuncuların gözünden hiçbir ayrıntının kaçmamasını sağlıyor. Ayrıca Türkçe dil desteği ile Türk oyuncularına doğrudan hitap eden oyun, dil engeline takılmadan ilerleme ve savaşma fırsatı da sunuyor.

    Doomsday: Last Survivors, Oyuncuları Yepyeni Bir Hayatta Kalma De Tam Boyutta Gör

    Oyunla ilgili tüm detaylar ve sürpriz içerikler Discord’da

    Oyuncular, Doomsday: Last Survivors ile ilgili daha fazla detaya erişmek için oyunun global Discord sunucusuna katılabiliyorlar. Sunucuda “Türkçe dil” rolünü seçerek Türkçe kanallara erişilebiliyor ve bu kanallarda diğer oyuncularla sohbet edilebiliyor. Ayrıca oyuncular, merak ettikleri soruları sormak için yetkililere Discord kanalında ulaşabiliyor. Tüm bunlara ek olarak Doomsday: Last Survivors için özel kod paylaşımları, sürpriz ödüllü mini etkinlikler ve oyuna dair son güncellemeler de Discord sunucusundan takip edilebiliyor. Doomsday: Last Survivors Discord sunucusuna buradan ulaşılabilir.

    Doomsday: Last Survivors, Oyuncuları Yepyeni Bir Hayatta Kalma De Tam Boyutta Gör

    Doomsday: Last Survivors’ı indirmek ve bu benzersiz hayatta kalma savaşına hemen katılmak için oyunun Google Play Store ve App Store sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    bilgi@sayar 12 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    günde kaç paragraf çözülmeli sivas 7/24 açık yemek degeme ne demek çalışmayı sevmemek diz kapağı altında sert şişlik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız